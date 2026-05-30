PSG vence o Arsenal nos pênaltis e é bicampeão da Champions League

O PSG conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões da Europa, neste sábado (30), ao vencer o Arsenal nos pênaltis, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

O alemão Kai Havertz abriu o placar para o Arsenal, aos 5min do 1º tempo, e o francês Ousmane Dembelé empatou para o PSG aos 19min do 2º tempo, em cobrança de pênalti. Nas penalidades, o time francês venceu por 4 a 3.

Campeão da Liga dos Campeões e do Mundial Interclubes na última temporada, o PSG terá nova oportunidade de dobradinha no fim do ano.

O clube francês já tinha vaga garantida na Copa do Mundo de Clubes de 2029, graças ao título da Champions em 2025.