Com Marta, Seleção Brasileira é convocada para amistoso na Arena Castelão; veja lista

A atacante Marta, maior jogadora da história do futebol feminina, foi convocada pela Seleção Brasileira, nesta quarta-feira (20), para os amistosos contra os EUA em junho, quando o Brasil disputa um jogo na Arena Castelão, em Fortaleza. Com 40 anos, a "Rainha" atua no Orlando Pride-EUA e retorna após ser baixa nas últimas convocações, em ausência que durou quase um ano.

A partida em solo cearense será no dia 9 de junho, às 21h30 (de Brasília). Antes, o país também encara o time norte-americano em São Paulo, na Neo Química Arena, dia 6 do mesmo mês, às 18h30.

Os compromissos servem como preparação para a Copa do Mundo de 2027. Assim, o técnico Arthur Elias chamou força máxima, montando uma lista com 26 atletas.

Convocação do Brasil

Goleiras : Lelê (Corinthians), Lorena (Kansas City Current), Kemelli (Fluminense)

: Lelê (Corinthians), Lorena (Kansas City Current), Kemelli (Fluminense) Zagueiras : Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarci (Lyon), Lauren (Atl. de Madri), Mariza (Tigres-MEX), Rafaelle (Orlando Pride)

: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarci (Lyon), Lauren (Atl. de Madri), Mariza (Tigres-MEX), Rafaelle (Orlando Pride) Laterais : Isabela (PSG), Aline Gomes (Pachuca-MEX), Raissa Bahia (Palmeiras)

: Isabela (PSG), Aline Gomes (Pachuca-MEX), Raissa Bahia (Palmeiras) Meias : Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ary Borges (Angel City), Yayá (PSG), Kaylane (Flamengo)

: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ary Borges (Angel City), Yayá (PSG), Kaylane (Flamengo) Atacantes: Kerolin (Manchester City), Dudinha (San Diego Wave), Gio Garbelini (Atl. de Madri), Marta (Orlando Pride), Bia Zaneratto (Palmeiras), Tainá Maranhão (Palmeiras), Gabi Portilho (San Diego Wave), Ludmila (San Diego Wave) e Amanda Gutierres (Boston).

Ingressos na Arena Castelão

A venda de ingressos o jogo da Seleção Brasileira na Arena Castelão começa nesta quarta-feira (20). Os valores variam entre R$ 20 e R$ 140. É possível adquirir no site da Bilheteria Digital.

Em Fortaleza, também haverá gratuidade para crianças menores de 12 anos garantida por Lei Municipal. Logo, basta acessar este link e retirar o billhete antecipadamente. É preciso apresentar documento ou certidão de nascimento no dia.

Também haverá meia-entrada social. O torcedor deverá levar 1kg de alimento não perecível ao estádio. Os portões vão abrir duas horas antes do início da partida.

A Capital é uma das oito cidades-sede da Copa do Mundo de 2027. Será a 1ª vez que um país da América do Sul vai receber a competição.

VALORES DOS INGRESSOS