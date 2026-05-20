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Bancas de Fortaleza já vendem figurinhas de Neymar desde o dia seguinte à convocação

Figurinha pirata de Neymar é vendida por R$ 2,50 - preço 250% maior que o valor unitário de um cromo original do álbum

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:38)
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Legenda: O design da figurinha pirata parece idêntico ao dos cromos originais
Foto: Acervo pessoal

Se Neymar não está presente no álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, a convocação do craque para a Seleção, na última segunda-feira (18), virou uma oportunidade de negócio para a pirataria. Já na terça-feira (19), bancas de revista de Fortaleza passaram a oferecer cromos do jogador.

Numa banca consultada pelo Diário do Nordeste no bairro Dionísio Torres, cada figurinha de Neymar é vendida por R$ 2,50 - preço 250% maior que o valor unitário de um cromo do álbum. O design da figurinha pirata parece idêntico ao dos cromos originais.

A Panini anunciou, ainda na segunda-feira, que lançará um kit complementar com figurinhas dos jogadores brasileiros convocados e que não estão no álbum, como Neymar, Endrick, Igor Thiago, Rayan e Bremer. A tiragem original da publicação foi lançada em abril, com 112 páginas e 980 figurinhas.

A atualização pós-convocação deve excluir jogadores que ficaram de fora ou sofreram lesões, como Rodrygo, Éder Militão, Estêvão, Bento e João Pedro. Ainda não há previsão de quando o kit chegará ao mercado.

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