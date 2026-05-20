Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos da Seleção na Copa de 2026 terão pouco impacto na jornada de trabalho; Veja a tabela

Equipe comandada por Ancelotti terá Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 11:36)
Jogada
Legenda: Brasil estreia no dia 13 de junho.
Foto: Marciobnws/Shutterstock

O Brasil vai em busca de mais uma taça da Copa do Mundo. A pouco menos de um mês da competição, confira agenda da Canarinho caso consiga a classificação como primeiro, segundo ou terceiro colocado do grupo. Além disso, as possibilidades de jogos. O evento será realizado pela primeira vez em três países: Estados Unidos, Canadá e México. Horários e dias das partidas vão mudar de acordo com a trajetória da Canarinho na competição. Confira se ocorrerá em dia útil ou não.

Na fase de grupos, o Brasil vai jogar em três dias na semana: quarta, sexta e sábado. A Canarinho faz parte do Grupo C junto com Marrocos, Haiti e Escócia. Pela primeira vez na história, a competição terá 48 seleções. O Brasil estreia na competição no dia 13 de junho, quando enfrenta a seleção marroquina. 

VEJA CENÁRIOS

1º lugar do Grupo C

Caso avance em primeiro na Fase de Grupos, a equipe liderada por Carlo Ancelotti terá três partidas em fins de semana. Na segunda fase e na semifinal, os duelos serão em dias úteis. A maior parte dos jogos, no entanto, será em horário comercial. 

  • 2ª fase - 29 de junho (segunda), às 14h
  • Oitavas - 5 de julho (domingo), às 17h
  • Quartas - 11 de julho (sábado), às 18h
  • Semifinal - 15 de julho (quarta), às 16h
  • Final - 19 de julho (domingo), às 16h

2º lugar do Grupo C

Se a equipe passar em segundo do grupo C, a trajetória muda. No entanto, a partida seguiria no dia 29 de junho. As oitavas seriam realizadas no dia 4 de julho. Serão mais jogos em dias úteis. No entanto, a maioria deles ocorrerá no fim da tarte e durante a noite.

  • 2ª fase - 29 de junho (segunda), às 22h
  • Oitavas - 4 de julho (sábado), às 14h
  • Quartas - 9 de julho (quinta), às 17h
  • Semifinal - 14 de julho (terça), às 16h
  • Final - 19 de julho (domingo), às 16h

3º lugar do Grupo C

Caso a equipe avance em terceiro, o cenário fica um pouco mais imprevisível. A equipe pode enfrentar os primeiros colocados dos Grupos A, E e I. Nessa perspectiva, a maior parte dos duelos serão a partir das 17h. Apenas a semifinal inicia às 16h. A maior parte também em dias úteis. 

  • 2ª fase: 30 de junho (terça), às 18h
  • Oitavas - 4 de julho (sábado), às 18h
  • Quartas - 10 de julho (sexta), às 19h
  • Semifinal - 14 de julho (terça), às 16h
  • Final - 19 de julho (domingo), às 16h

Veja também

teaser image
Jogada

Seleção Brasileira: quem merece ser convocado pra Copa do Mundo? Veja números

teaser image
Tecnologia

Trend da arquibancada: saiba como fazer vídeos em estádios com IA

teaser image
Jogada

Torcedor não perde jogos da Seleção Brasileira há mais de 30 anos, seja no estádio ou pela TV

Assuntos Relacionados
O design da figurinha pirata parece idêntico ao dos cromos originais

Jogada

Bancas de Fortaleza já vendem figurinhas de Neymar desde o dia seguinte à convocação

Figurinha pirata de Neymar é vendida por R$ 2,50 - preço 250% maior que o valor unitário de um cromo original do álbum

Redação Há 1 hora
Marta em ação pela Seleção Brasileira feminina

Jogada

Com Marta, Seleção Brasileira é convocada para amistoso na Arena Castelão; veja lista

A camisa 10 passou quase um ano ausente das convocações do Brasil

Alexandre Mota Há 2 horas
Lamine Yamal em ação pela seleção da Espanha

Jogada

Quem é a favorita ao título da Copa do Mundo e o possível craque? IAs respondem

O Diário do Nordeste consultou cinco Inteligências Artificiais

Alexandre Mota 20 de Maio de 2026
Flamengo e Estudiantes

Jogada

Flamengo x Estudiantes na Libertadores: veja horário e onde assistir

Equipes duelam nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026

Liuê Góis 20 de Maio de 2026
Copa do Mundo

Jogada

Jogos da Seleção na Copa de 2026 terão pouco impacto na jornada de trabalho; Veja a tabela

Equipe comandada por Ancelotti terá Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C

Redação 20 de Maio de 2026
Fortaleza venceu o Sport por 2 a 1 na primeira fase.

Jogada

Fortaleza x Sport: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela semifinal da Copa do Nordeste

Fernanda Alves 20 de Maio de 2026