"Cachoeira invertida" faz água subir e fenômeno surpreende no CE; veja vídeo
Caso contraria a gravidade e impressiona os moradores de Ubajara
Contrariando as leis da física, uma cachoeira localizada na região da Serra da Ibiapaba, em Ubajara, chamou a atenção dos moradores ao desaguar para cima. O fenômeno, conhecido como "cachoeira invertida", foi registrado pelo condutor turístico Junior Aguiar.
Nas imagens, é possível ver o momento em que a água começa a subir. Impressionada, uma mulher que estava ao lado do condutor pergunta: "Como é que pode isso?", demonstrando surpresa. Junior responde que o evento ocorre devido à ação dos ventos.
Apesar de curioso, o fenômeno é considerado comum sob certas condições. Para explicar o acontecimento, o Diário do Nordeste entrevistou o geógrafo e secretário-geral no Ministério do Meio Ambiente, Flávio Nascimento, que confirmou a explicação do guia.
Rajadas de vento
"O que visualizamos na imagem que tem repercutido tanto nas redes sociais e na mídia em geral nada mais é do que a força do vento", afirmou Flávio.
Ele ressalta que qualquer cachoeira, quanto mais alta for, mais suscetível estará a esse efeito. Quando a rajada de vento é mais forte ou intensa que o fluxo da queda, ela acaba empurrando a água no sentido contrário ao curso natural.
O secretário utilizou uma comparação para ilustrar o processo:
"É como se você tivesse um borrifador e lançasse a água em direção a um ventilador que estivesse soprando para cima. Você veria aquelas gotículas de água se dispersando com a força do vento", explicou.
Segundo o geógrafo, o fenômeno ocorre principalmente no primeiro semestre, devido ao maior volume de chuva e fluxo de água. No segundo semestre, a probabilidade diminui consideravelmente em razão da redução da vazão da cachoeira.
