Veja como ficou a divisão de bens após separação de Ivete Sangalo e Daniel Caddy

Durante os 17 anos de relacionamento, Ivete Sangalo e Daniel Cady construíram uma família e também ampliaram seus patrimônios. Com o divórcio oficializado, os imóveis onde a cantora viveu ao longo do casamento permaneceram com ela, conforme informações do jornal Extra.

No início da relação, o casal assinou um acordo pré-nupcial, o que fez com que cada um administrasse seus próprios bens ao longo dos anos. Assim, as propriedades ligadas à artista seguem sob sua posse após a separação.

Entre os principais imóveis está um apartamento avaliado em cerca de R$ 20 milhões, localizado em uma área nobre de Salvador, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. O imóvel fica no condomínio Mansão Morada dos Cardeais.

Para formar a residência, Ivete comprou duas unidades no edifício, que foram integradas em um único espaço com aproximadamente 710 metros quadrados. Foi nesse apartamento que a cantora realizou várias lives durante o período de isolamento social na pandemia.

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Outro refúgio da artista é a mansão em Praia do Forte, também no litoral baiano. Durante a pandemia, Ivete passou uma temporada na propriedade ao lado dos filhos e do então marido.

Com cerca de 800 metros quadrados, a casa fica pé na areia e foi projetada para integrar os ambientes com a área externa. A piscina é um dos destaques da propriedade, que tem vista para o mar em diferentes pontos.

Mansão em Orlando

A cantora também possui uma residência nos Estados Unidos, localizada em Lake Nona, região próxima aos parques de Orlando. O imóvel, avaliado em cerca de R$ 5 milhões, foi pensado como um espaço de lazer para a família, especialmente para as gêmeas da artista.

A casa conta com cinco suítes, incluindo uma suíte principal com banheira vitoriana e closets separados. O projeto ainda inclui escritório, sala íntima e uma cozinha de apoio no segundo andar.

Mais recentemente, Ivete iniciou outro projeto imobiliário. A cantora começou a construir a chamada “casa dos sonhos” em Juazeiro, cidade baiana onde nasceu.

As obras começaram há cerca de sete meses e o imóvel está sendo erguido às margens do Rio São Francisco, em um terreno que representa um antigo desejo da artista.

O que fica com Daniel

De acordo com o jornalista Leo Dias, no final do relacionamento, Ivete Sangalo ofereceu ao ex-marido um apartamento de quatro quartos em Salvador, que ele teria recusado." Ele disse: 'Eu vou sair desse casamento da mesma maneira que entrei, com as coisas que conquistei. Esta foi a decisão de Daniel Cady", explicou Leo Dias.

Ainda segundo o portal LeoDias, durante o casamento, Ivete Sangalo e Daniel Cady construíram negócios e projetos juntos, como a marca de caldos naturais, Vero Brodo, a escola Ybá, com participação de Cynthia Sangalo, irmã de Ivete, e outros empreendimentos imobiliários.