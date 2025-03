Escultura furtada do artista e mestre da cultura Dim Brinquedim é encontrada às margens de estrada em Aquiraz

Após passar dias desaparecida, a escultura "Pau de Sebo", obra do artista e mestre da Cultura do Ceará Antônio Jader Pereira dos Santos, o ‘Dim Brinquedim’, foi encontrada por policiais na noite deste domingo (23), às margens de uma estrada no distrito de Justiniano de Serpa, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A obra, uma peça de fibra de vidro sobre madeira com 6 metros e com aproximadamente 500 quilos, ficava a 4km da entrada do Museu Brinquedim, espaço que abriga obras, esculturas e telas do artista e é aberto à visitação.

Legenda: Escultura ficava a 4km da entrada do Museu Brinquedim Foto: Divulgação Museu Brinquedim/Google Maps

Segundo a diretora do museu, Ângela Madeiro, a suspeita é que o sumiço da escultura da via pública tenha ocorrido entre os dias 17 ou 18 deste mês, provavelmente à noite.

Na noite deste domingo (23), Ângela confirmou que está, junto às autoridades, se organizando para reaver a peça, que precisa ser transportada em um caminhão Munck, um veículo de grande porte equipado com um guindaste articulado.

"Estamos nos mobilizando para ir ao local com estrutura para recolher", explicou à diretora ao Diário do Nordeste.

Ela afirmou que ainda não sabe o estado da escultura, mas que, em breve, ela voltará ao lugar de origem, na CE-350. "Ela irá retornar ao local, sim, e será restaurada se necessário", completou.

Veja também Ceará Escultura de 6 metros do artista e mestre da cultura Dim Brinquedim é furtada em Pindoretama Verso Conheça Assunção Gonçalves, Mestra da Cultura que conviveu com Padre Cícero e marcou a história de Juazeiro do Norte

Quem é Dim Brinquedim

No último dia 14, Dim foi reconhecido pelo Governo do Estado como um mestre da cultura. Ele é referência nacional na confecção de brinquedos artesanais tradicionais.

As obras produzidas por Dim, dentre as quais parte delas estão disponíveis à visitação do Museu, têm caráter lúdico e interativo, sendo um dos grandes diferenciais do artista.

Localizado em Pindoretama, o Museu Brinquedim conta com cerca de 500 obras do artista, entre brinquedos, esculturas e telas, e é aberto à visitação.