A imagem mostra uma coleção de fósseis do Ceará expostos sobre uma superfície cinza. As peças, em tons de bege e marrom, preservam formas de peixes e outros organismos marinhos gravadas em rochas sedimentares, revelando detalhes anatômicos.

Opinião

Ciência, história e cultura: o berço de fósseis no coração do Cariri cearense

Estado tem uma das áreas mais ricas desse material no planeta.

Foto frontal Italo Henrique
Italo Henrique 29 de Outubro de 2025
Foto de criança de 1 ano que morreu após se afogar no Ceará.

Segurança

Menina de 1 ano morre após se afogar em balde em casa no Cariri

A menina foi socorrida com vida, mas sofreu três paradas cardíacas e não resistiu

Redação 06 de Outubro de 2025
Viatura da Polícia Civil em frente à Delegacia de Juazeiro do Norte. Imagem usada para matéria sobre assassinato de mulher, criança e adolescente em tentativa de chacina em Juazeiro do Norte.

Segurança

Mulher, criança e adolescente são mortas em tentativa de chacina em Juazeiro do Norte

Um jovem de 17 anos foi levado ferido ao hospital. As vítimas estavam na mesma residência quando sofreram o ataque. O governador Elmano de Freitas disse estar "indignado" com o crime

Redação 20 de Setembro de 2025
Produtor rural tirando leite da vaca

Negócios

Transferência de embriões aumenta em 6 vezes a produção de leite de pequenos criadores em 24 cidades do Ceará

Projeto FIV Ceará gera animais que produzem 40 litros de leite por dia e agregam até 30% na renda do produtor

Letícia do Vale 31 de Agosto de 2025
Imagem mostra montagem com cidades da Grande Fortaleza, Cariri e Sertão Central

Opinião

Investimentos no Sertão Central crescem 740% em cinco anos; veja regiões do Ceará com mais aportes

Recursos foram aplicados nas áreas da saúde, educação e segurança

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 21 de Agosto de 2025
Imagem mostra close-up em mãos femininas sobre tampa de caixão segurando rosa-branca, encenado velório, ilustrando decisão da Justiça do Ceará que condenou hospital e funerária a indenizarem mulher após trocarem corpo do pai dela por outro

Ceará

Mulher que teve o corpo do pai trocado por hospital e funerária será indenizada no Ceará; entenda

Os restos mortais do homem foram entregues a uma família diferente

Carol Melo 20 de Agosto de 2025
Centro Cultural do Cariri recebe seminário Raízes do Amanhã, que marca lançamento do programa Kariri Criativo

Verso

Margareth Menezes lança evento de economia criativa no CE em meio ao tarifaço: 'É hora do compre da gente'

Ministra da Cultura participa de seminário do programa Kariri Criativo, do Ministério da Cultura, que será realizado nos dias 7 e 8 de agosto

João Gabriel Tréz 04 de Agosto de 2025
Grupo de trabalhadores da construção civil posa para foto sorrindo e fazendo sinal de positivo com os polegares levantados. Todos vestem uniformes laranja com faixas refletivas e capacetes de segurança. Ao centro, Lula, de terno escuro e capacete branco com o nome “PRESIDENTE LULA”, também sorri e faz o gesto de positivo. Ao fundo, há uma grande estrutura metálica amarela utilizada em obras, trilhos, e um canteiro de obras com céu azul e nuvens. A cena transmite um clima de otimismo e celebração em visita institucional a uma obra de infraestrutura.

PontoPoder

Transnordestina: o que entregar uma grande obra pode significar para Lula e seus planos eleitorais

Lula volta à cidade onde a obra foi lançada, há quase 20 anos, em meio a uma crise de popularidade

Ingrid Campos 18 de Julho de 2025
Viaturas policiais no local do crime

Segurança

Homem mostra partes íntimas para crianças em Juazeiro do Norte e mata vizinho a facadas

O suspeito, identificado como Daniel Soares Rodrigues, foi preso em flagrante

Redação 08 de Julho de 2025
Foto do adolescente que foi encontrado morto após sair para vaquejada em Mauriti, no Ceará

Segurança

Morte de Vaqueirinho de Mauriti: Laudo aponta 'Trauma Torácico', e mãe diz que 'torturaram' o filho

A mãe do menino de 12 anos acredita que ele foi torturado e deixado para morrer

Matheus Facundo 27 de Junho de 2025
