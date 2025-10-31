Estado tem uma das áreas mais ricas desse material no planeta.
A menina foi socorrida com vida, mas sofreu três paradas cardíacas e não resistiu
Um jovem de 17 anos foi levado ferido ao hospital. As vítimas estavam na mesma residência quando sofreram o ataque. O governador Elmano de Freitas disse estar "indignado" com o crime
Projeto FIV Ceará gera animais que produzem 40 litros de leite por dia e agregam até 30% na renda do produtor
Recursos foram aplicados nas áreas da saúde, educação e segurança
Os restos mortais do homem foram entregues a uma família diferente
Ministra da Cultura participa de seminário do programa Kariri Criativo, do Ministério da Cultura, que será realizado nos dias 7 e 8 de agosto
Lula volta à cidade onde a obra foi lançada, há quase 20 anos, em meio a uma crise de popularidade
O suspeito, identificado como Daniel Soares Rodrigues, foi preso em flagrante
A mãe do menino de 12 anos acredita que ele foi torturado e deixado para morrer