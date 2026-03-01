Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Senador Sá?

A chapa composta por Sabrina do Bel (PP) e Professora Maria Costa (PP) venceu a eleição suplementar para a Prefeitura de Senador Sá, neste domingo (1º). Apenas uma candidatura disputava o executivo municipal.

Nestes casos, o candidato único a prefeito é eleito obtendo apenas um voto. Para que ele não vença o pleito, é preciso que sua candidatura seja negada ou se desistir por algum motivo, casos que levariam à convocação de novas eleições pela Justiça Eleitoral.

As eleições suplementares em Senador Sá chegaram a ficar temporariamente suspensas. Após liminar que suspendeu o pleito, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reconsiderou a própria decisão, na última sexta-feira (27), e decidiu manter a eleição suplementar em Senador Sá, Região Metropolitana de Sobral (RMS).

“Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração e revogo o efeito suspensivo outrora determinado (id. 165323289), restabelecendo a eficácia do acórdão do TRE/CE e determinando a manutenção das eleições marcadas para o dia 1º/3/2026”, expressa trecho da decisão do magistrado.

A eleição suplementar na cidade foi marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) após o prefeito eleito em 2024, Bel Júnior (PP), e sua vice-prefeita, Prof. Maria (PP), terem suas candidaturas cassadas por abuso de poder econômico após organizarem uma vaquejada com o nome de Bel para promover a candidatura.

Na quarta-feira (25) Bel Júnior (PP) entrou na Justiça e conseguiu uma liminar do TSE para suspender a eleição suplementar deste domingo e continuar no cargo. Esta mesma liminar foi derrubada nesta sexta-feira pelo mesmo ministro que havia suspendido o pleito.

Veja também PontoPoder Deputado Sargento Reginauro é internado após sentir fortes dores PontoPoder De olho no Senado, Eunício Oliveira mostra força em evento com Camilo e Elmano PontoPoder Após rumores de rompimento, Camilo e Cid se encontram em evento e trocam elogios

Eleições suplementares no Ceará

No Ceará, eleitoras e eleitores dos municípios de Choró, Potiretama e Senador Sá voltaram às urnas para eleger prefeito e vice-prefeito.

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, 24.047 eleitores e eleitoras estavam aptos a participar dos pleitos. Do quantitativo, 11.527 são de Choró, 5.647 de Potiretama e 6.873 de Senador Sá.

Os juízes eleitorais Welithon Alves de Mesquita, em Choró; Isaac Dantas Bezerra Braga, em Potiretama; e Guido de Freitas Bezerra, em Senador Sá foram os encarregados da coordenação dessas eleições.

Os horários e as normas foram os mesmos dos demais pleitos, com a votação iniciando às 8 horas e seguindo até às 17 horas. Brasileiros moradores dos municípios que sejam alfabetizados e tenham entre 18 e 70 anos têm a obrigação de exercer o voto.