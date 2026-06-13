Chapada do Araripe vira jogo de tabuleiro desenvolvido com ajuda de crianças no Ceará

Um jogo de tabuleiro que apresenta e celebra lendas, paisagens e artistas do Cariri cearense será lançado neste sábado (13), em Fortaleza. Intitulado “Imaginário Cariri”, o produto nasceu de um projeto de extensão do curso de Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará (UFC) e foi elaborado junto a crianças da Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri, de Nova Olinda.

O jogo foi pensado para estimular a valorização das riquezas da Chapada do Araripe e foi 100% elaborado por cearenses. A brincadeira inclui um kit de tabuleiros e cartas divididas em quatro categorias: lenda, local, mestre e objeto.

Em cada jogada, os participantes devem percorrer uma jornada por lugares simbólicos do Cariri, conhecendo os diferentes bens culturais da região, como os grupos de reisado, o Mirante do Caldas, o trabalho do mestre Espedito Seleiro, o Horto do Padre Cícero e mais.

O objetivo do jogo é conquistar a maior pontuação com cartas de imaginário por meio da utilização de cartas de memória. Indicado para crianças de 11 anos ou mais, o jogo conta com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

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A ideia de elaborar um jogo focado nas riquezas da Chapada do Araripe surgiu após o início da campanha para tornar o local um Patrimônio da Humanidade, conta Andrea Pinheiro, professora do cursos de Sistemas e Mídias Digitais da UFC e coordenadora do projeto de extensão SMD Lab – Laboratório Experimental de Jogos, Comunicação e Audiovisual, um dos responsáveis pelo produto.

Em 2024, para dar início ao projeto, professores, alunos e egressos da UFC realizaram excursões ao Cariri e contaram com a sensibilidade e o olhar atento das crianças da Fundação Casa Grande, que opinaram em todas as fases do projeto, das ilustrações aos recursos de acessibilidade e modo de jogar.

Legenda: Jogo é indicado para crianças com 11 anos ou mais. Foto: Bruno Moura/Divulgação.

“Para nós, é impossível pensar o território sem as crianças. É por isso que o projeto nasce também querendo, já na sua gênese, olhar para essa região na perspectiva das crianças. Como é que elas, que moram no território, elas que vivenciam aquela região, como é que elas olham, como é que elas enxergam, como é que elas sentem o território da Chapada do Araripe?”, explica Andrea.

“As crianças que atuam na Fundação Casa Grande já são muito conscientes da sua responsabilidade como guardiãs desse território, dessa riqueza, desse tesouro que é a Chapada do Araripe para nós. Mas, à medida que a gente foi fazendo o jogo em conjunto com elas, a gente foi reforçando esse entendimento”, completa a professora.

Andrea destaca que o jogo parte da premissa que só se protege o que se conhece. Por isso, o design do produto une educação e arte em um passeio “pela estrutura geográfica, paisagística e ambiental da Chapada, mas também conhecendo um pouco a sua mística”, em uma brincadeira feita para encantar crianças e adultos.

Tiragem inicial terá acesso limitado

Legenda: Inicialmente, 20 unidades do jogo serão distribuídas em instituições selecionadas. Foto: Renata Linard/Divulgação.

O evento de lançamento de “Imaginário Cariri” será realizado neste sábado, no Salão Nobre da Reitoria da UFC, às 10h. Produzido com recursos oriundos do Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do edital Cultura e Infância, o jogo teve uma tiragem inicial de apenas 20 unidades, que serão divididas entre a UFC e outras instituições de ensino do Ceará.

No Cariri, algumas unidades serão destinadas à Fundação Casa Grande e a escolas públicas da região. Em Fortaleza, o jogo ficará disponível na Biblioteca Estadual do Ceará (Bece), no Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) e no Instituto dos Cegos do Ceará.

Legenda: Lendas, objetos, mestres e lugares importantes do Cariri compõem o jogo de cartas. Foto: Bruno Moura/Divulgação.

A professora Andrea Pinheiro destaca que o jogo foi bem recebido pelas crianças da Fundação Casa Grande, que se reconheceram e se divertiram na brincadeira. Por isso, a meta agora é buscar novos editais e parcerias para viabilizar que o jogo chegue a mais cearenses.

“Ficamos muito felizes, com aquela sensação de missão cumprida na fase um. A fase dois vem agora, que é tentar fazer com que esse jogo chegue a mais pessoas e a mais crianças”, detalha.

Segundo Andrea, por ter sido feito com recursos públicos, o jogo não será comercializado, mas há grande interesse da equipe criadora de produzir novas cópias futuramente. “A nossa ideia é, em breve, participar de outros editais para ampliar essa tiragem e distribuir gratuitamente para quem tiver interesse, porque o jogo ficou muito bonito”.

Serviço

Lançamento do jogo “Imaginário Cariri”

Quando: Sábado, 13 de junho, às 10h

Onde: Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (av. da Universidade, 2853 - Benfica)