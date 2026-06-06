'Altas Horas' deste sábado (6) recebe Thiaginho com o projeto 'Bem Black'

O cantor Thiaguinho será a atração principal do "Altas Horas" deste sábado (6). Ele irá promover o projeto "Bem Black", que busca resgatar a atmosfera dos grandes bailes blacks que marcaram as décadas de 1970 a 1990.
Além dele, nomes como Sandra Sá, Dodô, Sampa Crew, Gaab, Fat Family, Walmir Borges e Paula Lima também irão compor a roda musical.
Sandra será a principal homenageada do álbum. Thiaguinho dedica o programa a ela e juntos irão cantar "Olhos Coloridos" e "Retratos e Canções", apresentada para o projeto "Altas Vozes".
O cantor também assume momentos solo com "Primavera / Coleção", "Falta Você", e "Vencedor".
Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (30)?
O "Altas Horas" começa a partir das 22h35, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.