Alece aprova prorrogação dos contratos de professores temporários da Urca até nova seleção

Os deputados estaduais aprovaram uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para prorrogar, até 30 de junho de 2026, o contrato de professores temporários da Universidade Regional do Cariri (Urca). De autoria do Executivo, a proposição foi aprovada por unanimidade, em dois turnos, nesta quinta-feira (27).

De acordo com a PEC 10/25, 63 contratos temporários deveriam ser encerrados entre dezembro e maio de 2026, o que comprometeria o andamento do semestre legislativo, caso a prorrogação não fosse aprovada.

A proposta sinaliza que a medida busca manter os contratos temporários até a realização do processo seletivo para 88 novos professores, sendo 74 temporários e 14 substitutos. Contudo, o certame só deve ser concluído no próximo ano.

“Considerando os trâmites administrativos e o recesso docente de janeiro, a homologação do certame demandará alguns meses, razão pela qual a prorrogação se impõe como medida de caráter excepcional e transitório”, justifica o Executivo estadual na proposta.

MESMA MEDIDA NA UVA

Em outubro de 2025, uma PEC de mesmo teor foi aprovada para prorrogar o contrato temporário de professores da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). O prazo também vai até 30 de junho de 2026.

A justificativa sinaliza o mesmo objetivo: garantir a continuidade da prestação dos serviços da Universidade até o encerramento do processo seletivo já em andamento, que resultará em novas contratações.

"Nós já votamos a mesma matéria para os professores da UVA e agora estamos votando para os professores da Urca de modo que os alunos não tenham nenhum prejuízo, nenhuma interrupção, os professores não terão os seus contratos interrompidos", destacou o líder do Governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa, o deputado Guilherme Sampaio (PT).