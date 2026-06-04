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Diário do Nordeste

Conheça os brasileiros que vão defender outras seleções na Copa do Mundo

Ao todo, quatro jogadores com origem brasileira estarão no Mundial vestindo camisas diferentes da tradicional amarelinha

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 10:27)
Jogada
Legenda: Mauricio disputará a sua primeira Copa do Mundo
Foto: Divulgação/ Seleção Paraguaia

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, e as seleções já iniciaram a preparação para o torneio. Apesar dos 26 nomes convocados por Carlo Ancelotti para representar o Brasil, outros quatro atletas com origem brasileira também disputarão o Mundial, mas defendendo outras nações.

Pelas regras da Fifa, um jogador pode defender outra seleção ao comprovar vínculo com o país por nascimento, ascendência familiar ou tempo de residência. Além disso, não pode ter disputado partidas oficiais pela seleção principal de outra nação.

Maurício (Paraguai)

Entre os nomes da lista, Maurício é o mais conhecido do futebol brasileiro. Atualmente no Palmeiras, o meia de 24 anos nasceu em São Paulo e iniciou a carreira profissional no Cruzeiro.

Após passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, o jogador não recebeu oportunidades na equipe principal. Com raízes paraguaias por parte da família paterna, aceitou o convite do Paraguai e disputará sua primeira Copa do Mundo.

Matheus Nunes (Portugal)

Volante do Manchester City, Matheus Nunes participará de sua segunda Copa do Mundo com a camisa de Portugal. Nascido no Rio de Janeiro, ele se mudou ainda jovem para o país europeu e construiu toda a carreira no futebol português.

Revelado pelo Ericeirense, passou por Estoril, Sporting e Wolverhampton até ao atual clube. Convocado por Tite,  Nunes negou o chamado e optou por representar a Seleção Portuguesa. O motivo da negativa foi a gratidão ao país que lhe acolheu quando tinha 13 anos.

Lucas Mendes (Catar)

Natural de Curitiba, Lucas Mendes teve o Coritiba como único clube brasileiro da carreira. Depois, seguiu para a Europa, onde atuou pelo Olympique de Marseille, da França.

Em 2014, transferiu-se para o futebol catari e passou por clubes como El Jaish, Al-Duhail e Al-Gharafa. Atualmente, defende o Al-Wakrah. Naturalizado, estreou oficialmente pela seleção do Catar na Copa da Ásia de 2024 e agora terá a oportunidade de disputar seu primeiro Mundial.

Edmilson Júnior (Catar)

Filho de brasileiro e nascido na Bélgica, Edmilson Júnior tinha a possibilidade de representar tanto a seleção belga quanto a brasileira. No entanto, foi no Catar que encontrou espaço para construir sua trajetória internacional.

Formado nas categorias de base do Standard Liège, também atuou pelo Sint-Truiden antes de se transferir para o Al-Duhail, em 2018. Após cumprir o período exigido para naturalização, tornou-se elegível para defender o país do Oriente Médioe estará entre os representantes do país na Copa do Mundo.

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