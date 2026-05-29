Saiba por que fisiculturistas usam insulina e entenda se a prática é perigosa

O uso de hormônios, como insulina, e outras substâncias voltou a ser tópico de debate após a morte do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos. O jovem foi encontrado morto no último sábado (23), em São Paulo. Apesar de ter ficado conhecido nas redes sociais por defender o fisiculturismo sem o uso de hormônios, ele passou a usar substâncias desde julho do ano passado.

A insulina é essencial para regular o metabolismo da glicose, lipídios e proteínas do corpo humano. No entanto, a aplicação externa desse hormônio só é recomendada pelos médicos quando o corpo não produz a substância, como ocorre com os diabéticos.

Legenda: Amigo encontrou o corpo do fisiculturista na cozinha, caído de bruços, com o rosto avermelhado. Foto: Reprodução/Instagram.

Essa aplicação em indivíduos não-diabéticos é extremamente perigosa, assim alertou a médica endocrinologista Ana Paula Mota*. Além disso, o mestre em Ciências Fisiológicas Guilherme Lisboa** também comentou sobre os riscos da automedicação e dos protocolos clandestinos.

O que é a insulina e qual sua função no organismo

A insulina é um hormônio produzido pelas células do pâncreas e atua como regulador do metabolismo da glicose, lipídios e proteínas. Conforme a endocrinologista Ana Paula Mota, os níveis de glicose no sangue aumentam depois da ingestão de alimentos.

Neste momento, o corpo é estimulado a produzir a insulina, que age como facilitador da absorção da glicose pela célula. "Nossas células necessitam essencialmente de glicose para funcionar e se não fosse a insulina, não conseguiríamos metabolizar esse nutriente", detalha Ana.

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Qual a diferença entre produção natural e aplicação externa de insulina?

A produção natural de insulina é regulada pelo pâncreas em resposta aos níveis de glicose e outros nutrientes no sangue. Com essa produção natural, existe um equilíbrio entre secreção e necessidade do organismo.

Já a aplicação externa, conhecida como exógena, introduz insulina no organismo de forma artificial, sem a regulação fisiológica natural.

Por que fisiculturistas usam insulina?

Os fisiculturistas fazem uso da insulina devido às propriedades anabólicas e anticatabólicas desse hormônio. Ana Paula cita que a insulina promove:

Síntese muscular;

Síntese proteica;

Proliferação celular;

Inibição da quebra de proteínas e de gordura.

"A crença é que esses efeitos possam aumentar a massa muscular e melhorar a recuperação após treinos intensos", destaca.

Insulina realmente ajuda na hipertrofia?

A especialista explica que não existem benefícios comprovados para ganho muscular, apesar da insulina ter papel importante na síntese proteica e armazenamento de glicogênio.

Legenda: Especialistas alertam que a insulina por si só não constrói músculo e apontam riscos para o uso em pessoas sem diabetes. Foto: Shutterstock/Reshetnikov_art.

Efeitos acontecem sem treino intenso e alimentação específica?

A insulina por si só não constrói músculo, mas ela facilita o transporte de nutrientes e a síntese proteica quando há estímulo de treinamento. Porém, sem treino de resistência, a insulina pode promover acúmulo de gordura e armazenamento de glicogênio.

Saiba quais são os principais riscos da prática

Os riscos do uso da insulina por não-diabéticos são graves e potencialmente fatais.

A endocrinologista cita algumas consequência, como:

Hipoglicemia severa;

Coma;

Convulsões;

Dano cerebral permanente;

Morte.

Outros riscos incluem:

Ganho de peso e acúmulo de gordura corporal (efeito oposto ao desejado);

Aumento do risco de obesidade;

Doenças cardiovasculares com hiperinsulinemia crônica.

Pode ser usado sem necessidade clínica?

Não. A insulina não deve ser usada sem necessidade clínica. "O uso em indivíduos não-diabéticos é extremamente perigoso e não oferece benefícios comprovados", explica Ana Paula.

O pesquisador e educador físico Guilherme Lisboa reforça o posicionamento da médica, lembrando que é necessária uma análise prévia para definir se indivíduo realmente precisa da insulina.

"Quando você faz a utilização exógena, você pode errar na dose e esse 'errar na dose' pode ser letal, porque a dose administrada pode ser uma quantidade bem superior ao que o seu corpo produz. Ou seja, ao invés de colocar pouca glicose para dentro das células, vai colocar muito (...) você pode comprometer a função do cérebro e do sistema nervoso central e levar esse indivíduo ao óbito". Guilherme Lisboa Educador físico

Atenção às redes sociais, estética e pressão no mundo fitness

Guilherme ainda alerta que não deve-se normalizar, de forma alguma, o uso de hormônios e medicamentos. Mesmo com o aumento de influenciadores divulgando produtos, substâncias e dicas para "crescer mais rápido", é preciso tomar diversos cuidados.

O especialista aponta que os hormônios, como outros medicamentos, possuem suas indicações. Apenas a partir de uma avaliação médica os indivíduos podem usar a insulina. Caso a pessoa não tenha nenhuma deficiência, não necessita utilizar.

Legenda: Para ser utilizada legalmente, a insulina precisa ser prescrita por um médico. Foto: Shutterstock/Blackday.

Médicos alertam riscos da automedicação e protocolos clandestinos

Os indivíduos que usam insulina — por menor que seja a dose — sem recomendação médica, podem registrar potenciais danos no organismo, alerta Guilherme. Os impactos costumam aparecer principalmente no sistema cardiovascular, uma vez que o indivíduo pode:

Ficar hipertenso;

Registrar sangue mais gelatinoso;

Ter arritmias graves;

Ter aumento da espessura do ventrículo (coração fica mais grande, mas não bate mais forte).

Além disso, Guilherme citou o surgimento de câncer. Segundo ele, não é que a aplicação de insulina cause câncer, mas a dosagem em indivíduo que tem pré-disposição ou histórico familiar pode potencializar os riscos de surgimento da doença.

Qual a recomendação dos médicos para a automedicação e protocolos clandestinos?

A recomendação é não usar. Porém, no caso daquelas pessoas que vão fazer uso desse hormônio independente disso, os especialistas sugerem que sejam feitos exames periódicos.

Isso serve para que o médico entenda o que aquela droga, hormônio ou substância está causando no organismo do indivíduo. "Então, basicamente, o médico vai trabalhar na redução de danos, em identificar como que esse indivíduo está, para que sejam tomadas medidas para minimizar os riscos", disse Guilherme.

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Perguntas frequentes

Fisiculturistas usam insulina legalmente?

Os que são diabéticos recebem a prescrição para ter acesso à insulina. Já os que não são, conseguem a substância ilegalmente, já que não há como adquirir sem a receita médica.

Quais os sintomas de hipoglicemia?

Dentre os sintomas da hipoglicemia, estão:

Tontura;

Confusão mental;

Sonolência;

Visão turva;

Taquicardia;

Ansiedade;

Tremores.

Quem não tem diabetes pode usar insulina?

Não. Não há necessidade de usar a insulina se a pessoa não tiver diabetes. Guilherme lembra que o efeito colateral pode suplantar o benefício almejado.

Insulina é considerada doping?

Sim. O uso da insulina pode ser considerado doping se a substância não for prescrita por um médico.

*Ana Paula Mota, médica endocrinologista da Rede ICC (Instituto do Câncer do Ceará).

**Guilherme Lisboa, mestre em Ciências Fisiológicas e educador físico, é professor de Educação Física da Unifanor Wyden.