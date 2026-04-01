Tabela da Copa do Mundo de 2026: veja todas as seleções, grupos, jogos, horários e datas

A tabela de jogos da Copa do Mundo de 2026 foi oficializada nesta quarta-feira (1º) com a definição das 48 seleções classificadas para o Mundial. As últimas equipes que garantiram vaga, através da repescagem nesta terça (31), foram: RD Congo, Iraque, Bósnia, Suécia, Turquia e República Tcheca.

Em modelo inédito, a competição tem um recorde de participantes, além de um mata-mata a mais. O torneio tem início no dia 11 de junho, com México x África do Sul, às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. A final será 19 de julho, às 16h, no MetLife, em New Jersey, nos EUA.

O Brasil está no Grupo C junto de Haiti, Escócia e Marrocos. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos, às 19h. O duelo será realizado na cidade de Nova York.

Todos os grupos da Copa do Mundo de 2026

GRUPO A

México

África do Sul

Coreia do Sul

República Tcheca

GRUPO B

Canadá

Bósnia

Qatar

Suíça

GRUPO C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Turquia

GRUPO E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

GRUPO F

Holanda

Japão

Suécia

Tunísia

GRUPO G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

GRUPO H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

GRUPO I

França

Senegal

Iraque

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

GRUPO K

Portugal

RD Congo

Uzbequistão

Colômbia

GRUPO L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá

Legenda: A Copa do Mundo de 2026 tem um formato inédito com 48 seleções Foto: divulgação / Fifa

Veja tabela com todos os jogos da Copa do Mundo de 2026

Quinta-feira, 11 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

16h - México x África do Sul – Grupo A | Cidade do México (México)

23h - Coreia do Sul x República Tcheca | Grupo A – Guadalajara (México)

Sexta-feira, 12 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

16h - Canadá x Bósnia – Grupo B | Toronto (Canadá)

22h - Estados Unidos x Paraguai - Grupo D | Los Angeles (Estados Unidos)

Sábado, 13 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

01h - Austrália x Turquia - Grupo D | Vancouver (Canadá)

16h - Qatar x Suíça – Grupo B | San Francisco (Estados Unidos)

19h - Brasil x Marrocos – Grupo C | Nova York (Estados Unidos)

22h - Haiti x Escócia - Grupo C | Boston (Estados Unidos)

Domingo, 14 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

14h - Alemanha x Curaçao - Grupo E | Houston (Estados Unidos)

17h - Holanda x Japão – Grupo F | Dallas (Estados Unidos)

20h - Costa do Marfim x Equador | Grupo E – Filadélfia (Estados Unidos)

23h - Suécia x Tunísia – Grupo F | Monterrey (México)

Segunda-feira, 15 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

13h - Espanha x Cabo Verde – Grupo H | Atlanta (Estados Unidos)

16h - Bélgica x Egito – Grupo G | Seattle (Estados Unidos)

19h - Arábia Saudita x Uruguai | Grupo H – Miami (Estados Unidos)

22h - Irã x Nova Zelândia – Grupo G | Los Angeles (Estados Unidos)

Terça-feira, 16 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

16h - França x Senegal – Grupo I | Nova York (Estados Unidos)

19h - Iraque x Noruega | Boston (Estados Unidos)

22h - Argentina x Argélia – Grupo J | Kansas City (Estados Unidos)

Quarta-feira, 17 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

01h - Áustria x Jordânia – Grupo J | San Francisco (Estados Unidos)

14h - Portugal x RD Congo – Grupo K | Houston (Estados Unidos)

17h - Inglaterra x Croácia – Grupo L | Dallas (Estados Unidos)

20h - Gana x Panamá – Grupo L | Toronto (Canadá)

23h - Uzbequistão x Colômbia – Grupo K | Cidade do México (México)

Quinta-feira, 18 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

13h - República Tcheca x África do Sul – Grupo A | Atlanta (Estados Unidos)

16h - Suíça x Bósnia – Grupo B | Los Angeles (Estados Unidos)

19h - Canadá x Qatar – Grupo B | Vancouver (Canadá)

22h - México x Coreia do Sul – Grupo A | Guadalajara (México)

Sexta-feira, 19 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

01h - Turquia x Paraguai - Grupo D | San Francisco (Estados Unidos)

16h - Estados Unidos x Austrália - Grupo D | Seattle (Estados Unidos)

19h - Escócia x Marrocos - Grupo C | Boston (Estados Unidos)

21h30 - Brasil x Haiti – Grupo C | Filadélfia (Estados Unidos)

Sábado, 20 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

14h - Holanda x Suécia - Grupo F | Houston (Estados Unidos)

17h - Alemanha x Costa do Marfim - Grupo E | Toronto (Canadá)

21h - Equador x Curaçao – Grupo E | Kansas City (Estados Unidos)

Domingo, 21 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

01h - Tunísia x Japão – Grupo F | Monterrey (México)

13h - Espanha x Arábia Saudita – Grupo H | Atlanta (Estados Unidos)

16h - Bélgica x Irã – Grupo G | Los Angeles (Estados Unidos)

19h - Uruguai x Cabo Verde - Grupo H | Miami (Estados Unidos)

22h - Nova Zelândia x Egito – Grupo G | Vancouver (Canadá)

Segunda-feira, 22 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

14h - Argentina x Áustria – Grupo J | Dallas (Estados Unidos)

18h - França x Iraque – Grupo I | Filadélfia (Estados Unidos)

21h - Noruega x Senegal – Grupo I | Nova York (Estados Unidos)

Terça-feira, 23 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

00h - Jordânia x Argélia – Grupo J | San Francisco (Estados Unidos)

14h - Portugal x Uzbequistão – Grupo K | Houston (Estados Unidos)

17h - Inglaterra x Gana – Grupo L | Boston (Estados Unidos)

20h - Panamá x Croácia – Grupo L | Toronto (Canadá)

23h - Colômbia x Congo – Grupo K | Guadalajara (México)

Quarta-feira, 24 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

16h - Suíça x Canadá – Grupo B | Vancouver (Canadá)

16h - Bósnia x Qatar – Grupo B | Seattle (Estados Unidos)

19h - Escócia x Brasil – Grupo C | Miami (Estados Unidos)

19h - Marrocos x Haiti - Grupo C | Atlanta (Estados Unidos)

22h - República Tcheca x México - Grupo A | Cidade do México (México)

22h - África do Sul x Coreia do Sul – Grupo A | Monterrey (México)

Quinta-feira, 25 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

17h - Equador x Alemanha – Grupo E | Nova York (Estados Unidos)

17h - Curaçao x Costa do Marfim – Grupo E | Filadélfia (Estados Unidos)

20h - Tunísia x Holanda – Grupo F | Kansas City (Estados Unidos)

20h - Japão x Suécia – Grupo F | Dallas (Estados Unidos)

23h - Turquia x Estados Unidos – Grupo D | Los Angeles (Estados Unidos)

23h - Paraguai x Austrália – Grupo D | San Francisco (Estados Unidos)

Sexta-feira, 26 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

16h - Noruega x França – Grupo I | Boston (Estados Unidos)

16h - Senegal x Iraque – Grupo I | Toronto (Canadá)

21h - Uruguai x Espanha – Grupo H | Guadalajara (México)

21h - Cabo Verde x Arábia Saudita - Grupo H | Houston (Estados Unidos)

00h - Egito x Irã – Grupo G | Seattle (Estados Unidos)

00h - Nova Zelândia x Bélgica – Grupo G | Vancouver (Canadá)

Sábado, 27 de junho de 2026 (Fase de Grupos)

18h - Panamá x Inglaterra - Grupo L | Nova York (Estados Unidos)

18h - Croácia x Gana – Grupo L | Filadélfia (Estados Unidos)

20h30 - Colômbia x Portugal – Grupo K | Miami (Estados Unidos)

20h30 - Congo x Uzbequistão – Grupo K | Atlanta (Estados Unidos)

23h - Jordânia x Argentina – Grupo J | Dallas (Estados Unidos)

23h - Argélia x Áustria – Grupo J | Kansas City (Estados Unidos)

Domingo, 28 de junho de 2026 (32 avos)

16h - Jogo 73 – Los Angeles (Estados Unidos)

Segunda-feira, 29 de junho de 2026 (32 avos)

14h - Jogo 76 – Houston (Estados Unidos)

17h30 – Jogo 74 - Boston (Estados Unidos)

22h – Jogo 75 - Monterrey (México)

Terça-feira, 30 de junho de 2026 (32 avos)

14h - Jogo 78 – Dallas (Estados Unidos)

18h - Jogo 77 – Nova York (Estados Unidos)

22h - Jogo 79 – Cidade do México (México)

Quarta-feira, 1º de julho de 2026 (32 avos)

13h - Jogo 80 – Atlanta (Estados Unidos)

17h - Jogo 82 – Seattle (Estados Unidos)

21h - Jogo 81 – San Francisco (Estados Unidos)

Quinta-feira, 2 de julho de 2026 (32 avos)

16h - Jogo 84 – Los Angeles (Estados Unidos)

20h - Jogo 83 – Toronto (Canadá)

00h - Jogo 85 – Vancouver (Canadá)

Sexta-feira, 3 de julho de 2026 (32 avos)

15h - Jogo 88 – Dallas (Estados Unidos)

19h - Jogo 86 – Miami (Estados Unidos)

22h30 - Jogo 87 – Kansas City (Estados Unidos)

Sábado, 4 de julho de 2026 (Oitavas de final)

14h - Jogo 90 – Houston (Estados Unidos)

18h - Jogo 89 – Filadélfia (Estados Unidos)

Domingo, 5 de julho de 2026 (Oitavas de final)

17h - Jogo 91 – Nova York (Estados Unidos)

21h - Jogo 92 – Cidade do México (México)

Segunda-feira, 6 de julho de 2026 (Oitavas de final)

16h - Jogo 93 – Dallas (Estados Unidos)

21h - Jogo 94 – Seattle (Estados Unidos)

Terça-feira, 7 de julho de 2026 (Oitavas de final)

13h - Jogo 95 – Atlanta (Estados Unidos)

17h - Jogo 96 – Vancouver (Canadá)

Quinta-feira, 9 de julho de 2026 (Quartas de final)

17h - Jogo 97 – Boston (Estados Unidos)

Sexta-feira, 10 de julho de 2026 (Quartas de final)

16h - Jogo 98 – Los Angeles (Estados Unidos)

Sábado, 11 de julho de 2026 (Quartas de final)

18h - Jogo 99 – Miami (Estados Unidos)

22h - Jogo 100 – Kansas City (Estados Unidos)

Terça-feira, 14 de julho de 2026 (Semifinal)

16h - Jogo 101 – Dallas (Estados Unidos)

Quarta-feira, 15 de julho de 2026 (Semifinal)

16h - Jogo 102 – Atlanta (Estados Unidos)

Sábado, 18 de julho de 2026 (Disputa de 3º lugar)

18h - Jogo 103 – Miami (Estados Unidos)

Domingo, 19 de julho de 2026 (Final)