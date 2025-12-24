Na véspera do Natal, Moraes autoriza que filhos visitem Bolsonaro no hospital

Na véspera do Natal, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitem o pai no hospital. O político foi internado nesta quarta-feira (24) para ser submetido a uma cirurgia.

Até então, apenas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estava autorizada a acompanhar o marido. No entanto, nesta quarta-feira, Moraes liberou a entrada do senador Flávio Bolsonaro (PL), do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), do vereador Jair Renan Bolsonaro (PL) e de Laura Bolsonaro.

Flávio e Carlos devem encontrar o pai ainda nesta quarta. Todos os visitantes do ex-presidente devem cumprir uma série de regras impostas pelo magistrado, incluindo a proibição do uso de celulares e outros equipamentos eletrônicos, exceto aparelhos médicos.

O procedimento cirúrgico ao qual Bolsonaro será submetido deve tratar uma hérnia inguinal bilateral.

O entorno do hospital e o acesso ao quarto do ex-presidente são monitorados de forma ininterrupta pela Polícia Federal (PF). Dois agentes também permanecem de prontidão na porta do quarto.