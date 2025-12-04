Isabel Veloso volta à UTI após nova dificuldade respiratória

A influenciadora Isabel Veloso, 19, voltou a ser internada na UTI, nessa quarta-feira (3), após apresentar novas complicações respiratórias.

A informação foi divulgada pelo marido dela, Lucas Borbas, que explicou nas redes sociais que o estado de Isabel é estável, mas requer monitoramento constante.

“Hoje de manhã a Isabel amanheceu bem. Pela primeira vez em dias, sentiu muita fome e comeu super bem, algo que nos encheu de esperança. Mas, ao longo da manhã, percebemos um sinal que nos preocupou: ela estava com um esforço respiratório maior que o normal, como se o peito não conseguisse relaxar entre uma respiração e outra. Isso poderia levar a um cansaço do músculo respiratório, e o risco seria ele não aguentar, o que seria muito mais grave”, relatou.

Veja também Zoeira Médico que forneceu cetamina a Matthew Perry é condenado Verso Veja programação completa do Réveillon de Fortaleza nos três polos

Diante da mudança no quadro, a equipe médica decidiu levar a influenciadora novamente para a terapia intensiva, garantindo vigilância contínua. Lucas reforçou que Isabel segue recebendo toda a assistência necessária. “Ela está estável, bem assistida e em observação contínua. A saúde dela sempre vem em primeiro lugar. Continuamos aqui, firmes, com fé e amor. Obrigado por todas as orações e carinho de vocês”, escreveu.

Isabel havia sido internada pela primeira vez na UTI em 27 de novembro, após uma crise respiratória que exigiu intubação. Após alguns dias, conseguiu voltar a respirar sem ajuda dos aparelhos e passou a depender apenas de alimentação por sonda.

A influenciadora passou por um transplante de medula em 24 de outubro e recebeu alta antes do previsto, celebrando o avanço na recuperação. No entanto, complicações posteriores fizeram com que ela retornasse ao hospital. Isabel convive com um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e retomou o tratamento em 2024, durante a gestação de seu primeiro filho.