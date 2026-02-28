Lula deve voltar ao Ceará em abril para inaugurar ITA, diz Camilo

O presidente Lula (PT) deve voltar ao Ceará em abril para inaugurar o campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. A informação foi anunciada neste sábado (28) pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que cumpre agenda no Estado com inaugurações de escolas e assinatura de ordens de serviço na área educacional.

O ministro mencionou a visita presidencial durante discurso na inauguração da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Francimar Mangueira, no bairro Granja Portugal. Segundo Camilo, na ocasião, o presidente Lula irá entregar o primeiro bloco ITA. A sede localizada em Fortaleza, que está em obras, garantirá ao Nordeste sediar um campus de uma das instituições de ensino de maior prestígio no Brasil.

“Nós vamos trazer o presidente agora no início de abril para inaugurar já o primeiro bloco e já trazer a primeira turma para conhecer. Vocês escrevam o que estou dizendo: o ITA vai mudar o perfil econômico e educacional do estado do Ceará” Camilo Santana Ministro da educação

Caso a visita se confirme, será a primeira do presidente Lula ao Ceará em 2026 e a 11ª desde o início do atual mandato. Em janeiro de 2024, o petista esteve na capital cearense para lançar a pedra fundamental do ITA. As aulas devem começar no campus em 2027.

A viagem de Lula deve acontecer no mesmo mês em que Camilo se desincompatibilizará do cargo no MEC para voltar ao Senado e trabalhar diretamente no processo para a reeleição do governador Elmano de Freitas e de Lula no Ceará.

Na tarde deste sábado, o ministro segue cumprindo agenda no Ceará. Em Pindoretama, na Região Metropolitana (RMF), ele deve autorizar o início das obras da nova unidade do IFCE no município de Cascavel, também na RMF.

Visitas do Lula ao Ceará

Em dezembro de 2025, Lula realizou a 10ª décima visita ao Ceará desde o início da atual gestão. Somente em 2025, o petista passou pelo Estado três vezes, reforçando a presença frequente no território cearense.

Nessa agenda mais recente, o presidente cumpriu compromissos em Fortaleza e em Horizonte, na Região Metropolitana. Ele participou de evento no Centro de Eventos do Ceará e, em seguida, de cerimônia no Polo Automotivo do Ceará, onde a General Motors marcou o início da produção de veículos elétricos no Brasil.

As outras duas visitas de 2025 ocorreram em março, durante a inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza, e em julho, quando acompanhou as obras da Ferrovia Transnordestina.