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PSG vence o Arsenal nos pênaltis e é bicampeão da Champions League

O PSG venceu o Arsenal por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:35)
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Legenda: Campeão da Liga dos Campeões e do Mundial Interclubes na última temporada, o PSG terá nova oportunidade de dobradinha no fim do ano
Foto: Uefa

O PSG conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões da Europa, neste sábado (30), ao vencer o Arsenal nos pênaltis, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

O alemão Kai Havertz abriu o placar para o Arsenal, aos 5min do 1º tempo, e o francês Ousmane Dembelé empatou para o PSG aos 19min do 2º tempo, em cobrança de pênalti. Nas penalidades, o time francês venceu por 4 a 3.

Campeão da Liga dos Campeões e do Mundial Interclubes na última temporada, o PSG terá nova oportunidade de dobradinha no fim do ano.

O clube francês já tinha vaga garantida na Copa do Mundo de Clubes de 2029, graças ao título da Champions em 2025.

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