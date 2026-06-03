Brasil x Estados Unidos: Castelão terá mosaicos e faixa em homenagem às jogadoras da Seleção

Cerca de 30 mil pessoas já confirmaram presença no amistoso entre Brasil e Estados Unidos, na Arena Castelão. Para a festa ser ainda mais completa, vai ter mosaico para receber as Canarinhas. Serão dois momentos com imagens diferentes mostradas, além de uma faixa em todo o anel superior da Arena Castelão. A organização busca voluntários para ajudarem na montagem, que deve durar cerca de seis horas.

A faixa de 500 metros será estendida por todo o parapeito do anel central superior do estádio. A peça vai trazer imagem e os nomes de todas as jogadoras do Brasil. Já o mosaico será dupla face. A primeira será exibida durante a entrada da Seleção em campo. A outra será mostrada após o Hino Nacional, quando os torcedores deverão virar os papéis. O público para formar o mosaico é de 26 mil pessoas. Confira mais informações sobre ingressos.

“A gente pensa em acrescentar outro mosaico, um de led. Mas precisamos de 100 pessoas no domingo, para fazer o led, e 100 pessoas na segunda-feira. Captando essas pessoas, conseguimos fazer um baita início de jogo e pode atrair até a abertura da Copa Feminina para Fortaleza”, afirmou Paulinho Mosaico, cearense contratado pela CBF para ser responsável pela operação.

A montagem será na noite de segunda-feira (8) e deve durar cerca de seis horas. São necessários 200 voluntários. Os interessados em participar podem entrar em contato com ele diretamente através do Instagram @paulinhomosaico. Brasil e Estados Unidos se enfrentam no dia 9 de junho (terça-feira), na Arena Castelão, em jogo amistoso. A partida terá início às 21h30 (de Brasília).