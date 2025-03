Em 1º vinda ao Ceará em 2025, Lula inaugura Hospital Universitário que começa a receber pacientes nesta quarta (19)

Em primeira visita ao Ceará em 2025, o presidente Lula (PT) inaugurou, na tarde desta quarta-feira (19), em Fortaleza o Hospital Universitário do Ceará, no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no Itaperi. A unidade será a maior da rede pública estadual e, dentre outras especialidades, atenderá hematologia, oncologia e urologia. O hospital, que iria começar a funcionar amanhã, já receberá pacientes regulados na noite desta quarta-feira (19).

Lula chegou à Base Aérea de Fortaleza por volta de 15h50, após ter passado pelo Rio Grande do Norte, onde inaugurou a barragem de Oiticica, no município de Jucurutu. Na capital cearense, o presidente primeiro visitou alguns espaços da nova unidade que ocupa uma área de 78.6 mil m² no terreno da Uece.

Acompanhado de uma comitiva de autoridades, ele percorreu a área interna do hospital que tem três torres construídas e sete andares, e depois fez a inauguração oficial em um palco montado na área externa. Por volta das 18h45 o presidente discursou para o público.

Na comitiva presidencial, Lula estava acompanhado dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha (PT); da Educação, Camilo Santana (PT); da Integração, Waldez Góes (PDT); e da Casa Civil; Rui Costa (PT). Dentre as autoridades locais, estavam o governador Elmano de Freitas (PT), a vice-governadora Jade Romero; a secretária estadual da Saúde, Tânia Coelho; o presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB),o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) e o reitor da Uece, Hidelbrando Soares.

No evento, Lula “quebrou o protocolo” e antes de discursar convidou a secretária estadual da Saúde, Tânia Coelho para falar. “É preciso colocar uma mulher para falar e não apenas homens”, enfatizou. Emocionada, a titular da Sesa destacou o trabalho dos profissionais da Sesa para assegurar a obra e reforçou: “a população cearense precisa ser bem tratada, acolhida e de equipamentos como esse. Isso dignifica a nossa população”.

Em seguida, Lula discursou ao público e ressaltou o trabalho do Governo Federal em diferentes frentes, dentre elas: a econômica com a proposta de mudança no Imposto de Renda e a de obras como a Transnordestina e a Transposição do Rio São Francisco.

Sobre o novo hospital Lula declarou: “Um Estado que consegue fazer um hospital dessa qualidade e um SUS que pode ajudar a fazer um hospital desse funcionar não deve nada a ninguém”. O presidente reforçou ainda a relevância do trabalho do SUS durante a pandemia de Covid.

Legenda: Inauguração do Hospital Universitário do Ceará, no Itaperi, em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

No discurso, Lula também teve um momento de descontração com o prefeito de Fortaleza, ao dizer rindo que Evandro Leitão tem ido a Brasília de forma reiterada pedir mais verbas para a Capital. “Não deixa mais ele entrar no meu gabinete, porque senão acaba o dinheiro do Brasil só para ele”, brincou.

Anúncios e apoio do Governo Federal

No evento, o ministro Padilha destacou: “eu posso afirmar que pode existir no Brasil hospital público ou privado igual, mas melhor que o Hospital Universitário do Ceará não existe. E o que vai fazer essa bela estrutura se tornar um organismo vivo para salvar vidas, para acolher todo mundo que vai começar a entrar no hospital hoje a noite é a humanização".

O ministro também anunciou que o hospital irá fazer transplantes que “poucos hospitais no Brasil fazem”. Os procedimentos serão de transplante de medula óssea, rim, hepático e transplante pediátrico. Outro ponto, segundo Padilha, é atuar para reduzir o tempo de espera no atendimento especializado.

Na solenidade, o ministro Camilo Santana, em discurso enfático no qual se emocionou em alguns momento, destacou que o equipamento teve um custo de R$ 700 milhões para ser construído e equipado. E ressaltou:

"É o primeiro hospital universitário estadual da história do Ceará. Não é só hospital para atender a população, será um hospital de ensino e pesquisa com o que de melhor. Esse hospital não deixa a desejar a nenhum hospital privado desse país para atender o povo pobre do Ceará". Camilo Santana Ministro da Educação

Já o governador Elmano de Freitas citou uma série de iniciativas ligadas à saúde que recebeu apoio do Governo Federal, agradeceu ao presidente Lula e disse que a inauguração da unidade é “um sonho”sendo concretizado.

"Mas era impossível imaginar um hospital com essa magnitude funcionar, com custeio de cerca de R$ 800 milhões. Era impossível imaginar fazer esse hospital funcionar se estivesse aqueles gafanhotos que passaram por Brasília”. Elmano de Freitas Governador do Ceará

O Hospital Universitário do Ceará foi inaugurado quase 6 anos após ter sido anunciado. Em 2021, a ordem de serviço da obra foi assinada justamente quando Camilo era governador do Estado. Desde outubro de 2023 a estrutura está pronta. A abertura mudou de data algumas vezes, e na última delas, para se adequar a agenda do presidente Lula.

Funcionamento do hospital

Na noite desta quarta-feira (19), o novo equipamento começa a receber os primeiros pacientes e até abril deve funcionar com 30% da capacidade, segundo projeção da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Inicialmente, o hospital atenderá especialidades como hematologia, oncologia, urologia e cirurgia vascular, e de cabeça e pescoço.

A unidade vinculada à Sesa será “porta fechada” e receberá pacientes do Estado inteiro via regulação. No total, o hospital terá 652 leitos (incluindo também os da Unidade de Terapia Intensiva - UTI), mas nesta quarta, começam a funcionar 240 leitos.

A estimativa é que o equipamento terá um custo de R$ 196 milhões ao ano a serem pagos pela gestão estadual. Com a abertura do equipamento, a rede estadual da Saúde passará a ter 14 hospitais, sendo 10 deles em Fortaleza.

Protestos durante a inauguração

Na inauguração, tanto o Governo Federal como o Estadual foram alvos de protestos. Parte do público que compareceu se manifestou por distintas pautas, dentre elas:

Críticas a gestão do novo hospital que será feita por uma Organização Social, ISGH;

Pedido de convocação dos aprovados no concurso da Funsaúde (fundação extinta pela gestão estadual);

Solicitação de mais docentes efetivos para a Uece;

Pedido de convocação de docentes aprovados no último concurso público da instituição; Por mais assistência estudantil e pela ampliação do número de bolsas e correção periódica dos valores.

Na área de inauguração do novo hospital algumas pessoas que acompanharam o momento portavam cartazes sinalizando as reivindicações. Em alguns casos, segundo relatos ouvidos pelo Diário do Nordeste, as pessoas tiveram dificuldade para entrar no evento com cartazes. Alguns por terem pedaço de madeira como suporte e a segurança barrou a entrada. Mas outros que não tinham essa característica também foram vetados no acesso.

Antes do evento, uma carta pública destinada a Lula e ao governador Elmano, assinada pelo Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Ceará (Sinduece); pelo Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos do Ensino Superior Oficial do Estado do Ceará (SASEC); pelo Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Ceará, por entidades do Movimento Estudantil da Uece e por profissionais aprovados no Concurso da Funsaude e no concurso docente das Universidades Estaduais, foi divulgada.

No documento e nos protestos na inauguração, a representações sindicais e entidades celebram a inauguração do novo hospital, mas criticam a transferência da gestão da unidade para uma Organização Social de Saúde, diz a carta “ameaça frontalmente o caráter público da instituição e o seu vínculo nato com a Universidade Estadual do Ceará”.

As entidades argumentam ainda, na carta, que “o modelo de gestão empresarial desconsidera a autonomia universitária e coloca em risco a independência das pesquisas realizadas no âmbito do HUC, sendo facultada à OSS a aplicação dos recursos advindos do Fundo Estadual de Inovação Tecnológica em Saúde (FIT)”.

Além disso, diz a carta: “abre um perigoso caminho para flexibilizar os vínculos de trabalho e acabar com o concurso público, prejudicando diretamente a prestação dos serviços assistenciais à população”.

Durante a inauguração, o presidente do SindUece, Pedro Costa, reiterou que o hospital é "uma conquista importante para o povo cearense, mas que é preciso apontar (para o presidente e o governador) as contradições na implantação”.

Em entrevista do Diário do Nordeste, ele destacou: “Os hospitais universitários tem uma importância decisiva para a formação de excelência dos estudantes da área da saúde, por permitir a produção de conhecimento aplicado. A própria ideia de hospital público passa pela ideia de uma gestão pública e não é isso que está ocorrendo".

O novo hospital será gerido pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), uma Organização Social da Saúde que já gerencia outras unidades da rede estadual, como Hospital Waldemar Alcântara, os hospitais regionais do Cariri, Norte, Sertão Central e Vale do Jaguaribe, além do Leonardo da Vinci. Em Fortaleza, o ISGH também gerencia UPAS.

Conforme já divulgado pelo Diário do Nordeste, na terça-feira (18), a secretária estadual da Saúde, Tânia Coelho, apontou que a contratação ficará a cargo do ISGH, mas o equipamento também poderá receber servidores concursados já que a Sesa tem permissão de ceder dependendo da necessidade.

Na inauguração, o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Sampaio (PT), disse que o hospital terá no quadro técnico alguns servidores que já são concursados; profissionais da Organização Social e também professores e pesquisadores das universidades.

Ex-secretário repercute inauguração

O ex-secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto (PSDB), também se manifestou sobre a entrega do equipamento. Ele foi secretário da Saúde no governo Camilo, e foi um dos participantes do projeto que deu forma ao novo hospital.

Cabeto tem feitos críticas ao desenho operacional inicial da unidade e já declarou que antes, a projeto previa que o hospital seria "porta aberta", ou seja, com atendimento emergencial.

Nesta quarta, Cabeto publicou um vídeo nas redes sociais, onde aparece o terreno da Uece no início das obras do hospital, em maio de 2021. "Minha gratidão a todos que colaboraram, de fato, para esse projeto".