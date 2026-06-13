Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chapada do Araripe vira jogo de tabuleiro desenvolvido com ajuda de crianças no Ceará

Jogo "Imaginário do Cariri" conta com recursos de acessibilidade.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
(Atualizado às 07:29)
Ceará
Crianças e adultos jogam cartas coloridas em volta de uma mesa.
Legenda: Jogo foi desenvolvido em coautoria com crianças do Cariri.
Foto: Bruno Moura/Divulgação.

Um jogo de tabuleiro que apresenta e celebra lendas, paisagens e artistas do Cariri cearense será lançado neste sábado (13), em Fortaleza. Intitulado “Imaginário Cariri”, o produto nasceu de um projeto de extensão do curso de Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará (UFC) e foi elaborado junto a crianças da Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri, de Nova Olinda.

O jogo foi pensado para estimular a valorização das riquezas da Chapada do Araripe e foi 100% elaborado por cearenses. A brincadeira inclui um kit de tabuleiros e cartas divididas em quatro categorias: lenda, local, mestre e objeto.

Em cada jogada, os participantes devem percorrer uma jornada por lugares simbólicos do Cariri, conhecendo os diferentes bens culturais da região, como os grupos de reisado, o Mirante do Caldas, o trabalho do mestre Espedito Seleiro, o Horto do Padre Cícero e mais.

O objetivo do jogo é conquistar a maior pontuação com cartas de imaginário por meio da utilização de cartas de memória. Indicado para crianças de 11 anos ou mais, o jogo conta com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

Veja também

teaser image
Ceará

Do Horto ao Santo Sepulcro: Lugares Sagrados de Juazeiro do Norte podem virar ‘Patrimônio do Brasil’

teaser image
Ceará

80 anos da Floresta Nacional do Araripe: por que o futuro do Ceará depende da Flona

A ideia de elaborar um jogo focado nas riquezas da Chapada do Araripe surgiu após o início da campanha para tornar o local um Patrimônio da Humanidade, conta Andrea Pinheiro, professora do cursos de Sistemas e Mídias Digitais da UFC e coordenadora do projeto de extensão SMD Lab – Laboratório Experimental de Jogos, Comunicação e Audiovisual, um dos responsáveis pelo produto.

Em 2024, para dar início ao projeto, professores, alunos e egressos da UFC realizaram excursões ao Cariri e contaram com a sensibilidade e o olhar atento das crianças da Fundação Casa Grande, que opinaram em todas as fases do projeto, das ilustrações aos recursos de acessibilidade e modo de jogar.

Jogo é indicado para crianças com 11 anos ou mais.
Legenda: Jogo é indicado para crianças com 11 anos ou mais.
Foto: Bruno Moura/Divulgação.

“Para nós, é impossível pensar o território sem as crianças. É por isso que o projeto nasce também querendo, já na sua gênese, olhar para essa região na perspectiva das crianças. Como é que elas, que moram no território, elas que vivenciam aquela região, como é que elas olham, como é que elas enxergam, como é que elas sentem o território da Chapada do Araripe?”, explica Andrea.

“As crianças que atuam na Fundação Casa Grande já são muito conscientes da sua responsabilidade como guardiãs desse território, dessa riqueza, desse tesouro que é a Chapada do Araripe para nós. Mas, à medida que a gente foi fazendo o jogo em conjunto com elas, a gente foi reforçando esse entendimento”, completa a professora.

Andrea destaca que o jogo parte da premissa que só se protege o que se conhece. Por isso, o design do produto une educação e arte em um passeio “pela estrutura geográfica, paisagística e ambiental da Chapada, mas também conhecendo um pouco a sua mística”, em uma brincadeira feita para encantar crianças e adultos.

Tiragem inicial terá acesso limitado

Inicialmente, 20 unidades do jogo serão distribuídas em instituições selecionadas.
Legenda: Inicialmente, 20 unidades do jogo serão distribuídas em instituições selecionadas.
Foto: Renata Linard/Divulgação.

O evento de lançamento de “Imaginário Cariri” será realizado neste sábado, no Salão Nobre da Reitoria da UFC, às 10h. Produzido com recursos oriundos do Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do edital Cultura e Infância, o jogo teve uma tiragem inicial de apenas 20 unidades, que serão divididas entre a UFC e outras instituições de ensino do Ceará.

No Cariri, algumas unidades serão destinadas à Fundação Casa Grande e a escolas públicas da região. Em Fortaleza, o jogo ficará disponível na Biblioteca Estadual do Ceará (Bece), no Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) e no Instituto dos Cegos do Ceará.

Lendas, objetos, mestres e lugares importantes do Cariri compõem o jogo de cartas.
Legenda: Lendas, objetos, mestres e lugares importantes do Cariri compõem o jogo de cartas.
Foto: Bruno Moura/Divulgação.

A professora Andrea Pinheiro destaca que o jogo foi bem recebido pelas crianças da Fundação Casa Grande, que se reconheceram e se divertiram na brincadeira. Por isso, a meta agora é buscar novos editais e parcerias para viabilizar que o jogo chegue a mais cearenses.

“Ficamos muito felizes, com aquela sensação de missão cumprida na fase um. A fase dois vem agora, que é tentar fazer com que esse jogo chegue a mais pessoas e a mais crianças”, detalha.

Segundo Andrea, por ter sido feito com recursos públicos, o jogo não será comercializado, mas há grande interesse da equipe criadora de produzir novas cópias futuramente. “A nossa ideia é, em breve, participar de outros editais para ampliar essa tiragem e distribuir gratuitamente para quem tiver interesse, porque o jogo ficou muito bonito”.

Serviço
Lançamento do jogo “Imaginário Cariri”
Quando: Sábado, 13 de junho, às 10h
Onde: Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (av. da Universidade, 2853 - Benfica)

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de bebê vestido com roupas do Brasil, em Sobral (CE).
Ceará

Bebês internados em hospital no CE ganham ensaio fotográfico inspirado na Copa do Mundo

O registro ocorreu em uma unidade neonatal da Santa Casa de Misericórdia, em Sobral.

Redação
Há 8 minutos
Crianças e adultos jogam cartas coloridas em volta de uma mesa.
Ceará

Chapada do Araripe vira jogo de tabuleiro desenvolvido com ajuda de crianças no Ceará

Jogo "Imaginário do Cariri" conta com recursos de acessibilidade.

Ana Beatriz Caldas
Há 1 hora
Ceará

Seminário de Gestores Públicos começa na segunda (15) com foco em educação e gestão

Evento é gratuito e conta com palestras sobre educação, finanças, turismo.

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Na imagem, vista aérea vertical de uma rua estreita em uma comunidade densamente povoada. O chão da rua está pintado com o as frases:
Ceará

Decorar ruas para a Copa do Mundo transforma lugares de passagem em espaços de encontro

Do Pirambu ao Castelo Encantado, endereços deixam como principal legado da Copa reforçar vínculo entre vizinhos

Diego Barbosa
Há 2 horas
vacina dengue Butantan
Ceará

Sesa volta atrás e diz que 1 dos 3 casos investigados de reação grave à vacina da dengue do Butantan é do CE

Secretaria da Saúde do Ceará havia informado que não havia suspeita de reação grave dentre as 45 mil pessoas imunizadas

Redação
12 de Junho de 2026
Foto de bebês como figurinhas da copa.
Ceará

Hospital cearense transforma bebês em figurinhas da Copa para incentivar aleitamento

A proposta nasceu da necessidade de oferecer acolhimento e leveza às mães.

Redação
12 de Junho de 2026
Homem de costas aguarda atendimento em frente a guichê transparente em recepção de posto de saúde da Prefeitura de Fortaleza. Dentro do guichê, há uma mulher de máscara.
Ceará

CE recebe recursos para 16 novos postos de saúde e dois CAPS; veja cidades

Obras devem reforçar atendimentos do SUS no Estado.

Redação
12 de Junho de 2026
Close aproximado da aplicação de uma vacina. Mãos com luvas de plástico inserem a agulha transparente em um braço.
Ceará

CE aplicou 45 mil vacinas da dengue do Butantan e investiga um caso de reação grave

A paciente de Fortaleza é uma mulher de 39 anos evoluiu para uma dengue grave e precisou ser internada m UTI. A mulher se recuperou e recebeu alta hospitalar.

Alexia Vieira, Nícolas Paulino e Ana Alice Freire*
12 de Junho de 2026
Vista aérea de uma faixa de areia entre o mar e uma lagoa, com água azul em ambos os lados. Uma estrada de terra corta a paisagem, com carros estacionados ao longo do trecho. Próximo à estrada, há estrutura com barracas e concentração de pessoas. O mar apresenta ondas suaves, enquanto a lagoa tem superfície mais calma.
Ceará

Empresas que cobravam por acesso à praia em ‘área da Cofeco’ são multadas

Valores somados chegam a mais de R$ 226 mil e foram estipulados após fiscalização do Decon.

Mylena Gadelha
12 de Junho de 2026
Montagem de fotos mostra uma selfie de Vitória à esquerda e ela entrando em um barco à direita.
Ceará

100 dias desaparecida: irmã de Vitória Barreto faz apelo em rede social da polícia

Psicóloga cearense de 30 anos desapareceu no início de março.

João Lima Neto
12 de Junho de 2026
Ceará

Plano de saúde Best Senior facilita adesão com desconto para público 44+

Operadora oferece modelo sem coparticipação, carência reduzida e rede credenciada

Agência de Conteúdo DN
12 de Junho de 2026
Terra de Sabidos

Ciência muda realidades, gera prêmios e eleva autoestima em escolas da periferia de Fortaleza

Thatiany Nascimento
12 de Junho de 2026
Foto tirada na orla da praia mostrando a areia, prédios ao fundo e o pôr do sol de Fortaleza.
Ceará

El Niño começa e Ceará deve sentir efeito na elevação de temperaturas

Rapidez do aquecimento aumenta probabilidade de El Niño forte até o fim de 2026

Alexia Vieira
12 de Junho de 2026
Crianças trabalhando em uma feira.
Ceará

Em cinco meses, 159 crianças e adolescentes foram resgatadas de trabalho infantil no CE

Três adolescentes morreram durante o exercício de atividades laborais em 2026.

Renato Bezerra
11 de Junho de 2026
Montagem com duas cenas de um casarão antigo com fachada rosa e detalhes ornamentais. À esquerda, o imóvel aparece inteiro, com pintura desgastada, janelas amarelas, varanda com grades e uma bicicleta apoiada na frente. À direita, o mesmo edifício aparece parcialmente desabado, com entulho espalhado na calçada, área isolada por cones e fita, viatura da Guarda Municipal estacionada e pessoas ao redor observando a situação.
Ceará

Casarão histórico desaba no Centro de Maranguape após embargo de obra de demolição

Imóvel foi tombado em 2003, mas proprietários conseguiram decisão judicial para destombamento.

Mylena Gadelha e João Lima Neto
11 de Junho de 2026
Pessoa segura um controle remoto apontado para uma televisão desligada sobre um móvel de madeira em sala simples, com vaso de planta ao lado e fundo desfocado.
Ceará

TV Verdes Mares distribuirá antenas digitais em terminais de Fortaleza; saiba onde

Ação tem o objetivo de ampliar sinal digital em lares cearenses.

Redação
11 de Junho de 2026
Foto em preto e branco do treinador Alberone Júnior sorrindo para a câmera e com uma blusa gola polo, dentro de um box de Crossfit.
Ceará

Morre Alberone Júnior, idealizador do primeiro box de Crossfit do Ceará

Profissional de educação física tinha 48 anos.

Nícolas Paulino
11 de Junho de 2026
Imagem mostra pessoa com tontura e náusea, cobrindo os olhos e apoiando-se em uma parede para manter o equilíbrio, em uma imagem intencionalmente borrada para simular os efeitos da inalação de odor químico relatados por moradores de Maracanaú, no Ceará.
Ceará

Tontura, náusea e dor: Prefeitura de Maracanaú investiga intoxicação em moradores após odor

Autoridades locais investigam o que poderia ter causado o caso.

Carol Melo
11 de Junho de 2026
Caixa da vacina Qdenga com dois frascos do imunizante na frente.
Ceará

Vacina da dengue disponível em postos e na rede particular não é a mesma do Butantan

Suspensão da Butantan-DV não influencia uso da Qdenga, que deve continuar sendo aplicada no público-alvo no SUS

Alexia Vieira
11 de Junho de 2026
Foto do prefeito Evandro Leitão.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza anuncia pagamento antecipado do 13º de servidores

Depósito será feito no dia 1° de julho, junto do salário mensal.

Bergson Araujo Costa
10 de Junho de 2026