Gabriely, esposa de Endrick, posta sobre maternidade nas redes sociais e seguidores apontam indireta

O casal anunciou a gravidez em abril deste ano.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Junho de 2026 - 14:03 (Atualizado às 14:29)
capa da noticia
Legenda: Endrick e a esposa Gabriely Miranda anunciaram a gravidez em abril
Foto: Divulgação

Gabriely Miranda, esposa do jogador da seleção brasileira Endrick, voltou a 'ser assunto' nas redes sociais depois de um post. 

A influenciadora que está grávida do primeiro filho publicou stories falando sobre 'desrespeito à mãe'.

Os rumores sobre um possível desentendimento entre ela e a sogra, Cíntia Ramos, repercutem há meses.

Na reflexão publicada, Gabriely disse indiretamente que: "Você só vai me desrespeitar como mãe uma vez. Depois vai perder acesso ao meu filho, notícias, e a presença em nossas vidas”.

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Não demorou até que os seguidores comentassem acreditando que o conteúdo era direcionado à mãe de Endrick.

Com a repercussão, Gabriely respondeu dizendo que o post se tratava de como ela lidaria com a maternidade: "Não tem nada a ver com ninguém".

Gabriely chegou a dizer ainda: "Vocês gostam de tacar hater em mulher o tempo inteiro, e arrumar coisa onde não existe! Santo Deus, por favor, parem".

Relacionamento entre Gabriele e Endrick

O casal anunciou a gravidez em abril deste ano. Na época, internautas sentiram falta da sogra parabenizando em público a chegada do bebê.

Logo depois, Cíntia publicou uma mensagem dizendo estar feliz por mais um neto.

 

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