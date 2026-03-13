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CEI Olga e Parsifal Barroso celebra 7 anos de atividades educacionais em Caucaia

A unidade oferece ensino em período integral para crianças de 2 a 5 anos e 11 meses.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
foto de evento de comemoração aos 7 anos do CEI Olga e Parsifal Barroso.
Legenda: A escola funciona por meio de parceria entre o Instituto Myra Eliane e a Prefeitura Municipal de Caucaia.
Foto: Kid Júnior.

O Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso completa sete anos de atividades nesta sexta-feira (13). Para celebrar o aniversário da instituição, localizada no bairro Araturi, em Caucaia, um evento foi realizado com a presença do presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, e autoridades locais.

"Celebrar os sete anos do CEI é reafirmar nosso compromisso com a transformação social por meio da educação. Cada criança atendida representa uma oportunidade de construir um futuro mais justo e promissor. Investir na primeira infância é investir no desenvolvimento de toda a sociedade”, destaca Igor Queiroz Barroso.

foto de Igor Queiroz em evento de aniversário de 7 anos do CEI Olga e Parsifal Barroso.
Legenda: Evento contou com a presença de Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane.
Foto: Kid Júnior.

A unidade oferece ensino em período integral, das 7h às 16h, para crianças de 2 a 5 anos e 11 meses. Ao longo da trajetória, o CEI já atendeu 2.023 crianças e, atualmente, conta com 515 alunos matriculados.

Com infraestrutura completa, o CEI dispõe de 26 salas de aula, teatro grego com capacidade para 180 pessoas, quadra poliesportiva coberta, refeitório, vila, horta, pista de recreação e playground.

A escola funciona por meio de parceria entre o Instituto Myra Eliane e a Prefeitura Municipal de Caucaia.

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Projetos

Entre as parcerias desenvolvidas pela unidade, destaca-se o projeto Pais e Cuidadores são Construtores de Cérebros, conduzido pelo professor Guilherme Irffi, da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O programa é voltado ao desenvolvimento da linguagem de bebês e crianças de 0 a 5 anos, estimulando a participação ativa de mães, pais e cuidadores.

A metodologia utiliza currículo desenvolvido por Meredith Rowe (Harvard) e Lizzie Baird, aplicado em 11 encontros focados em parentalidade e desenvolvimento infantil, com estratégias práticas que podem ser replicadas em casa.

A instituição também conta com o projeto Monitoramento e Avaliação dos Ambientes e Aprendizagens na Educação Infantil no Ceará, que é destinado ao acompanhamento das medidas de qualidade da educação infantil. 

Sobre o Instituto Myra Eliane

O Instituto Myra Eliane é uma instituição sem fins lucrativos criada em 2016, em Fortaleza, com o propósito de transformar vidas por meio dos valores humanos. Atua na promoção da Educação Infantil, na formação de jovens e adultos e na oferta de ações culturais gratuitas.

A entidade mantém equipamentos próprios, como o CEI Olga e Parsifal Barroso; o Centro de Formação Profissional Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor); o Memorial Edson Queiroz, em Cascavel (CE); e o Espaço Cultural Arandu, em Caucaia (CE).

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