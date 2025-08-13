Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Criança viraliza ao escolher 'rato sem pelo' como tema de aniversário: 'diva incompreendida'

Além desse, a menina Aurora já teve aniversários com os temas "lontra" e "calango"

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 13:01)
Pets
Imagem de uma pessoa vestida com fantasia de rato, ao lado de uma bandeja decorada com temas de rato, incluindo objetos decorativos e lembrancinhas, ideal para festas infantis
Legenda: Vídeo já acumula 1 milhão de visualizações no TikTok
Foto: Reprodução/TikTok via @chaynalamoret

A pequena Aurora, de apenas oito anos, viralizou recentemente no TikTok ao mostrar que a festa de aniversário dela teve como tema "rato sem pelo". As imagens, filmadas pela mãe da criança, a fotógrafa Chaynala Moret, mostram a criança se divertindo com amigos e a família ao usar uma fantasia do animal.

Os adereços da festa também foram pensados para a temática. Desde os docinhos, salgadinhos, até o bolo, tudo foi decorado em referência ao roedor.

Nos comentários, há elogios para a criatividade das decorações. "É uma mini diva incompreendida", disse uma usuária. "Acho extraordinário quem embarca nos temas dos filhos! Ela vai lembrar dessas festinhas para sempre!", comentou outra.

Veja o registro

@diariodonordeste Vai um ratinho aí? 🐀 I A pequena Aurora, de apenas oito anos, viralizou recentemente no TikTok ao mostrar que a festa de aniversário dela teve como tema "rato sem pelo". As imagens mostram a criança se divertindo com amigos e a família ao usar uma fantasia do animal. Os adereços também foram pensados para a temática da festa, que aconteceu no Rio de Janeiro. Desde os docinhos, salgadinhos até o bolo, tudo foi decorado em referência ao roedor. Nos comentários, há elogios para a criatividade das decorações. "É uma mini diva incompreendida", disse uma usuária. "Acho extraordinário quem embarca nos temas dos filhos! Ela vai lembrar dessas festinhas para sempre!", comentou outra. Em entrevista ao Diário do Nordeste, a mãe de Aurora, a fotógrafa Chaynala Moret, explicou que o interesse da filha por aniversários com temas diferentes começou desde cedo. Saiba mais no site. (Vídeo: Reprodução/TikTok) #aniversário #criança #festadecriança #tiktoknotícias #DiáriodoNordeste ♬ som original - Diário do Nordeste

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Chaynala explicou que o interesse da filha por aniversários com temas diferentes começou desde cedo. "Tudo iniciou com a festa de cinco anos, quando ela escolheu o tema 'barata'. E não tinha quem fizesse ela trocar de ideia", disse.

A mãe também contou que, na época, o evento foi um sucesso entre os moradores de Macaé, no Rio de Janeiro, cidade onde vivem. "Os amiguinhos da escola já chamavam ela de 'Dona Baratinha'. E aqui na cidade ela é conhecida como a criança que cria baratas", acrescentou.

Amor por todos os animais

A festa da barata começou uma tendência que seguiu até o aniversário de oito anos. Antes dessa, houve festividades com os temas: "lontra" e "sapo e calangos no fusca indo à praia".

E não para por aí. Segundo a mãe, a criança já apresentou uma lista com ideias para novos temas até os 15 anos. "Ela é muito preparada, e é muito difícil fazer trocar de ideia. Então a gente nem tenta", brinca Chaynala.

O amor da família de Aurora por animais não fica apenas nos aniversários. Ao todo, a criança cresce na companhia de cinco gatos, duas cachorras, dois ratos de estimação e baratas de Madagascar criadas em terrário.

Para a mãe, o papel dos pais de acolher os interesses dos filhos é essencial nessa fase da vida. "A Aurora é a protagonista da própria vida. E a gente está aqui para acolhê-la", finaliza.

@chaynalamoret Pra quem pediu pra ver! Todos os temas da Aurora nesses 8 anos de vida 🥰 Aqui em casa nossas filhas têm total poder de escolha sobre suas festinhas e gostos pessoais. No caso da Aurora, ela tem hiperfoco em bichos ( e de Quitandinha ela escolheu porque sempre amou um sacolão 😂) #foru #viralvideos #twister #ratos #fy #foryoupage #maternidade #festas #festadecriança #foryour #tik #trends ♬ som original - Chaynala Moret

*Estagiário sob supervisão do jornalista Geovana Rodrigues.

