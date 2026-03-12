"Cachoeira invertida" faz água subir e fenômeno surpreende no CE; veja vídeo

Contrariando as leis da física, uma cachoeira localizada na região da Serra da Ibiapaba, em Ubajara, chamou a atenção dos moradores ao desaguar para cima. O fenômeno, conhecido como "cachoeira invertida", foi registrado pelo condutor turístico Junior Aguiar.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a água começa a subir. Impressionada, uma mulher que estava ao lado do condutor pergunta: "Como é que pode isso?", demonstrando surpresa. Junior responde que o evento ocorre devido à ação dos ventos.

Veja também Ceará 51 municípios do Ceará têm aviso de chuvas intensas para quinta (12); veja lista Ceará Cearense descobre síndrome rara durante gravidez, fica em estado grave e renasce após parto da filha

Apesar de curioso, o fenômeno é considerado comum sob certas condições. Para explicar o acontecimento, o Diário do Nordeste entrevistou o geógrafo e secretário-geral no Ministério do Meio Ambiente, Flávio Nascimento, que confirmou a explicação do guia.

Rajadas de vento

Legenda: Apesar_de_curioso,_o _enômeno_é_considerado_comum_sob_certas_condições. Foto: Junior Aguiar/Reprodução

"O que visualizamos na imagem que tem repercutido tanto nas redes sociais e na mídia em geral nada mais é do que a força do vento", afirmou Flávio. Flávio Nascimento Secretário geral no Ministério do Meio Ambiente

Ele ressalta que qualquer cachoeira, quanto mais alta for, mais suscetível estará a esse efeito. Quando a rajada de vento é mais forte ou intensa que o fluxo da queda, ela acaba empurrando a água no sentido contrário ao curso natural.

O secretário utilizou uma comparação para ilustrar o processo:

"É como se você tivesse um borrifador e lançasse a água em direção a um ventilador que estivesse soprando para cima. Você veria aquelas gotículas de água se dispersando com a força do vento", explicou. Flávio Nascimento Secretário geral no Ministério do Meio Ambiente

Segundo o geógrafo, o fenômeno ocorre principalmente no primeiro semestre, devido ao maior volume de chuva e fluxo de água. No segundo semestre, a probabilidade diminui consideravelmente em razão da redução da vazão da cachoeira.

Estagiario sob supervisão da editora Aline Conde*