Perfumes de luxo com até 60% off chegam à Le'Loyn
Seleção especial reúne fragrâncias importadas para celebrar o consumidor.
A Le’Loyn Parfums antecipa o Dia do Consumidor com uma seleção estratégica de perfumes importados e condições diferenciadas, criando o momento ideal para quem deseja adquirir fragrâncias originais, com procedência garantida e curadoria especializada. Os perfumes selecionados contam com até 60% de desconto.
Entre as marcas com desconto estão Azzaro, Ralph Lauren, Calvin Klein, Givenchy, Kenzo, Dolce & Gabbana e outras.
Acervo amplo
A Le’Loyn é referência nacional em perfumes importados e reúne algumas das fragrâncias mais desejadas do mundo. A empresa se destaca pelo portfólio amplo e criterioso, que reúne grandes clássicos internacionais e fragrâncias consagradas pelo público.
Entre as marcas presentes estão Carolina Herrera, Yves Saint Laurent, Montblanc, Lancôme, Chloé, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, Versace, Coach, Burberry, Lacoste, Azzaro, Hermès, BVLGARI, Givenchy e Jean Paul Gaultier.
A marca também se diferencia pela presença da perfumaria de nicho, segmento voltado à exclusividade, identidade olfativa autoral e alta qualidade das matérias-primas. Integram o portfólio casas como Creed, Xerjoff, Nishane, Casamorati, Gritti Venetia, Atelier Des Ors e Fabbrica Della Musa.
O mix de itens inclui ainda fragrâncias árabes, reconhecidas pela intensidade e excelente fixação, com marcas como Lattafa, Orientica, Armaf, Al Wataniah, Nusuk e Riffs. Além da perfumaria, a Le’Loyn Parfums oferece um portfólio selecionado de skincare e maquiagem de luxo, com marcas internacionais como Shiseido, Sisley Paris e Clarins, ampliando as opções para quem busca soluções completas em beleza e autocuidado.
“Esse período foi pensado para oferecer vantagens reais ao consumidor e apresentar a força do nosso portfólio. Reunimos ofertas selecionadas em perfumes importados, mantendo nosso padrão de curadoria, qualidade e atendimento”, afirma Isabelle Rebouças, gerente de Marketing da Le’Loyn Parfums.
Experiência do cliente como ponto central
A experiência de compra é um dos diferenciais da marca. As lojas físicas contam com consultores especializados, atendimento personalizado e ambientação sensorial, auxiliando o cliente na escolha da fragrância ideal. No e-commerce, a experiência se traduz em praticidade, navegação intuitiva e entrega para todo o Brasil.
A antecipação do Dia do Consumidor reforça a Le’Loyn Parfums como referência no segmento e convida o público a aproveitar condições diferenciadas em perfumes importados, por tempo limitado.
Confira algumas ofertas selecionadas
- Azzaro Pour Homme EDT 30 ML De R$189 Por R$ 109
- Jacques Bogart Club 75 EDT 100ML De R$439 Por R$ 239
- Ralph Lauren Polo Blue EDT 40ML De R$519 Por R$ 299
- Calvin Klein BE EDT 200ML De R$629 Por R$ 439
- Chloé Rose Tangerine EDT 50ML De R$699 Por R$ 419
- Mercedes Benz ASL Sea EDP 100ML De R$639 Por R$ 319
- Kenzo Flower by Kenzo Ikebana Mimosa EDP 75ML De R$779 Por R$ 425
- Givenchy L’Interdit Rouge Ultime EDP 80ML De R$1.049 Por R$ 729
- Dolce & Gabbana Devotion EDP 100ML De R$1.119 Por R$ 769
- Joop Homme EDT 30ML De R$199 Por R$ 119
- Tommy Hilfiger Impact EDT 100ML De R$629 Por R$ 429
- Montblanc Legend EDT 30ML De R$469 Por R$ 279
- Boss Iced EDT 75ML De R$489 Por R$ 299
- Versace Versense EDT 100ML De R$779 Por R$ 559
- Ulric de Varens UDV EDT 100ML De R$179 Por R$ 119
- Bottega Veneta EDP 75ml De R$ 2400 Por R$ 960
- Gucci Bamboo EDP 75ML De R$749 Por R$ 499
Serviço
Le’Loyn Parfums
Site: www.leloynparfums.com.br
WhatsApp: (85) 98895-1846
Instagram: @leloynparfums
Linktree: https://linktr.ee/leloyn
Lojas físicas
📍 Maison Le’Loyn: Rua Leonardo Mota, 2450 — Dionísio Torres
📍 Shopping Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85
📍 North Shopping Jóquei: Av. Lineu Machado, 419
📍 Shopping RioMar Fortaleza: Av. Des. Lauro Nogueira, 1500
📍 Shopping RioMar Kennedy: Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100
📍 Shopping Via Sul: Av. Washington Soares, 4335