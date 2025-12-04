Diário do Nordeste
Cearense supera 250 bailarinos e é escolhido para dançar com Léo Santana

Gabriel Sinésio relatou trajetória, desafios e emoção de integrar o projeto “LS 20 anos – DNA de GG”.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Gabriel começou a dançar profissionalmente aos 15 anos.
Legenda: Gabriel começou a dançar profissionalmente aos 15 anos.
Foto: Arquivo pessoal.

O cearense Gabriel Sinésio, de 29 anos, viveu um dos momentos mais marcantes da carreira ao ser selecionado para dançar ao lado de Léo Santana no projeto comemorativo dos 20 anos de trajetória do artista, o “LS 20 anos – DNA de GG”, show que aconteceu no último dia 23 de novembro, em Salvador. O processo de escolha, realizado em solo baiano, reuniu centenas de candidatos e foi marcado por várias fases de avaliação.

Segundo Gabriel, a audição reuniu mais de 250 bailarinos. “A audição foi aberta para quem quisesse fazer e não somente para quem era da cidade de Salvador”, explicou.

Processo de seleção intenso

O processo se estendeu por três dias. “A audição foi dividida por etapas e, em cada uma delas, havia uma eliminatória. Foram três dias de audição, incluindo um dia com a presença de Léo Santana para oficializar o elenco”, contou. Ao final, foram escolhidos oito homens e oito mulheres, além dos quatro bailarinos fixos do balé do cantor.

Gabriel destaca que viajou para Salvador exclusivamente para o projeto. “Eu fui somente para fazer esse trabalho da gravação do show, passei mais de um mês lá contando com a audição até o dia da gravação”.

Sobre os desafios da profissão, ele ressalta a dedicação necessária para seguir na área. “Ser bailarino e coreógrafo tem seus desafios e suas qualidades como qualquer outro trabalho. O grande segredo para se tornar um ótimo coreógrafo e bailarino está na sala de aula, tem que fazer aula, tem que estudar". Ele também reforça a importância da valorização profissional: “É importante saber se valorizar, pois muitos querem ir fazer trabalhos por um cachê que não valoriza". 

Trajetória e novos caminhos

Nascido e criado em Fortaleza, Gabriel começou cedo no palco. “Eu comecei a dançar profissionalmente com 15 anos em um espetáculo da Paixão de Cristo. No mesmo ano participei da audição para o Halleluya, passei e foi meu segundo trabalho profissional para um público de 200 mil pessoas". Desde então, estudou diversas modalidades e integrou trabalhos com artistas como Xand Avião, Wesley Safadão, Pabllo Vittar, Anitta e outros.

Dançar com Léo Santana, afirma, foi especial. “Realizar esse trabalho com Léo Santana sem dúvidas foi uma realização de um sonho". A visibilidade nas redes sociais também cresceu: “Meus números de seguidores no Instagram aumentaram e voltei para Fortaleza com convites para participar de ballet de banda". 

Bailarinas no BBB 

Gabriel também comemorou o desempenho das colegas cearenses e bailarinas Renata Saldanha e Eva Pacheco no BBB 25. “A participação delas foi maravilhosa, representaram muito bem o nosso estado. E o melhor de tudo, conseguimos tornar nossa cearense Renata Saldanha campeã". 

Para ele, a dança segue como missão e expressão. “Dançar é vida, dançar é conexão. Quem quer ser profissional ou simplesmente dançar e ser feliz, independente da sua escolha, dance!”

