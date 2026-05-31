Brasil x Panamá: veja onde assistir, horário e escalações
O confronto é preparatório para a Copa do Mundo de 2026
A Seleção Brasileira encara o Panamá, neste domingo (31), como preparação final para a Copa do Mundo. O amistoso marca o último jogo do Brasil em solo nacional antes da viagem da delegação para os EUA, onde participa do Mundial. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
A partida também é emblemática por marcar o primeiro compromisso do técnico italiano Carlo Ancelotti após a convocação final dos 26 nomes. Logo, serve como experimento também da equipe titular para a estreia na competição, diante de Marrocos, sábado, 13 de julho, às 19h, em Nova Jersey, nos EUA.
Vale ressaltar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também marcou amistoso com o Egito. No entanto, esse embate será dia 6, sábado, às 19h, já nos EUA.
ONDE ASSISTIR
- TV Globo
- SporTV
- Ge TV
- Globoplay
COPA DO MUNDO
A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo, contra Marrocos, Haiti e Escócia. A principal baixa é o atacante Neymar, que sentiu uma lesão muscular na panturrilha e tem prazo de recuperação entre duas e três semanas. Logo, segue com o grupo, mas tem a participação impedida no início do trabalho.
Já o Panamá aparece no Grupo L do Mundial. A equipe encara a Inglaterra, Gana Croácia.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
- Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Vini Jr.. Técnico: Carlo Ancelotti.
- Panamá: Orlando Mosquera; Jiovany Ramos, Jorge Gutiérrez, Michael Murillo, José Cordoba e Carlos Harvey; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla e Ismael Díz; Puma Rodríguez e Kadir Barría. Técnico: Thomas Christiansen.
BRASIL X PANAMÁ | FICHA TÉCNICA
- Competição: Amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 31/05/2026 (domingo)
- Horário: 18h30 (de Brasília)