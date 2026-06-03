Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasil x Estados Unidos: Castelão terá mosaicos e faixa em homenagem às jogadoras da Seleção

Partida será realizada no dia 9 de junho

Escrito por
e
(Atualizado às 21:47)
Jogada
Legenda: A atacante Marta foi elita seis vezes a melhor jogadora do mundo
Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Cerca de 30 mil pessoas já confirmaram presença no amistoso entre Brasil e Estados Unidos, na Arena Castelão. Para a festa ser ainda mais completa, vai ter mosaico para receber as Canarinhas. Serão dois momentos com imagens diferentes mostradas, além de uma faixa em todo o anel superior da Arena Castelão. A organização busca voluntários para ajudarem na montagem, que deve durar cerca de seis horas. 

A faixa de 500 metros será estendida por todo o parapeito do anel central superior do estádio. A peça vai trazer imagem e os nomes de todas as jogadoras do Brasil. Já o mosaico será dupla face. A primeira será exibida durante a entrada da Seleção em campo. A outra será mostrada após o Hino Nacional, quando os torcedores deverão virar os papéis. O público para formar o mosaico é de 26 mil pessoas. Confira mais informações sobre ingressos.

“A gente pensa em acrescentar outro mosaico, um de led. Mas precisamos de 100 pessoas no domingo, para fazer o led, e 100 pessoas na segunda-feira. Captando essas pessoas, conseguimos fazer um baita início de jogo e pode atrair até a abertura da Copa Feminina para Fortaleza”, afirmou Paulinho Mosaico, cearense contratado pela CBF para ser responsável pela operação.

A montagem será na noite de segunda-feira (8) e deve durar cerca de seis horas. São necessários 200 voluntários. Os interessados em participar podem entrar em contato com ele diretamente através do Instagram @paulinhomosaico. Brasil e Estados Unidos se enfrentam no dia 9 de junho (terça-feira), na Arena Castelão, em jogo amistoso. A partida terá início às 21h30 (de Brasília). 

Veja também

teaser image
Jogada

Brasil x Estados Unidos: venda de ingressos para amistoso feminino em Fortaleza inicia nesta quarta

teaser image
Jogada

Brasil x EUA terá maior público do futebol feminino na história do Ceará e mira marca do Nordeste

teaser image
Jogada

Com Marta, Seleção Brasileira é convocada para amistoso na Arena Castelão; veja lista

Assuntos Relacionados
Marta em ação pela Seleção Brasileira feminina

Jogada

Brasil x Estados Unidos: Castelão terá mosaicos e faixa em homenagem às jogadoras da Seleção

Partida será realizada no dia 9 de junho

Crisneive Silveira e Brenno Rebouças Há 24 minutos
jogador

Jogada

Artilheiros da Copa do Mundo: veja os jogadores com mais gols em mata-matas na história

Copa de 2026 terá inicio no dia 11 de junho

Crisneive Silveira Há 2 horas
torcedores

Jogada

Nas semifinais, Série B Cearense teve média de público próxima da Série A; Icasa lidera

Verdão leva mais público como mandante na semifinal que Ceará e Fortaleza

Vladimir Marques 03 de Junho de 2026
kkshjsahfja

Jogada

Seleção Brasileira: Endrick 'invade' coletiva e faz pergunta para Igor Thiago

Atacante assumiu o papel de jornalista por alguns minutos e arrancou risadas durante entrevista do companheiro

Liuê Góis 03 de Junho de 2026
maracanaú

Jogada

Jogos do Brasil na Copa 2026: São João de Maracanaú terá transmissão em telões e shows

Seleção estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos

Redação 03 de Junho de 2026
Versão do atacante Neymar disponível no EA FC

Jogada

Neymar é adicionado à Seleção Brasileira no EA FC

O atacante do Santos foi incluído no elenco da Copa do Mundo

Alexandre Mota 03 de Junho de 2026