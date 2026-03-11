Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará tem cerca de 250 pessoas com síndrome que causa fome insaciável

Adolescente forçado a comer bolo em escola de Fortaleza é uma das pessoas com a Síndrome de Prader-Willi (SPW) no Estado.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Ceará
Grupo de famílias e crianças reunido em um parque em Fortaleza, sob árvores, com faixa sobre Prader-Willi ao fundo.
Legenda: Pessoas com Prader-Willi, famílias da associação SPW Brasil e profissionais de saúde se reúnem anualmente em Fortaleza, em maio.
Foto: Arquivo pessoal.

Ao nascer, o corpo é “molinho”, mirrado, e mamar é missão difícil. Já na primeira infância, inicia-se o oposto: começa a fome insaciável, por 24 horas, que conduz a uma adolescência e adultez obesas. Assim é a vida de pessoas com a Síndrome de Prader-Willi (SPW) – doença rara que afeta cerca de 250 cearenses.

O dado é uma estimativa da associação SPW Brasil, com base na incidência internacional da doença genética. A entidade conhece 32 cearenses com SPW – mas oficialmente, devido ao subdiagnóstico, não é possível cravar quantas pessoas no Ceará têm a condição.

Veja também

teaser image
Ceará

Centro de tratamento e pesquisa para crianças com doenças raras é inaugurado na Unifor

teaser image
País

Síndrome rara faz menina de 2 anos ter fome insaciável

Uma delas, porém, se tornou assunto em todo o Brasil, na última semana, após ser agredida dentro da Escola de Ensino Médio Raimundo Gomes de Carvalho, em Fortaleza: o adolescente de 16 anos que foi forçado por colegas a comer fatias de bolo, e exposto na internet em vídeo de registro do bullying.

O caso gerou manifestações e alertas para a necessidade de tornar a síndrome mais conhecida para facilitar o diagnóstico precoce. 

O Diário do Nordeste conversou com especialistas e família de quem tem Síndrome de Prader-Willi para entender como funciona a doença, qual o processo de diagnóstico e quais os desafios enfrentados por essas pessoas no Ceará.

O que é a Síndrome de Prader-Willi

A SPW é uma doença rara, incurável, causada por alteração genética em uma região específica do cromossomo 15, o que “interfere no funcionamento do hipotálamo, área do cérebro responsável por regular fome, saciedade, crescimento e questões hormonais”. 

A explicação é de Luciana Férrer, médica endocrinologista pediátrica do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), e coordenadora do ambulatório de SPW da unidade. 

No local, são atendidos cerca de 50 cearenses com a doença, cujos sinais e sintomas podem ser, segundo a médica:

  • Hipotonia (baixo tônus muscular) e dificuldade de alimentação nos primeiros meses de vida;
  • Hiperfagia (fome insaciável) a partir da primeira infância, o que leva ao risco de obesidade;
  • Baixa estatura;
  • Atrasos no desenvolvimento;
  • Dificuldade de aprendizagem; 
  • Alterações comportamentais;
  • Deficiências no hormônio do crescimento;
  • Atraso na puberdade.

Luciana explica que o diagnóstico confirmatório da síndrome é feito por teste genético, após o médico reconhecer os sinais. Caso haja essa atenção precoce, é possível identificar a doença “ainda nos primeiros meses de vida”, melhorando “o prognóstico e a qualidade de vida do paciente”.

Não foi o que aconteceu com a cearense Ester, de 15 anos. A falta de uma “divulgação maior, de exame precoce e de médicos serem mais capacitados para reconhecer a Prader” estão entre os principais problemas enfrentados pelas famílias, como destaca Erika Oliveira, mãe da adolescente – que só recebeu o laudo em 2020.

Ester nasceu com hipotonia acentuada (diminuição do tônus muscular), não mamava sozinha e não conseguia engolir o alimento – mas, aos 2 anos de idade, começou a engordar “sem sentido”, como lembra a mãe. 

“Fiz acompanhamento com uma geneticista, fizemos exames, e não deu Prader. Mas continuamos lidando como se ela tivesse. A pediatra encaminhou à endocrinologista, passei um ano na fila e, na consulta, a médica olhou e disse que ela tinha traços da síndrome. Pediu o teste genético e confirmou”, narra Erika.

O maior desafio da família, garante, é a compulsão alimentar. “Ela come, come, come, a gente precisa regular, ficar em cima. A gente conversa, pede calma, e vai adaptando. Às vezes ela aceita, outras vezes não.”

Ester, uma adolescente com Síndrome de Prader-Willi, sentada sobre uma toalha xadrez no gramado de um parque em Fortaleza.
Legenda: Ester tem 15 anos e foi diagnosticada com Síndrome de Prader-Willi há apenas seis.
Foto: Arquivo pessoal.

Fora de casa, os obstáculos são outros. Com dificuldades nos estudos, devido ao atraso no aprendizado, Ester chegou a passar “por um fator estressante” que a levou a se mutilar. “Acredito que algum coleguinha disse alguma coisa. Ela coçou e rasgou o braço. Tiramos ela de lá”, conta a mãe.

Hoje, a menina cursa o 7º ano do ensino fundamental, com plano pedagógico adaptado ao nível de 4º ano. “Ela sabe ler, sabe escrever, mas não tão bem. Mas a escola é muito boa, ela desenvolveu muito”, diz Erika, que tomou para si a missão de ser “mãe mentora” da associação SPW Brasil no Ceará.

Em resumo, ela identifica e contata famílias de crianças com Prader-Willi para ligá-las à associação e “mostrar que não estão sozinhas”.

Selfie de Erika e a filha Ester na praia. Ambas sorriem e usam camisetas da associação de pessoas com Síndrome de Prader-Willi.
Legenda: Erika é 'mãe mentora' no Ceará e ajuda famílias na lida com a doença rara.
Foto: Arquivo pessoal.

“Muitas vezes senti que só acontecia isso comigo. Mas a partir do momento em que começamos a estreitar os laços entre as famílias, uma mãe via que a outra passava pela mesma situação, dava apoio, suporte.”

O trabalho de Erika ajuda, inclusive, a formar pontes entre as pessoas com Prader-Willi e os especialistas do ambulatório do HUWC, contribuindo para diagnosticar e catalogar quantas delas há no Ceará. Conhecer o dado é importante para aprimorar a assistência.

Tratamento multidisciplinar

O acompanhamento adequado de pacientes com SPW “é fundamental para orientar as famílias e melhorar o prognóstico e qualidade de vida das crianças”, como salienta a médica Luciana Férrer. 

O tratamento, ela lista, deve incluir profissionais de endocrinologia, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, geneticista e, em alguns casos, psiquiatria e neurologia. No Ceará, o ambulatório especializado do HUWC confere essa assistência.

“Isso permite abordar os diferentes aspectos da doença, como crescimento, controle do peso, desenvolvimento e questões comportamentais”, explica, acrescentando que “muitos pacientes também precisam de suporte para maior autonomia e inclusão social”.

Um dos pontos-chave das terapias para manejo da síndrome é a utilização do hormônio de crescimento “o mais precocemente possível em todos os pacientes”, como declara a especialista, em busca de benefícios como:

  • melhora do crescimento e da altura final; 
  • melhora na composição corporal, com aumento da massa muscular e redução da gordura corporal; e 
  • aumento da força muscular, o que ajuda a reduzir a hipotonia, que é muito comum nesse grupo de pacientes.

O diagnóstico precoce, o controle da alimentação e o acompanhamento correto “podem modificar de forma significativa o curso de vida da doença”, ampliando a expectativa de vida dos pacientes – que, para pessoas com SPW, costuma ser reduzida.

“Principalmente quando há associação com comorbidades graves, como obesidade grave, complicações metabólicas como diabetes, problemas cardiovasculares e problemas respiratórios”, justifica a endocrinologista do HU. 

“Realidade muito dura”

Para Marco Aurélio Cardoso, presidente da associação SPW Brasil, a situação atual de famílias que convivem com a Síndrome de Prader-Willi é uma “realidade muito dura”, com dificuldades que começam já no diagnóstico. “Sem ele, a família não entende o que está enfrentando e perde tempo precioso. Depois, pesa muito a falta de acesso estruturado ao que é referência no mundo, como hormônio do crescimento, além de terapias multiprofissionais desde cedo”, situa.

700
pessoas, aproximadamente, têm diagnóstico confirmado de Prader-Willi no Brasil, de acordo com a associação – que tenta ampliar a identificação das famílias e adesão formal.

“Para cada pessoa diagnosticada, temos entre sete e oito sem diagnóstico. Infelizmente o subdiagnóstico ainda é regra em doenças raras.” Além disso, ele acrescenta, “o Brasil tem 5.570 municípios e menos de 10 com experiência específica em SPW. A rede é fragmentada e muitas famílias ficam ‘pulando’ de médico em médico sem uma resposta”.

Entre as principais pautas da SPW Brasil, que foi formalizada em 2016 e “atua para conectar famílias, orientar e defender políticas públicas”, estão:

  • acesso ao hormônio do crescimento no SUS; 
  • diagnóstico precoce (idealmente até 90 dias de vida); 
  • apoio aos cuidadores; e 
  • planejamento de moradias assistidas para a vida adulta.

Além disso, outra questão central exige atenção. “Há um desafio diário muito pesado: a SPW envolve fome constante e necessidade de rotina rígida e supervisão, o que impacta trabalho, renda, saúde mental e dinâmica familiar, especialmente quando a rede de apoio é pequena”, analisa Marco.

Ele resume, então, o que é necessário para garantir sobrevida e mais qualidade de vida a crianças, adolescentes e adultos com Prader-Willi: “diagnóstico precoce + cuidado especializado contínuo como política pública + suporte à família”.

“Na prática, isso significa teste genético e triagem rápida, acompanhamento multidisciplinar, acesso a tratamentos, escola e comunidade orientadas, além de rede de apoio ao cuidador e soluções para a vida adulta, como moradia assistida”, lista.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Cidades do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns estão em lista da Funceme.
Ceará

51 municípios do Ceará têm aviso de chuvas intensas para quinta (12); veja lista

Precipitações apresentam risco potencial entre 20% e 40% para ocorrência do fenômeno.

Redação
11 de Março de 2026
Uma mão segura um smartphone que aponta a câmera para um código QR estampado na manga azul de uma camiseta branca com o logotipo
Ceará

Senai testará farda com QR Code em alunos do Ceará; entenda

Proposta, apresentada durante a Feira da Indústria, em Fortaleza, prevê que estudantes usem fardas com informações como turma, tipo sanguíneo e contatos de emergência.

Ana Alice Freire* e Thatiany Nascimento
11 de Março de 2026
Ceará

Perfumes de luxo com até 60% off chegam à Le'Loyn

Seleção especial reúne fragrâncias importadas para celebrar o consumidor.

Agência de Conteúdo DN
11 de Março de 2026
Grupo de famílias e crianças reunido em um parque em Fortaleza, sob árvores, com faixa sobre Prader-Willi ao fundo.
Ceará

Ceará tem cerca de 250 pessoas com síndrome que causa fome insaciável

Adolescente forçado a comer bolo em escola de Fortaleza é uma das pessoas com a Síndrome de Prader-Willi (SPW) no Estado.

Theyse Viana
11 de Março de 2026
Foto da obra da ponte em Nova Russas.
Ceará

Ponte de R$ 2,3 mi desaba em Nova Russas três meses antes de ser entregue

Contrato da ‘Ponte Y’ foi apresentado em dezembro de 2023.

Bergson Araujo Costa
10 de Março de 2026
Um púlpito vazio com microfone em destaque, em um ambiente de auditório ou igreja com bancos de madeira.
Ceará

Justiça determina que templos religiosos de Fortaleza respeitem limites de som

Medida cautelar foi concedida em dezembro, mas divulgada pelo Ministério Público nesta terça-feira (10).

Redação
10 de Março de 2026
Homem caminha sob chuva em rua urbana, segurando guarda-chuva roxo e sacolas amarelas. Ao fundo, comércios com fachadas azuis e calçada molhada. Registro do cotidiano na cidade.
Ceará

106 municípios do CE têm aviso de chuvas intensas e raios até quarta (11); veja onde

Probabilidade de precipitações varia de 20% a 40%.

Redação
10 de Março de 2026
Tartaruga-marinha resgatada em praia do Ceará é devolvida ao mar no Rio Grande do Norte
Ceará

Tartaruga-marinha resgatada em praia do Ceará é devolvida ao mar no Rio Grande do Norte

Animal apresentava ferimentos leves e recebeu atendimento médico antes da soltura.

Beatriz Rabelo e Luana Severo
10 de Março de 2026
Pessoas caminham sob chuva em calçada urbana. Em destaque, uma mulher de calça amarela segura um guarda-chuva azul. Ao fundo, pedestres, um guarda-chuva colorido e montes de areia de uma obra.
Ceará

Todo o Ceará está sob risco de chuvas intensas até esta quarta-feira (11)

Precipitações podem chegar até 50 mm por dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Redação
10 de Março de 2026
Na imagem, fachada de uma casa histórica de um pavimento no bairro da Parangaba, em Fortaleza. A construção possui paredes em tom rosa desbotado com detalhes arquitetônicos clássicos e um frontão triangular central ornamentado. Há quatro portas/janelas altas de madeira branca com vidros coloridos na parte superior, todas apresentando sinais de desgaste e pichações. À frente da casa, um carro azul escuro está estacionado na rua asfáltica. Ao fundo, árvores verdes sob um céu azul com nuvens brancas.
Ceará

Prédio na Parangaba alvo de demolição já foi chácara e data do fim do século XIX

Derrubada da edificação foi embargada após denúncia, na tarde da última sexta-feira, restando apenas a fachada da estrutura.

Beatriz Rabelo e Diego Barbosa
10 de Março de 2026
Paciente com a Mpox
Ceará

Ceará confirma primeiro caso de Mpox em 2026

No Brasil são 140 casos confirmados, sendo três na região Nordeste.

João Lima Neto
10 de Março de 2026
Uma parede rochosa acinzentada e com fissuras naturais exibe diversas pinturas rupestres que lembram carimbos de mãos humanas em pigmento avermelhado. Os registros estão distribuídos por várias partes da pedra, com maior concentração de silhuetas de mãos em uma área plana à esquerda. Pequenos ninhos de terra circulares aparecem incrustados na rocha, criando um contraste de textura com as marcas ancestrais.
Ceará

Sítio arqueológico com pinturas rupestres revela presença ancestral na Serra da Meruoca

Área conhecida como Córrego da Onça reúne grafismos pré-coloniais e reforça a ocupação histórica de povos originários no Interior do Ceará.

Ana Alice Freire*
10 de Março de 2026
Ceará

Normatel anuncia promoção para pisos e revestimentos no Ceará

Campanha Reformarço reúne porcelanatos, cerâmicas, pisos vinílicos e outros materiais

Agência de Conteúdo DN
10 de Março de 2026
Mulher de blusa e short despeja água de um balde em recipientes plásticos sobre um poço artesanal de tijolos, em área com coqueiros ao fundo.
Ceará

Rede ‘invisível’ de água abastece 47 cidades e quase 1,7 milhão de pessoas no CE; veja locais

Águas subterrâneas estão sujeitas à contaminação, salinização e redução das reservas.

Nicolas Paulino
10 de Março de 2026
Fachada da Santa Casa da Misericórdia de Sobral. Foto feita a partir da rua na frente do local e usada em matéria sobre justiça confirmar demissão de engenheiro que usava as instalações de hospital para negócios próprios.
Ceará

Justiça confirma demissão de gestor que permitiu moradia e churrasqueira em hospital de Sobral

As investigações indicaram que o profissional usava a estrutura hospitalar para comércio particular.

Redação
09 de Março de 2026
Imagem de pôr do sol na orla de uma cidade, com silhuetas de pessoas e edifícios ao fundo, refletindo na água. Ideal para quem busca fotos de sunset urbano.
Ceará

Ceará tem dois feriados em março; veja quais são

Datas relembram momentos importantes da história e da fé.

Redação
09 de Março de 2026
Aviso vale para segunda (9) e terça-feira (10).
Ceará

Ceará tem 'perigo potencial' de chuvas intensas em 144 cidades até terça-feira (10)

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta nesta segunda (9).

Redação
09 de Março de 2026
Vista aérea de um veleiro branco em mar aberto, com um socorrista de capacete laranja posicionado na popa para auxiliar os ocupantes no convés. A embarcação apresenta painéis solares e defensas laterais, navegando sobre águas em tons de azul-turquesa sob a luz do dia.
Ceará

Mulher em veleiro à deriva é resgatada na praia da Caponga

Velejadora estava em uma embarcação com a vela rasgada e necessitava de atendimento médico.

Redação
09 de Março de 2026
Imagem mostra mulher com sintomas de gripe e resfriado assoando o nariz com lenço de papel. Ela está coberta com uma manta, representando quadro de síndrome gripal, virose ou infecção respiratória sazonal.
Ceará

Casos de gripe aumentam no Ceará; Grande Fortaleza lidera registros

Entenda o que está causando o crescimento nas infecções e quem pode estar mais vulnerável.

Carol Melo
09 de Março de 2026
Professora vista de costas escreve em um quadro branco com fórmulas matemáticas e um desenho geométrico de um triângulo inscrito em um círculo, com pontos identificados por letras.
Ceará

Saiba quantos anos professor do CE leva para atingir ‘topo’ da carreira com R$ 16 mil

Na rede estadual, tempo médio para um docente chegar ao maior salário da carreira é o 3º menor do Brasil.

Theyse Viana
09 de Março de 2026