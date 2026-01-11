Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (11/1) na TV Globo?
O longa começa após o “Esporte Espetacular”.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (1), exibe o filme "Gran Turismo: De Jogador a Corredor", após o"Esporte Espetacular". O longa vai ao ar a partir das 13h05, na TV Globo.
Sinopse de 'Gran Turismo: De Jogador a Corredor'
O longa é baseado em uma história da vida real diretamente relacionada aos jogos. Na produção, conhecemos o jovem Jann Mardenborough, cujas habilidades impressionantes no Gran Turismo o levaram de jogador a corredor profissional.
Ficha técnica de 'Gran Turismo: De Jogador a Corredor'
- Título original: Gran Turismo;
- Elenco: Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom e Djimon Hounsou;
- Direção: Neill Blomkamp;
- Nacionalidade: Estadunidense;
- Gênero: Ação.
