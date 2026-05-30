Série B: Acompanhe Athletic-MG x Fortaleza em tempo real

No clima de vitória após conseguir vaga na final da Copa do Nordeste, o Fortaleza vai para mais um confronto fora de casa, mas pela Série B. Em Minas Gerais, o Leão do Pici duela contra o Athletic-MG, partida válida pela 11ª rodada da Série B. O jogo será neste sábado (30), às 18h, no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rey-MG.

O Tricolor venceu o Sport fora de casa por 2 a 0 e foi para a final da Copa do Nordeste contra o Vitória. Na Série B, o Leão venceu o Londrina em casa, na última rodada, por 3 a 0. O Fortaleza está na quinta colocação com 18 pontos, somando cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.

O Athletic segue em campanha de recuperação na Série B. Na última rodada, venceu o Botafogo-SP por 2 a 1, quebrando uma sequência de sete partidas sem vencer. Como mandante, a equipe mineira só venceu a Ponte Preta-SP. Atualmente, o Esquadrão está na 10ª colocação, com 14 pontos: três vitórias, cinco empates e duas derrotas.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

ATHLETIC CONTA PRESENÇA MÁXIMA DO TORCEDOR

A promessa é que o Estádio Joaquim Portugal esteja lotado, com os mais de 6 mil torcedores presentes. O técnico Alex perde Kauan Rodrigues para o jogo, porque ele pertence ao Fortaleza.

Para que ele fosse a campo, o Athletic teria que pagar uma multa de R$500 mil, por questões contratuais, o que não é cogitado como prioridade. Gabriel Moyses deve substituir Kauan.

Além de Kauan, estão fora Sidimar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares (lesionados) e Gabriel Índio (em negociação com o Napoli). Os pendurados são Marcelo, Jhonatan Silva e Ruan Assis.

QUATRO ATLETAS PODEM DESFALCAR O FORTALEZA

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, tem 25 atletas à disposição. Pierre e Rossetto estão fora, tanto que já retornaram para a capital cearense. Pierre segue cumprindo suspensão aplicada pelo STJD e Rossetto, que seria titular contra o Sport e precisou sair antes do duelo começar, sentiu dores na panturrilha e vai passar por exames.

Carpini tem que dividir o elenco entre o jogo para pontuar na Série B e conquistar o título de campeão regional. Por isso, os nomes principais da espinha dorsal do elenco podem iniciar no banco de reservas e ter uma equipe mais alternativa, podendo mudar durante o ritmo de jogo.

Dos atletas principais, apenas o ataque pode seguir sem sofrer alterações. Pochettino ainda é dúvida, já que o atleta estava com um desconforto muscular na região posterior da coxa esquerda.

O único atleta que segue no departamento médico é Cardona, em recuperação após cirurgia no joelho esquerdo. Na lista de pendurados estão Lucas Sasha, Brítez, Lucas Emanoel, Vitinho, Rodrigo e Rodriguinho.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletic-MG: Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Belezi e Zeca; João Miguel, Ian Luccas e Jota; Max, Gabriel Moysés e Dixon Vera. Técnico: Alex.

Fortaleza: João Ricardo; Luan Freitas, Ronald, Kauã Rocha; Rodriguinho, Lucas Sasha, Ryan, Crispim, Fuentes; Luiz Fernando, Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | ATHLETIC-MG X FORTALEZA

Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rey-MG

Data: 30/05/26 (sábado)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistente 1: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

Assistente 2: Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

Quarto Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)