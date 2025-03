TV Verdes Mares realiza evento especial para estreia de “Vale Tudo” no Iguatemi Bosque

Na próxima segunda-feira (31), o público que aguarda a nova versão da novela “Vale Tudo” poderá conferir a estreia de forma especial. A TV Verdes Mares exibirá o primeiro capítulo da trama na praça de eventos do Shopping Iguatemi Bosque, a partir das 20 horas.

O evento será apresentado por Niara Meirele, que conduzirá as interações com o público, com sorteios de brindes e momentos de expectativa para o lançamento. Além disso, a banda O Verbo se apresenta ao vivo, com um repertório especial com hits que marcaram a trilha sonora da novela.

A nova versão de “Vale Tudo” traz uma reflexão sobre ética, caráter e honestidade, temas centrais da trama original de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, exibida em 1988. Com autoria de Manuela Dias e direção artística de Paulo Silvestrini, a versão 2025 da novela promete trazer novas discussões sobre até onde se pode ir para alcançar o sucesso.

Para Arenusa Goulart, gerente de marketing do Sistema Verdes Mares, o evento é uma oportunidade de aproximar ainda mais o público da TV Verdes Mares e da nova produção da TV Globo. "’Vale Tudo’ é um clássico que marcou gerações e retorna agora com uma abordagem contemporânea. Estamos muito felizes em proporcionar essa experiência para o público cearense, em um evento que une entretenimento, música e a emoção de acompanhar o primeiro capítulo em uma grande tela", destaca.

O elenco da nova versão de Vale Tudo conta com nomes como Bella Campos, Taís Araújo, Débora Bloch, Humberto Carrão, Cauã Reymond, Karine Teles, entre outros.

Serviço

Exibição do 1º capítulo da novela “Vale Tudo”

Data: Segunda, 31 de março, a partir das 20h;

Local: Praça do Artista, próximo à Kopenhagen, Piso 1, no Shopping Iguatemi Bosque - Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE;

Gratuito e aberto ao público.