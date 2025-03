Aos 18 anos, estudante cearense é aprovado em uma das melhores universidades do mundo

Aos 18 anos e com mais de 30 medalhas de olimpíadas de matemática no currículo, o cearense Matheus Alencar de Moraes foi aprovado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), uma das universidades mais renomadas do mundo. A instituição localizada em Cambridge, nos Estados Unidos, vem ocupando o 1º lugar em um dos principais rankings universitários internacionais, o QS World University Rankings, desde 2012.

Nascido em Fortaleza, Matheus participa de olimpíadas científicas desde o ensino fundamental, competindo em eventos locais, nacionais e internacionais. Ao falar sobre a aprovação para o MIT, esse inclusive é um aspecto que o jovem cearense destaca na própria trajetória.

Para o processo seletivo nos Estados Unidos, ele explica, não basta ser um bom aluno, estudar e tirar boas notas na escola. É importante aplicar o conhecimento em atividades extracurriculares.

“O processo para passar nos Estados Unidos é muito diferente para cada pessoa. A depender de com quem você está falando, as dicas vão ser diferentes. Eu diria para (outros estudantes) seguirem o que gostam e acharem algo em que possam fazer a diferença”, disse ele, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Entre as atividades extracurriculares de Matheus está a participação do Núcleo Olímpico de Incentivo ao Conhecimento (Noic), uma iniciativa em que estudantes experientes em olimpíadas científicas auxiliam na preparação de outros alunos para esses eventos.

A escolha pelo MIT

Ao concluir o ensino médio, Matheus conquistou vagas no curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC), na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e no curso de Engenharia da Computação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Mas o sonho mesmo era o Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

Ele descreve o período de espera pelo resultado como “muito estressante” e diz que ficou aliviado quando ele chegou. “Foi muito bom saber que eu poderia chegar no que eu sempre sonhei”, diz. A notícia da aprovação chegou ainda em dezembro de 2024, e os estudos no MIT terão início no final de agosto deste ano.

É um privilégio enorme ter a chance de realizar meus sonhos. É um momento muito bom na minha vida para eu perceber que, se eu quiser fazer a diferença, se eu quiser carregar comigo uma bandeira, eu vou conseguir fazer isso. Matheus Alencar de Moraes Estudante cearense aprovado no MIT

Questionado sobre qual a bandeira que considera importante, o jovem destaca o acesso à Educação e o poder que ela tem de transformar vidas e levar pessoas para “onde elas não pensavam que poderiam (chegar)”. Como nem todos têm a mesma oportunidade, ele pontua a preocupação em atuar para melhorar esse cenário.

Matheus começou a pesquisar sobre o MIT na época em que teve uma conversa sobre o futuro acadêmico com a mãe. Foi nesse período que o estudante passou a se dedicar às olimpíadas e a outros projetos extracurriculares que o interessavam.

“Fiz olimpíada porque eu gostava, participei desses projetos porque ligava para isso. Eu nunca fiz as coisas pensando na universidade, mas as coisas que eu fiz me ajudaram no meu caminho”, lembra ele.

Nos meses livres até o começo do ano letivo norte-americano, Matheus tem relaxado em relação à universidade, mas mantém os estudos para participar da Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), que ocorre em julho, na Austrália.

Veja também Ceará Estudante do Ceará é aprovada na 'melhor universidade do mundo' Ceará Estudante cearense de escola pública militar é aprovada na Universidade de Harvard, nos EUA Ceará Estudante cearense em universidade dos EUA é aprovado em seleção para o Google

Realizada desde 1959, a IMO é a principal competição internacional de matemática. Cerca de 100 países de todo o mundo participam do evento, com equipes de até seis estudantes que ainda não tenham ingressado na universidade. O cearense já competiu duas vezes, em 2023 e 2024.

Na primeira participação, ele tinha 16 anos e foi o estudante mais novo a integrar o time do Brasil na disputa. Além disso, Matheus foi o primeiro cearense a conquistar uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, que naquele ano foi realizada no Japão. “É definitivamente a medalha mais importante que eu tenho”, orgulha-se. Desde 1981, o País conquistou 14 medalhas de ouro no evento.

Matheus é filho da advogada Marcele Caroline Maciel de Alencar e do médico Thiago Castro de Moraes, que faleceu quando o menino tinha apenas três anos, e irmão de Thomás. O jovem estudou durante quase toda a vida escolar no Colégio Farias Brito, com exceção do 6º e do 7º anos do Ensino Fundamental, em que foi aluno do Colégio Militar de Fortaleza (CMF).

Resultados de Matheus Alencar de Moraes em Olimpíadas

2019

Olimpíada Cearense de Matemática: ouro

Olimpíada Brasileira de Matemática: bronze

Olimpíada Matemática Rioplatense: bronze

2021

Olimpíada Cearense de Matemática: ouro

Olimpíada Brasileira de Matemática: ouro

Olimpíada de Matemática do Cone Sul: prata

2022

Olimpíada Cearense de Matemática: ouro

Olimpíada Brasileira de Matemática: ouro

Olimpíada de Matemática do Cone Sul: ouro

Olimpíada Matemática Rioplatense: ouro

2023

International Mathematics Olympiad: ouro

Olimpíada Cearense de Matemática: ouro

Olimpíada Brasileira de Matemática: ouro

Olimpíada Matemática Rioplatense: ouro

Olimpíada Iberoamericana de Matemática: ouro

2024

Olimpíada Cearense de Matemática: ouro

Olimpíada Brasileira de Matemática: ouro

Olimpíada Matemática Rioplatense: ouro

Olimpíada Iberoamericana de Matemática: ouro

International Mathematics Olympiad: bronze

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.