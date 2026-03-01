Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Senador Sá?

Três cidades do Ceará passaram por eleição suplementar nesse mês de 2026.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Sabrina Morais Lopes.
Legenda: Sabrina Morais Lopes foi eleita prefeita de Senador Sá.
Foto: Redes sociais.

A chapa composta por Sabrina do Bel (PP) e Professora Maria Costa (PP) venceu a eleição suplementar para a Prefeitura de Senador Sá, neste domingo (1º). Apenas uma candidatura disputava o executivo municipal.

 Nestes casos, o candidato único a prefeito é eleito obtendo apenas um voto. Para que ele não vença o pleito, é preciso que sua candidatura seja negada ou se desistir por algum motivo, casos que levariam à convocação de novas eleições pela Justiça Eleitoral.

As eleições suplementares em Senador Sá chegaram a ficar temporariamente suspensas. Após liminar que suspendeu o pleito, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reconsiderou a própria decisão, na última sexta-feira (27), e decidiu manter a eleição suplementar em Senador Sá, Região Metropolitana de Sobral (RMS).

“Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração e revogo o efeito suspensivo outrora determinado (id. 165323289), restabelecendo a eficácia do acórdão do TRE/CE e determinando a manutenção das eleições marcadas para o dia 1º/3/2026”, expressa trecho da decisão do magistrado.

A eleição suplementar na cidade foi marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) após o prefeito eleito em 2024, Bel Júnior (PP), e sua vice-prefeita, Prof. Maria (PP), terem suas candidaturas cassadas por abuso de poder econômico após organizarem uma vaquejada com o nome de Bel para promover a candidatura.

Na quarta-feira (25) Bel Júnior (PP) entrou na Justiça e conseguiu  uma liminar do TSE para suspender a eleição suplementar deste domingo e continuar no cargo. Esta mesma liminar foi derrubada nesta sexta-feira pelo mesmo ministro que havia suspendido o pleito.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Deputado Sargento Reginauro é internado após sentir fortes dores

teaser image
PontoPoder

De olho no Senado, Eunício Oliveira mostra força em evento com Camilo e Elmano

teaser image
PontoPoder

Após rumores de rompimento, Camilo e Cid se encontram em evento e trocam elogios

Eleições suplementares no Ceará

No Ceará, eleitoras e eleitores dos municípios de Choró, Potiretama e Senador Sá voltaram às urnas para eleger prefeito e vice-prefeito.

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, 24.047 eleitores e eleitoras estavam aptos a participar dos pleitos. Do quantitativo, 11.527 são de Choró, 5.647 de Potiretama e 6.873 de Senador Sá.

Os juízes eleitorais Welithon Alves de Mesquita, em Choró; Isaac Dantas Bezerra Braga, em Potiretama; e Guido de Freitas Bezerra, em Senador Sá foram os encarregados da coordenação dessas eleições.

Os horários e as normas foram os mesmos dos demais pleitos, com a votação iniciando às 8 horas e seguindo até às 17 horas. Brasileiros moradores dos municípios que sejam alfabetizados e tenham entre 18 e 70 anos têm a obrigação de exercer o voto.

 

 

Assuntos Relacionados
Homem de barba e camisa preta é cercado por pessoas e celulares durante entrevista em meio a uma multidão em área urbana; ao fundo, apoiadores vestem camisetas amarelas com a frase “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, e há prédios altos e um trio elétrico na rua.
PontoPoder

André Fernandes desconversa sobre apoio de Flávio Bolsonaro a Ciro Gomes: 'nada definido'

Nas anotações do senador e pré-candidato à presidência, Ciro aparece como pré-candidato a governador do Ceará.

Luana Barros
Há 1 hora
Pessoas com a blusa da seleção brasileira, apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro, reunidas na Praça Portugal, em Fortaleza.
PontoPoder

Manifestantes se reúnem na Praça Portugal, em Fortaleza, contra Lula e ministros do STF

Ato contou com a presença de parlamentares da direita, de partidos como PL, União Brasil e PSDB.

Gabriela Custódio e Luana Barros
Há 1 hora
Foto de Sabrina Morais Lopes.
PontoPoder

Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Senador Sá?

Três cidades do Ceará passaram por eleição suplementar nesse mês de 2026.

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
Foto de SOLANGE CAMPELO.
PontoPoder

Quem ganhou a eleição suplementar para Prefeitura de Potiretama?

Três cidades do Ceará passaram por eleição suplementar nesse mês de 2026.

Bergson Araujo Costa
Há 2 horas
bolsonaro e michelle ao lado semblante serio.
PontoPoder

Bolsonaro escreve carta na prisão dizendo lamentar ataques à esposa Michelle

A carta foi exposta nas redes sociais neste domingo (1º)

Redação
Há 2 horas
Sargento Reginauro durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputado Sargento Reginauro é internado após sentir fortes dores

Parlamentar faz tratamento desde agosto de 2020 quando foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin (LNH), um tipo de câncer.

Redação
01 de Março de 2026
Urna eletrônica com dígitos de 0 a 9, botão de
PontoPoder

Choró, Senador Sá e Potiretama vão às urnas neste domingo (1º); saiba quem são os candidatos

Os mandatos dos novos chefes municipais ficarão vigentes até 31 de dezembro de 2028.

Milenna Murta*
01 de Março de 2026
Montagem de fotos. Na primeira, Eunício Oliveira e Camilo Santana estão abraçados, e na segunda foto Elmano de Freitas discursa com um microfone na mão.
PontoPoder

De olho no Senado, Eunício Oliveira mostra força em evento com Camilo e Elmano

Convenção municipal do MDB em Fortaleza reforçou os laços entre o grupo político do MDB e do PT no Ceará.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Encontro ocorreu em evento neste sábado (28).
PontoPoder

Após rumores de rompimento, Camilo e Cid se encontram em evento e trocam elogios

Ministro da Educação e senador da República participaram da solenidade de inauguração de uma escola em tempo integral em Pindoretama.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Giordanna Mano ao lado do marido, Junior Mano.
PontoPoder

Esposa de Júnior Mano vai se filiar ao PRD e deve buscar vaga de deputada federal

O deputado federal Júnior Mano planeja disputar o Senado Federal. Ele conta com o apoio do senador Cid Gomes.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
PontoPoder

Lula deve voltar ao Ceará em abril para inaugurar ITA, diz Camilo

Presidente fará a entrega da primeira etapa do campus, cujas obras começaram em 2024.

Igor Cavalcante e Thatiany Nascimento
28 de Fevereiro de 2026
Encontros do MDB e do PSD com vereadores de Fortaleza.
PontoPoder

Partidos reforçam estratégia em Fortaleza em cálculo de forças pelo peso do eleitorado

Capital também é o centro da polarização que pode dar o tom da disputa entre a base governista e a oposição.

Marcos Moreira
28 de Fevereiro de 2026
PontoPoder

Após Cid Gomes falar em distanciamento, Camilo Santana alega agenda agitada e diz ‘somos irmãos’

A declaração de Camilo responde à fala do senador, que afirmou que a relação entre ele e o ministro não está abalada, mas é pouco próxima.

Igor Cavalcante e Thatiany Nascimento
28 de Fevereiro de 2026
Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alece.
PontoPoder

Alece atrasa designação de comissões à espera da janela partidária e concentra matérias na diretoria

Assembleia Legislativa tem priorizado a votação de mensagens do Governo do Ceará em regime de urgência.

Marcos Moreira
28 de Fevereiro de 2026
Fotografia em plano médio do ex-prefeito de Aracoiaba, Edim Oliveira. Ele é um homem de pele clara, cabelos curtos e castanhos, e veste uma camisa polo verde escura. Ele olha para o lado com uma expressão séria. Ao fundo, de forma levemente desfocada, aparecem outras pessoas e estruturas de um evento ao ar livre.
Wagner Mendes

Edim Oliveira, ex-prefeito irmão de Wesley Safadão recupera direitos políticos

Político era prefeito de Aracoiaba e teve o mandato cassado pela Câmara Municipal.

Wagner Mendes
28 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes em um retrato. Ele olha para o horizonte. O politico veste um paletó azul e usa uma gravata vermelha.
PontoPoder

Ciro diz que Camilo 'se evidencia como candidato' ao Governo do Ceará

O tucano criticou a postura do ex-aliado e reafirmou que o ministro será o candidato ao Governo do Ceará.

Igor Cavalcante
27 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes ao lado de aliados na Alece. Ele gesticula enquanto concede entrevista coletiva.
PontoPoder

'PL já fez que vinha e não veio duas vezes', diz Ciro sobre tentativa de unir oposição no Ceará

O político comentou sobre anotações feitas por Flávio Bolsonaro que citam o ex-governador cearense como candidato ao Governo do Estado.

Igor Cavalcante
27 de Fevereiro de 2026
O governador do Ceará, Elmano de Freitas, à esquerda, e o senador Cid Gomes, à direita, posam sorridentes lado a lado em um ambiente institucional. Elmano veste uma camisa de mangas curtas clara e calça social, enquanto Cid Gomes usa uma camisa social azul de mangas compridas e segura um tablet. Ao fundo, vê-se um sofá cinza e quadros emoldurados na parede.
Wagner Mendes

Governador Elmano almoça com Cid Gomes e reafirma união eleitoral para outubro

A publicação tenta espantar supostas desconfianças na postura do senador para a eleição.

Wagner Mendes
27 de Fevereiro de 2026
Foto de uma urna eletrônica para ilustrar matéria sobre ministro ‘reconsiderar’ e eleição suplementar em Senador Sá ser mantida.
PontoPoder

Ministro ‘reconsidera’ e mantém eleição suplementar em Senador Sá

O novo pleito será realizado neste domingo (1º).

Bergson Araujo Costa
27 de Fevereiro de 2026
Placa do Tribunal Superior Eleitoral.
PontoPoder

Eleição suplementar em Senador Sá é temporariamente suspensa pelo TSE

O novo pleito seria realizado neste domingo (1º) após o município ter prefeito e vice-prefeita cassados.

Milenna Murta*
27 de Fevereiro de 2026