Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (11/1) na TV Globo?

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (1), exibe o filme "Gran Turismo: De Jogador a Corredor", após o"Esporte Espetacular". O longa vai ao ar a partir das 13h05, na TV Globo.

Sinopse de 'Gran Turismo: De Jogador a Corredor'

O longa é baseado em uma história da vida real diretamente relacionada aos jogos. Na produção, conhecemos o jovem Jann Mardenborough, cujas habilidades impressionantes no Gran Turismo o levaram de jogador a corredor profissional.

Ficha técnica de 'Gran Turismo: De Jogador a Corredor'