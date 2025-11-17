Caramelo 'Costelinha', que vivia nas ruas de Fortaleza, é adotado por família da Suíça

O cachorro caramelo chamado Costelinha, que vivia nas ruas de Fortaleza, no bairro Jóquei Clube, foi adotado por uma família e passará por uma grande mudança de vida: vai abandonar o calor da Terra do Sol pelo frio da Suíça. Ele foi adotado pela cearense Prisnayni Tais Marthaler, de 35 anos, que mora na capital Zurique desde 2009.

A história do vira-lata comoveu Tais, que ficou sabendo da existência de Costelinha por meio das redes sociais do grupo de voluntários Vira Latas do Bem, que cuidam dos cachorros de rua da região e os alimentam duas vezes ao dia. A irmã de Tais, Nayana, é uma das participantes, e ajudou a dar um final feliz para o animal.

Os voluntários dão aos cachorros de rua vermífugos e antiparasitário. Além disso, os que necessitam cuidados especiais ganham lar temporário até que sejam adotados. O nome do cão foi dado pelos que o ajudaram, pois ele possui uma marca bem do lado das costelas.

Legenda: O cachorro já foi vacinado e castrado, em preparação para a viagem internacional. Foto: Vira Latas do Bem.

Nos último mês, Costelinha se perdeu e uma campanha nas redes chamou a atenção de Tais: "Eu cheguei a fazer a propaganda para encontrarem ele, sem saber que era eu quem ia adotar".

"Eu me comovi porque ele morava na rua, e saiu de onde ele estava até a Beira-Mar, e pensei que se ele passou por tudo isso na rua, ele tinha de ter um final feliz. Falei com meu marido e a gente entrou em acordo, porque temos outros dois cachorros em casa", relatou ao Diário do Nordeste.

Segundo Tais, na Suíça, o caramelo vai ter "casa, família, passaporte, médico e uma vida boa", relata. "Das ruas, diretamente para Suíça", brinca.

Documentação e processo de mudança de país

Atualmente, Costelinha tem passado pelos processos necessários para a mudança de país: castração, vacinação e exames exigidos pelo governo suíço. Todo o processo deve durar em torno de 4 a 5 meses. Tais diz esperar que o novo membro da família saia de viagem por volta de março de 2026.

A história ainda é acompanhada de perto pela voluntária Chrystyany Lima, que dava comida para o cachorro e o resgatou quando ele se perdeu e foi parar na Beira Mar. "Brincamos que o Caramelo resolveu 'jogar pro universo' o desejo de uma vida melhor foi para a beira mar, curtir um vento novo… mirou na beira mar e acertou na Suíça", brinca.