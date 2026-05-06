Seleção Brasileira: quem merece ser convocado pra Copa do Mundo? Veja números

Contra fatos não há argumentos. O famoso ditado até cabe para quase todos os assuntos, mas não é 100% garantido no futebol. A apenas 1 semana da convocação da Seleção Brasileira, os 'candidatos' ao setor ofensivo de Carlo Ancelotti são muitos e a temporada já se aproxima do fim. Quem fez, fez. O desempenho de quem vai à Copa já está posto. E nos números, quem tem melhores desempenhos na temporada 2025/2026? O Jogada, em parceria com o Sofascore, plataforma especializada em estatísticas de esportivas, revelou os principais índices dos meias ofensivos e atacantes. Confira:

Legenda: Principais opções ofensivas do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira Foto: divulgação / SofaScore

No que diz respeito a participação em gols (gols + assistências), algumas obviedades, mas outras surpresas e uma disputa muito boa dos centroavantes de área, que vivem boa fase (por incrível que pareça). Apesar de ponta, nesse quesito produtividade, Vinicius Junior é a obviedade, pois nada de braçada com 34 participações em gols pelo Real Madrid e Seleção.

Mas todos os outros 5 nomes que despontam no ranking de participações em gols são centroavantes, cada um em sua liga, com características diferentes, mas que estão tendo uma temporada de muita bola na rede. São eles: Pedro (33), Vitor Roque (28), Igor Tiago (27), Kaio Jorge (27), João Pedro (26). E aqui precisamos destacar Igor Tiago e João Pedro, que atuam pela Premier League e em outras competições europeias em níveis complicados. Mas os números de Pedro realmente chamam a atenção, mesmo fora da Europa.

Uma das surpresas é desempenho para lá de tímido de um dos jogadores que mais tem sido valorizados na era Ancelotti. Luiz Henrique, que tem marcado gols e entrado bem pela Seleção, fez apenas 4 gols e deu 5 assistências em toda a temporada, defendendo o Zenit, da Rússia. E não foram poucos jogos, foram 36 partidas pela modesta liga russa.

Veja lista completa

Legenda: Principais opções ofensivas do técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira Foto: divulgação / SofaScore

O Sofascore também atribui uma nota aferida por algoritmos a todos os jogadores que entram em campo em todos os jogos da temporada. E na média da temporada 2025/2026, também algumas surpresas. Apesar de ter disputado apenas 22 jogos no período, Neymar Jr aparece com maior nota média Sofascore com 7.51. É preciso considerar também partidas do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana, com nível técnico inferior. Mas o desempenho do atacante, apesar de abaixo da sua história, não é ruim na média com outros jogadores.

Raphinha (7.46), Vini Jr (7.42), Antony (7.28), Rayan (7.24) e Endrick (7.23) vêm logo em sequência na média de notas Sofascore. A discrepância de partidas disputadas é grande entre eles. Vinicius disputou fantásticos 53 jogos, mais que o dobro de Neymar, Endrick e Rayan. Com quase 40 jogos, Antony e Raphinha também tiveram grande lastro de partidas e em nível de dificuldade superior, avançando em jogos decisivos de ligas europeias.

Quantos vão para a Copa?

O técnico Carlo Ancelotti poderá convocar até 26 jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Destes, pelos 11 devem ser meias e atacantes. Alguns jogadores já terão presença praticamente certa: Vini Jr, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, João Pedro, Gabriel Martinelli. Faltariam ainda 5 nomes, dos quais partem na frente pelos desempenhos e convocações recentes: Igor Tiago, Lucas Paquetá, Rayan, Endrick. Ainda sobra uma vaga para uma surpresa, que também pode virar outra posição no elenco, como volante ou defensor. Estevão reúne pequenas chances de ir à Copa devido à grave lesão muscular na coxa. Sem convocações por Ancelotti, Pedro e Neymar (frequentemente envolvido em polêmicas) dificilmente comporão a lista de convocados, salvo em casos de muitas ausências.