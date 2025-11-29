Quais são os motivos da 10ª visita de Lula ao Ceará?

Em sua décima visita ao Ceará durante o atual mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna ao Estado na próxima quarta-feira (3) para agendas em Fortaleza e no município de Horizonte, na Região Metropolitana da Capital.

Somente neste ano, esta será a terceira vez que o pernambucano pisa no Estado. As duas outras foram em março, para a inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza, e em julho, para uma visita às obras da ferrovia Transnordestina.

O que está previsto na agenda de Lula

O primeiro compromisso do petista será no Centro de Eventos do Ceará, na Avenida Washington Soares, para a entrega de carteiras emitidas pelo Ministério da Educação (MEC) para professores cearenses.

Os documentos fazem parte de uma política lançada pelo Governo Federal em outubro, a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB). Ela garante aos portadores facilidade de acesso a descontos em atividades culturais e benefícios vinculados ao programa Mais Professores.

Logo depois, o chefe do Palácio do Planalto participará da cerimônia que marcará o início da produção de veículos elétricos da General Motors no Brasil, no Polo Automotivo do Ceará, localizado em Horizonte.

O primeiro modelo a ser produzido no estado será o SUV Spark, da Chevrolet. A perspectiva é que, somente em 2026, sejam montados em território cearense aproximadamente 6 mil unidades.

Outro tipo de automóvel deve ser anunciado ainda no ano que vem, segundo a Planta Automotiva do Ceará (PACE), empresa responsável pelo negócio.

A viagem de Lula ao Ceará acontece há pouco menos de um ano das Eleições Gerais, quando os eleitores irão às urnas escolher representantes para os cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

Relembre as visitas anteriores de Lula ao Ceará

Em outubro de 2024, Lula realizou entregas na Capital. Naquela ocasião, foram inauguradas mais de 1200 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida no bairro José Walter e formalizada entrega de 113 ônibus escolares para municípios do Ceará.

Já em agosto, o presidente Lula, no Porto do Pecém, assinou a medida provisória que instituiu o Programa Mover, projetos de lei para criação do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS) e do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, além de um decreto aprovando o regulamento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

Nessa visita, ele anunciou ainda a expansão do Programa Pé-de-Meia no estado. No mês de junho daquele ano, em uma cerimônia realizada no Palácio da Abolição, Lula anunciou investimentos para instituições federais de educação localizadas no Ceará. Também foi realizada pelo presidente a entrega das chaves de aproximadamente 400 habitações do Minha Casa, Minha Vida.

Em abril de 2024, o presidente esteve em Iguatu para assinar a ordem de serviço do trecho III do Ramal do Salgado e acompanhou o canteiro de obras da Transnordestina. À época, ele estabeleceu como prazo para concluir a construção da ferrovia até o primeiro trimestre de 2027.

Em janeiro de 2024, Lula lançou a pedra fundamental do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que está sendo construído na Base Aérea de Fortaleza.

No primeiro ano de mandato, em 2023, a última visita do mandatário aconteceu em setembro. O político esteve em Fortaleza, na sede do Banco do Nordeste, para a celebração de 25 anos do Crediamigo e 18 anos do Agroamigo.

Houve ainda uma rápida passagem por Juazeiro do Norte, onde foi recebido pelo prefeito do município Glêdson Bezerra (Podemos).

Naquele ano, em maio, foi lançado no Centro de Eventos do Ceará, por Lula, o ministro da Educação Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT), o Programa Nacional Escolas de Tempo Integral.

Antes, as autoridades visitaram a Escola Estadual em Tempo Integral (EEMTI) Johnson, no bairro Luciano Cavalcante. Nesta mesma visita, ele inaugurou um Centro de Educação infantil no Crato e lançou o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica.