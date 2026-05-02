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Endrick não quer ver o filho jogando futebol: 'Que seja advogado ou médico'

O atacante de 19 anos é um dos cotados para a convocação para a Copa do Mundo de 2026

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
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Legenda: Endrick e a esposa Gabriely Miranda anunciaram a gravidez em abril
Foto: Divulgação

O atacante Endrick, um dos cotados para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, declarou que não deseja ver o filho seguindo a carreira de jogador de futebol. 

"O futebol não é um lugar agradável. É um ambiente muito difícil. Espero que ele se torne advogado, médico ou qualquer outra coisa", disse o jogador, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Endrick, de 19 anos, espera o primeiro filho com a influenciadora Gabriely Miranda, de 23 anos. O anúncio da gravidez ocorreu no início de abril.

Na entrevista, Endrick disse que sofreu forte pressão antes do amistoso do Brasil contra a Croácia, em março, o último antes da convocação final do técnico Carlo Ancelotti, marcada para o dia 18 de maio.

"Sabia que poderia ser minha última chance. Rezei muito", confidenciou o jogador do Lyon, da França.

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