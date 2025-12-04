Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Isabel Veloso volta à UTI após nova dificuldade respiratória

Influenciadora está estável e em observação, segundo o marido.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:06)
Zoeira
Isabel Veloso sorrindo com um lenço colorido na cabeça, sentada em uma cama de hospital com equipamentos médicos ao fundo.
Legenda: Isabel Veloso tem 19 anos e faz tratamento contra o câncer desde os 15.
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora Isabel Veloso, 19, voltou a ser internada na UTI, nessa quarta-feira (3), após apresentar novas complicações respiratórias.

A informação foi divulgada pelo marido dela, Lucas Borbas, que explicou nas redes sociais que o estado de Isabel é estável, mas requer monitoramento constante.

“Hoje de manhã a Isabel amanheceu bem. Pela primeira vez em dias, sentiu muita fome e comeu super bem, algo que nos encheu de esperança. Mas, ao longo da manhã, percebemos um sinal que nos preocupou: ela estava com um esforço respiratório maior que o normal, como se o peito não conseguisse relaxar entre uma respiração e outra. Isso poderia levar a um cansaço do músculo respiratório, e o risco seria ele não aguentar, o que seria muito mais grave”, relatou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Médico que forneceu cetamina a Matthew Perry é condenado

teaser image
Verso

Veja programação completa do Réveillon de Fortaleza nos três polos

Diante da mudança no quadro, a equipe médica decidiu levar a influenciadora novamente para a terapia intensiva, garantindo vigilância contínua. Lucas reforçou que Isabel segue recebendo toda a assistência necessária. “Ela está estável, bem assistida e em observação contínua. A saúde dela sempre vem em primeiro lugar. Continuamos aqui, firmes, com fé e amor. Obrigado por todas as orações e carinho de vocês”, escreveu.

Isabel havia sido internada pela primeira vez na UTI em 27 de novembro, após uma crise respiratória que exigiu intubação. Após alguns dias, conseguiu voltar a respirar sem ajuda dos aparelhos e passou a depender apenas de alimentação por sonda.

A influenciadora passou por um transplante de medula em 24 de outubro e recebeu alta antes do previsto, celebrando o avanço na recuperação. No entanto, complicações posteriores fizeram com que ela retornasse ao hospital. Isabel convive com um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e retomou o tratamento em 2024, durante a gestação de seu primeiro filho.

Isabel Veloso sorrindo com um lenço colorido na cabeça, sentada em uma cama de hospital com equipamentos médicos ao fundo.
Zoeira

Isabel Veloso volta à UTI após nova dificuldade respiratória

Influenciadora está estável e em observação, segundo o marido.

Redação
Há 1 hora
foto do ator Matthew Perry.
Zoeira

Médico que forneceu cetamina a Matthew Perry é condenado

Profissional entregou sua licença profissional e ficou sob custódia.

Redação
Há 2 horas
Colegam mostra imagens de Luiz Mesquita, Saory Cardoso e Tàmires Assîs, participantes de A Fazenda que disputam a 11ª roça.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça? Vote

Luiz, Saory e Tàmires disputam a preferência do público.

Carol Melo
04 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Dudu Camargo, participante do reality show a Fazenda, durante a Prova do Fazendeiro, usando macacão azul com gola polo e logotipo de um chapéu, com expressão de concentração ou apreensão.
Zoeira

Dudu Camargo vence Prova do Fazendeiro pela quarta vez

Resultado definiu a 11ª roça de "A Fazenda 17".

Redação
04 de Dezembro de 2025
Lia Khey foi uma das grandes personagens do BBB 10.
Zoeira

Lia Khey negocia retorno ao BBB 26 como veterana, diz colunista

Globo quer resgatar nomes marcantes da era Pedro Bial para a nova edição.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Juliette ficou surpresa ao ganhar a moto do noivo.
Zoeira

Juliette ganha moto de R$ 140 mil em aniversário de 36 anos

Cantora foi presenteada pelo noivo Kaique Cerneny com uma BMW S 1000 RR.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Marcela expôs nas redes sociais as supostas mensagens trocadas com Dado.
Zoeira

Marcela Tomaszewski expõe agressões e prints contra Dado

Modelo divulgou relatos, fotos e conversas enquanto caso segue sob investigação.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Pessoa sentada em frente a um painel de madeira, vestindo camisa azul clara aberta que revela tatuagens no peito e braços, combinada com calça clara e acessórios discretos.
Zoeira

Bad Bunny ultrapassa Taylor Swift como artista mais ouvido do Spotify

Cantor de Porto Rico também teve o álbum mais escutado mundialmente.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Fone de ouvido no entorno de celular aberto no aplicativo do YouTube Music.
Zoeira

Saiba como conferir sua retrospectiva no YouTube Music

O aplicativo compila artistas, músicas e gêneros favoritos de cada usuário.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Jardim da casa do BBB 25 com cadeiras de praia, gramado verde, piscina e paredes pintadas de azul.
Zoeira

BBB 26 terá 'banco de reservas' dos participantes; saiba mais

Reality show estreia oficialmente no dia 12 de janeiro de 2026.

Mylena Gadelha
03 de Dezembro de 2025
foto da decoração da casa do bbb 25.
Zoeira

BBB 26: reality show irá estrear dia 12 de janeiro

A edição contará com novidades na seleção dos Pipocas e na dinâmica do jogo.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Casa de Vidro do BBB alocada em um shopping do Rio de Janeiro
Zoeira

Público do BBB 26 escolherá todos os participantes do grupo Pipoca; entenda

Ao todo, 10 participantes sairão de casas de vidro espalhadas pelo Brasil.

Mylena Gadelha
03 de Dezembro de 2025
Imagem mostra colagem com imagens de Dudu Camargo, Saory Cardoso e Tàmires Assîs, participantes do reality show a Fazenda que disputam a prova do fazendeiro em 3 de dezembro de 2025.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e indique quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Imagem de Sabrina Carpenter para matéria sobre uso de sua música pela Casa Branca.
Zoeira

Sabrina Carpenter critica Casa Branca após uso de música em vídeo contra imigrantes

Equipe de Donald Trump mostrou prisões realizadas pelo Serviço de Imigração e Alfândega.

Beatriz Rabelo
02 de Dezembro de 2025
Gerson faleceu após entrar em recinto de leoa.
Zoeira

Relato sobre jovem morto por leoa emociona a web

Conselheira tutelar relembra trajetória marcada por abandono e dor.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Família de Gil do Vigor morava na mansão até ele decidir vender.
Zoeira

Gil do Vigor coloca à venda mansão de R$ 3,2 milhões em Pernambuco

Imóvel está localizado no Alphaville Pernambuco 2.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Virginia fez questão de defender Vini Jr. após ele ser criticado pela aparência.
Zoeira

'Beleza interior vale mais', diz Virginia sobre críticas a Vini Jr.

Influenciadora defende o jogador após comentários ofensivos sobre sua aparência.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Kerline é cearense e gannhou fama nacional ao participar do BBB 21.
Zoeira

Kerline anuncia pausa nas redes após morte do pai

Influenciadora comunicou o falecimento e disse que viverá o luto em recolhimento.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Silvio Santos deixou as seis filhas como herdeiras, além da esposa, Íris Abravanel.
Zoeira

Perícia vai redefinir valor da fortuna de Silvio Santos

Justiça determina análise independente após disputa sobre R$ 429 milhões no exterior.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Marina Alves com máscara sorri e segura um buquê de flores embrulhado em verde, em um ambiente de escritório com colegas de trabalho desfocados ao fundo e o logo Sistema Verdes Mares.
Zoeira

Marina Alves volta a trabalhar após 4 anos afastada para tratar câncer

Jornalista enfrentou um linfoma agressivo e, três anos e meio após transplante, retoma sua rotina na redação.

Matheus Facundo
01 de Dezembro de 2025