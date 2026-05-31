Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasil x Panamá: veja onde assistir, horário e escalações

O confronto é preparatório para a Copa do Mundo de 2026

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: A Seleção Brasileira sonha com o hexa na Copa do Mundo
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira encara o Panamá, neste domingo (31), como preparação final para a Copa do Mundo. O amistoso marca o último jogo do Brasil em solo nacional antes da viagem da delegação para os EUA, onde participa do Mundial. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida também é emblemática por marcar o primeiro compromisso do técnico italiano Carlo Ancelotti após a convocação final dos 26 nomes. Logo, serve como experimento também da equipe titular para a estreia na competição, diante de Marrocos, sábado, 13 de julho, às 19h, em Nova Jersey, nos EUA.

Vale ressaltar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também marcou amistoso com o Egito. No entanto, esse embate será dia 6, sábado, às 19h, já nos EUA.

ONDE ASSISTIR

  • TV Globo
  • SporTV
  • Ge TV
  • Globoplay

COPA DO MUNDO

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo, contra Marrocos, Haiti e Escócia. A principal baixa é o atacante Neymar, que sentiu uma lesão muscular na panturrilha e tem prazo de recuperação entre duas e três semanas. Logo, segue com o grupo, mas tem a participação impedida no início do trabalho.

Já o Panamá aparece no Grupo L do Mundial. A equipe encara a Inglaterra, Gana Croácia.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

  • Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr.. Técnico: Carlo Ancelotti.
  • Panamá: Orlando Mosquera; Jiovany Ramos, Jorge Gutiérrez, Michael Murillo, José Cordoba e Carlos Harvey; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla e Ismael Díz; Puma Rodríguez e Kadir Barría. Técnico: Thomas Christiansen.

BRASIL X PANAMÁ | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 31/05/2026 (domingo)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Palmeiras

Jogada

Palmeiras x Chapecoense na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes duelam neste domingo, 31 de maio

Redação Há 2 horas
Cruzeiro e Fluminense

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 31 de maio de 2026

Liuê Góis Há 2 horas
Atleta da Seleção Brasileira comemoram gol

Jogada

Brasil x Panamá: veja onde assistir, horário e escalações

O confronto é preparatório para a Copa do Mundo de 2026

Redação 31 de Maio de 2026
Richard em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará x Operário-PR na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

A partida é válida pela 11ª rodada da competição nacional

Redação 31 de Maio de 2026
fwfwefwe

Jogada

Série D: Iguatu empata, Maracanã vence e liderança do Grupo A6 fica para a última rodada

Equipes entraram em campo pela 9ª rodada

Liuê Góis 30 de Maio de 2026
ldahdihiosv

Jogada

Floresta aproveita mando de campo e vence Confiança pela Série C

Lobo bate o Dragão por 1 a 0, chega aos 15 pontos e sobe provisoriamente para a quinta colocação

Liuê Góis 30 de Maio de 2026