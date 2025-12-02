Diário do Nordeste
Gil do Vigor coloca à venda mansão de R$ 3,2 milhões em Pernambuco

Imóvel está localizado no Alphaville Pernambuco 2.

(Atualizado às 17:57)
Zoeira
Família de Gil do Vigor morava na mansão até ele decidir vender.
Legenda: Família de Gil do Vigor morava na mansão até ele decidir vender.
Foto: Reprodução/Instagram.

Gil do Vigor decidiu vender a mansão que mantém em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife. O ex-BBB e economista colocou o imóvel no mercado por R$ 3,2 milhões, valor que supera em R$ 1,4 milhão o montante pago por ele em julho de 2023.

A casa está localizada no condomínio de luxo Alphaville Pernambuco 2 e foi adquirida por R$ 1,8 milhão. O imóvel, de 309 m², possui dois pavimentos, cinco suítes, área de lazer com piscina e é considerado um dos mais completos da região. A venda inclui toda a mobília, inclusive um piano. Um corretor chegou a publicar um tour mostrando os principais ambientes, como a suíte master usada por Gil.

Enquanto o economista morava nos Estados Unidos para concluir o doutorado em Economia, a residência era ocupada por sua mãe e suas irmãs. Agora, a família está se mudando para um espaço menor. Além da mansão, Gil também possui um terreno ao lado, que pode ser futuramente construído ou vendido. Atualmente, ele vive no Rio de Janeiro.

Imóvel de luxo

O condomínio, inaugurado em 2016, fica a 23 km do Recife e combina áreas urbanas e de campo. Entre os atrativos estão piscinas, churrasqueiras, academia, salão de festas, brinquedoteca, campo de futebol e até um lago.

Natural de Jaboatão, Gil viveu no município até entrar no “BBB 21”. Antes da fama, ele morava com a família em um apartamento de 44 m² financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro de Janga.

