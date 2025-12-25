Diário do Nordeste
Cachorros estrelam campanha de Natal que incentiva a adoção responsável

Entre os cães para adoção está a estrela da campanha publicitária de divulgação do filme Caramelo, da Netflix.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Ceará
Painel de led em via de Fortaleza exibe a campanha, com a imagem de uma cadela caramelo e um texto incentivando a adoção.
Legenda: A cadela Joaquina é uma das estrelas da campanha. Antes, ela já estrelou a propaganda local do filme “Caramelo”, da Netflix.
Foto: Ismael Soares

Em meio ao trânsito de avenidas como Alberto Craveiro, Oliveira Paiva e Godofredo Maciel, em Fortaleza, e da Padre José Holanda do Vale, em Maracanaú, uma campanha chama a atenção por um motivo diferente, neste mês de dezembro. Painéis instalados nessas vias substituem a publicidade de Natal tradicional por fotografias de cães resgatados por Organizações Não-Governamentais (ONGs) para estimular a adoção responsável no fim do ano.

ONG Abrace e o Abrigo São Lázaro selecionaram animais com perfis diversos. Muitos deles têm em comum o fato de serem mais velhos e, por isso, terem mais dificuldade na adoção. Com isso, a campanha busca discutir duas questões relevantes: a maior busca pelos filhotes e o alto índice de abandonos na época do Natal.

Amanda Vince, da ONG Abrace, destaca que são percebidos dois movimentos em dezembro: a busca por filhotes para presentear e o abandono de animais por famílias que vão viajar.

“Muitas pessoas ainda têm a ilusão de que podem viajar, soltar o cachorro na rua e que, ao voltarem, ele continuará no mesmo lugar. Na maioria das vezes, isso não acontece, inclusive por causa dos fogos de artifício”, afirma.

Além disso, ela destaca que os animais de estimação não podem ser vistos como presentes e que, antes da adoção, é preciso considerar o impacto na família a longo prazo.

“Um cachorro vive em média 15 anos. Então, pelos próximos 15 anos você vai ter uma responsabilidade. E uma criança ainda não tem responsabilidade para criar um cachorro sozinho, então não pode ser um desejo apenas dela”, defende.

Idade impacta busca por adoção

Bárbara Dantas, presidente do Abrigo São Lázaro, também destaca o impacto das férias das famílias no abandono dos pets e ressalta que essa é uma prática ilegal. “Abandonar um animal é crime, com pena de reclusão de 3 a 5 anos. Então, tentamos sempre lembrar isso no nosso Instagram, divulgando informações sobre como você pode levar o seu animalzinho nas férias”, afirma.

Amanda lamenta o fato de os cachorros mais velhos serem menos buscados na hora da adoção. “Muitas vezes, as pessoas querem adotar filhotes pela fofura, mas esquecem que um adulto também tem muito amor para dar e, muitas vezes, são muito agradecidos. É muito linda a forma como eles se comportam após a adoção, a parceria, a gratidão por sair da rua, por ter uma casa, por conhecer o amor”, afirma.

Dois cães aparecem lado a lado em fotos separadas, ambos usando roupas vermelhas com temática natalina. À esquerda, Codisman, um cão de porte médio, com pelagem caramelo e branca. À direita, Chico, um cão de pelagem clara, também de porte médio, está com a boca aberta.
Legenda: Codisman, à esquerda, tem 10 anos e é brincalhão. À direita, Chico, de 3 anos, é dócil. Os dois são vacinados e castrados.
Foto: Divulgação/Abrigo São Lázaro

Essa realidade também é percebida no Abrigo São Lázaro, onde alguns animais esperam adoção há anos. Um deles é o Codisman, que também está participando da ação.

"Ele foi resgatado na idade adulta, há muito tempo, e está com a gente até hoje. Ele já participou de diversas outras campanhas e nunca foi adotado, infelizmente, mas é um cãozinho super doce, brincalhão, se adapta muito bem e, mesmo assim, está com a gente porque as pessoas preferem animais filhotes”, conta Bárbara Dantas.

Até o momento, nenhum dos cachorros que estrelam a campanha foi adotado, em nenhuma das ONGs. Apesar disso, Bárbara conta que algumas pessoas procuraram o Abrigo São Lázaro para dar início ao processo, que inclui pré-entrevista, preenchimento de formulário e avaliação de perfil, além de entrevista presencial e visita ao abrigo.

Três imagens mostram cães em clima natalino. À esquerda, uma cadela preta de porte médio aparece com a boca aberta e a língua para fora, usando um laço dourado e roupa com estampa de Natal. No centro, três filhotes de pelagem preta e branca estão juntos em uma cesta, com uma guirlanda decorativa ao fundo. À direita, um filhote de pequeno porte, com pelagem clara, usa uma roupa dourada e está em um ambiente decorado com enfeites de Natal.
Legenda: À esquerda, a brincalhona Negona, de 4 anos, que é vacinada e castrada. No meio, filhotes de dois meses. À direita, uma filhote fêmea de cerca de três meses. Todos os mais novos foram vermifugados.
Foto: Reprodução/Abrigo São Lázaro

Para ela, a campanha é uma boa oportunidade para divulgar o próprio Abrigo São Lázaro, que tem passado por uma situação financeira complicada, com dívidas em aberto e dificuldade para comprar ração.

“Infelizmente, estamos passando por um ano muito, muito difícil. Não sabemos como vai ser no próximo ano, como vão ser as doações, se vamos conseguir manter, como o governo vai entrar em ajuda com o abrigo”, relata.

Conheça alguns dos cachorros disponíveis para adoção na ONG Abrace

Cachorro preto.
Legenda: Hugo tem cerca de dois anos.
Foto: Reprodução/ONG Abrace

Hugo

De porte médio e com cerca de dois anos, Hugo é um cachorrinho preto — grupo que costuma ser bastante discriminado. Mas Amanda garante: ele “só tem tamanho”, mas é um amor. “(Hugo) ama brincar, pular, correr, tem energia para dar e vender, puxa as roupas do varal. Ele faria qualquer família feliz”.

Cadela caramelo.
Legenda: Joaquina, cadela que também estrelou campanha para divulgação do filme “Caramelo”, da Netflix.
Foto: Divulgação/ONG Abrace

Joaquina

Recém-chegada na Abrace, Joaquina apareceu em uma rua do bairro Jardim das Oliveiras com uma filhote fêmea e elas foram agredidas pela mulher que havia oferecido abrigo temporário, porque faziam barulho. Depois de serem retiradas dessa casa, Joaquina foi castrada e a filhote, adotada.

“A Joaquina foi abandonada no meio da rua porque as pessoas disseram que ela era muito feia pra ser adotada”, diz Amanda. Depois do resgate, ela estrelou uma campanha publicitária de divulgação do filme Caramelo, da Netflix. “A ONG conseguiu fazer esse resgate e trazê-la para que alguém finalmente visse a beleza dela. Ela é uma cachorra linda, super comportada, uma graça”, diz.

Dois cães adultos de porte médio aparecem lado a lado em fotos individuais. À esquerda, Aramis, um cachorro de pelagem caramelo e branca, com orelhas grandes e eretas, usa peitoral azul e está com a boca aberta. À direita, Ivo, um cão de pelagem tigrada, com tons de marrom e preto, usa peitoral verde e olha para frente com expressão tranquila.
Legenda: Aramis, à esquerda, e Ivo, à direita.
Foto: Divulgação/ONG Abrace

Aramis e Ivo

Com histórias parecidas, Aramis e Ivo eram filhotes quando chegaram à ONG Abrace com cinomose — doença viral com alto índice de letalidade, mas prevenível por vacina. Eles sobreviveram ao tratamento, mas, pela passagem do tempo, perderam a “janela de adoção”, de quatro a oito meses. “Quando eles começaram a ir para os eventos, já eram maiores e as pessoas não se interessaram”, lamenta Amanda.

Eles são um pouco “medrosos”, por todas as vezes que precisaram ser manipulados para tirar sangue, mas não são ariscos. “Eles são muito doces. O Ivo ama um colo, ama estar grudado, adora estar próximo de gente. Acredito que ele seria muito feliz em uma casa com crianças”, diz.

“O Aramis late um pouquinho mais, mas, quando você o conquista, ele é super leal. Então, acredito que também é um cachorro que vai amar conviver com as famílias”, complementa.

Cão adulto de pequeno porte, com pelagem branca e manchas claras no rosto, aparece em pé sobre um tapete azul. Ele usa peitoral azul com estampas amarelas, está com a boca aberta e a língua para fora.
Legenda: Chico, que tem cerca de 8 anos.
Foto: Divulgação/ONG Abrace

Chico

Com cerca de 8 anos, Chico está na ONG Abrace há 6 deles e, apesar de diversas campanhas, ainda não foi adotado. “As pessoas se interessam por ele, mas a adoção não é concluída”, lamenta Amanda. Atualmente, ele está fazendo um tratamento para artrite em um lar temporário, porque escorregou em um chão liso, mas já está se recuperando.

“Tenho muita esperança, porque ele é um cachorro que apesar de ter 8 anos, ele é muito animado. Ele é um cachorro maravilhoso, super dócil, super amoroso”, diz Amanda.

Serviço

Para informações sobre como doar ou sobre os procedimentos para adoção, confira as redes sociais das ONGs.

ONG Abrace

Instagram: @ong.abrace

Abrigo São Lázaro

Instagram: @abrigosaolazaro

