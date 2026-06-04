Gabriely, esposa de Endrick, posta sobre maternidade nas redes sociais e seguidores apontam indireta

Gabriely Miranda, esposa do jogador da seleção brasileira Endrick, voltou a 'ser assunto' nas redes sociais depois de um post.
A influenciadora que está grávida do primeiro filho publicou stories falando sobre 'desrespeito à mãe'.
Os rumores sobre um possível desentendimento entre ela e a sogra, Cíntia Ramos, repercutem há meses.
Na reflexão publicada, Gabriely disse indiretamente que: "Você só vai me desrespeitar como mãe uma vez. Depois vai perder acesso ao meu filho, notícias, e a presença em nossas vidas”.
Não demorou até que os seguidores comentassem acreditando que o conteúdo era direcionado à mãe de Endrick.
Com a repercussão, Gabriely respondeu dizendo que o post se tratava de como ela lidaria com a maternidade: "Não tem nada a ver com ninguém".
Gabriely chegou a dizer ainda: "Vocês gostam de tacar hater em mulher o tempo inteiro, e arrumar coisa onde não existe! Santo Deus, por favor, parem".
Relacionamento entre Gabriele e Endrick
O casal anunciou a gravidez em abril deste ano. Na época, internautas sentiram falta da sogra parabenizando em público a chegada do bebê.
Logo depois, Cíntia publicou uma mensagem dizendo estar feliz por mais um neto.
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