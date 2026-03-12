Colete salva-vidas de barco supostamente usado por psicóloga cearense está desaparecido

O colete salva-vidas do barco que supostamente teria sido utilizado pela psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto para sair da cidade de Birghtlingsea, no Reino Unido, está desaparecido, segundo informações da Polícia de Essex. O novo detalhe foi divulgado nesta quinta-feira (12), no 9º dia de buscas pela brasileira.

A última imagem de Vitória revelada pela investigação policial apontou que ela teria retirado uma embarcação de um local de ancoragem em Brightlingsea e navegado, sozinha, pela costa da cidade britânica.

Por conta da atualização, as buscas se concentraram, ainda nesta quinta (12), em Bradwell-on-Sea, na península de Dengie, onde o barco foi encontrado no último dia 4 de março.

"Essa área já havia sido alvo de buscas significativas pelo ar no último fim de semana. Agora, também haverá buscas intensivas em terra", explicou o posicionamento oficial da Polícia de Essex.

Conforme as buscas, o "colete salva-vidas laranja em formato de ferradura" do próprio barco ainda não foi localizado, reforçando a suspeita de que a cearense utilizou, de fato, o barco para se locomover.

Legenda: Vitória Barreto estava no Reino Unido desde fevereiro e foi vista pela última vez em Brightlingsea. Foto: Reprodução/Instagram.

A equipe policial ainda fez apelo aos proprietários de barcos da orla de Brightlingsea por informações capazes de elucidar quais teriam sido os passos da cearense nos últimos dias.

Mãe de Vitória explica que família "não vai desistir"

A mãe de Vitória, Gleyz Barreto, que viajou ao Reino Unido para acompanhar as buscas pela filha, falou sobre a angústia dos últimos dias. Em coletiva com a Polícia de Essex, ela decretou que a família não vai desistir de encontrá-la.

"Eu sei que a Vitoria nos diria: 'não desistam, por favor continuem', então é isso que estamos fazendo", revelou.

Para a mãe, ainda há a possibilidade de que Vitória não esteja se sentindo bem. "A qualquer pessoa que a veja, por favor, façam com que ela se sinta bem-vinda, façam com que ela se sinta amada e ajudem-na a se acalmar", continuou.

Buscas reforçadas por terra

Anna Granger, detetive responsável pelo caso, citou a expansão de cobertura das buscas policiais nos próximos dias.

Segundo ela, apesar de se tratar de uma área rural, há a expectativa de que moradores de Bradwell-on-Sea possam ter avistado Vitória após a saída dela da embarcação.

"Se você mora em Bradwell, especialmente nas proximidades da área de Bradwell Beach, por favor verifique imagens de CCTV ou de câmeras da campainha. E, por favor, entre em contato se tiver qualquer informação", enfatizou em novo apelo.

As buscas foram encerradas nesta quinta (12) e só devem ser retomadas na sexta-feira (13).

O que se sabe sobre o caso?

Segundo informações de Liliane, que concedeu entrevista ao Diário do Nordeste, Vitória viajou do Ceará ao Marrocos com o objetivo de comparecer a um congresso de Psiquiatria Social. Em fevereiro, seguiu para Londres, onde permaneceu na casa de um primeiro colega, dessa vez aguardando a chegada da amiga no país para seguir para Southend-on-Sea.

Já na cidade com Liliane, Vitória viajou pela primeira vez, no dia 2 de março, para Colchester, cidade da Universidade de Essex, onde a amiga trabalha como professora universitária.

Legenda: Vitória foi vista pela última vez embarcando em um ônibus às 13h da última quarta-feira (4). Foto: Divulgação/Essex Police.

O primeiro dia na cidade foi tranquilo. Vitória permaneceu, durante a manhã e a tarde, na biblioteca da instituição de ensino.

No segundo, entretanto, a programação não ocorreu como combinada. A saída de Southend-on-Sea foi registrada às 7h, assim como o almoço ocorreu entre meio dia e 13h, mas o retorno para casa, combinado às 16h45, deu início a uma busca preocupante.

Com a ajuda da polícia, imagens mostraram Vitória em um ônibus que chegou a Brightlingsea. O último sinal do celular dela foi emitido na tarde da quarta e, agora, a localização do aparelho é detectada apenas no meio do mar, próximo das docas de onde ela foi avistada por câmeras da região.

O Ministério das Relações Exteriores acompanha o caso. Família e amigos dão atualizações sobre o paradeiro de Vitória na página "@ondeestavitoria", no Instagram.