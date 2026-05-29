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Saiba por que fisiculturistas usam insulina e entenda se a prática é perigosa

Morte do influenciador Gabriel Ganley reacendeu os debates sobre uso de insulina e os riscos para não diabéticos.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
(Atualizado às 10:31)
Ser Saúde
Imagem de um fisiculturista tonto para ilustrar matéria sobre por que fisiculturistas usam insulina e entenda se a prática é perigosa.
Legenda: Em casos de hipoglicemia, os indivíduos podem apresentar tontura, confusão mental, sonolência e visão turva.
Foto: Shutterstock/Love Solutions.

O uso de hormônios, como insulina, e outras substâncias voltou a ser tópico de debate após a morte do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos. O jovem foi encontrado morto no último sábado (23), em São Paulo. Apesar de ter ficado conhecido nas redes sociais por defender o fisiculturismo sem o uso de hormônios, ele passou a usar substâncias desde julho do ano passado. 

A insulina é essencial para regular o metabolismo da glicose, lipídios e proteínas do corpo humano. No entanto, a aplicação externa desse hormônio só é recomendada pelos médicos quando o corpo não produz a substância, como ocorre com os diabéticos. 

Imagem de influenciador Gabriel Ganley, que morreu devido à cardiomiopatia hipertrófica.
Legenda: Amigo encontrou o corpo do fisiculturista na cozinha, caído de bruços, com o rosto avermelhado.
Foto: Reprodução/Instagram.

Essa aplicação em indivíduos não-diabéticos é extremamente perigosa, assim alertou a médica endocrinologista Ana Paula Mota*. Além disso, o mestre em Ciências Fisiológicas Guilherme Lisboa** também comentou sobre os riscos da automedicação e dos protocolos clandestinos.

O que é a insulina e qual sua função no organismo

A insulina é um hormônio produzido pelas células do pâncreas e atua como regulador do metabolismo da glicose, lipídios e proteínas. Conforme a endocrinologista Ana Paula Mota, os níveis de glicose no sangue aumentam depois da ingestão de alimentos. 

Neste momento, o corpo é estimulado a produzir a insulina, que age como facilitador da absorção da glicose pela célula. "Nossas células necessitam essencialmente de glicose para funcionar e se não fosse a insulina, não conseguiríamos metabolizar esse nutriente", detalha Ana.

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Qual a diferença entre produção natural e aplicação externa de insulina?

A produção natural de insulina é regulada pelo pâncreas em resposta aos níveis de glicose e outros nutrientes no sangue. Com essa produção natural, existe um equilíbrio entre secreção e necessidade do organismo. 

Já a aplicação externa, conhecida como exógena, introduz insulina no organismo de forma artificial, sem a regulação fisiológica natural. 

Por que fisiculturistas usam insulina?

Os fisiculturistas fazem uso da insulina devido às propriedades anabólicas e anticatabólicas desse hormônio. Ana Paula cita que a insulina promove:

  • Síntese muscular;
  • Síntese proteica;
  • Proliferação celular; 
  • Inibição da quebra de proteínas e de gordura.

"A crença é que esses efeitos possam aumentar a massa muscular e melhorar a recuperação após treinos intensos", destaca.

Insulina realmente ajuda na hipertrofia?

A especialista explica que não existem benefícios comprovados para ganho muscular, apesar da insulina ter papel importante na síntese proteica e armazenamento de glicogênio.

Imagem de um fisiculturista aplicando insulina, para matéria que aponta os riscos da prática.
Legenda: Especialistas alertam que a insulina por si só não constrói músculo e apontam riscos para o uso em pessoas sem diabetes.
Foto: Shutterstock/Reshetnikov_art.

Efeitos acontecem sem treino intenso e alimentação específica?

A insulina por si só não constrói músculo, mas ela facilita o transporte de nutrientes e a síntese proteica quando há estímulo de treinamento. Porém, sem treino de resistência, a insulina pode promover acúmulo de gordura e armazenamento de glicogênio.

Saiba quais são os principais riscos da prática

Os riscos do uso da insulina por não-diabéticos são graves e potencialmente fatais.

A endocrinologista cita algumas consequência, como: 

  • Hipoglicemia severa; 
  • Coma;
  • Convulsões;
  • Dano cerebral permanente;
  • Morte.

Outros riscos incluem:

  • Ganho de peso e acúmulo de gordura corporal (efeito oposto ao desejado);
  • Aumento do risco de obesidade;
  • Doenças cardiovasculares com hiperinsulinemia crônica.

Pode ser usado sem necessidade clínica? 

Não. A insulina não deve ser usada sem necessidade clínica. "O uso em indivíduos não-diabéticos é extremamente perigoso e não oferece benefícios comprovados", explica Ana Paula. 

O pesquisador e educador físico Guilherme Lisboa reforça o posicionamento da médica, lembrando que é necessária uma análise prévia para definir se indivíduo realmente precisa da insulina

"Quando você faz a utilização exógena, você pode errar na dose e esse 'errar na dose' pode ser letal, porque a dose administrada pode ser uma quantidade bem superior ao que o seu corpo produz. Ou seja, ao invés de colocar pouca glicose para dentro das células, vai colocar muito (...) você pode comprometer a função do cérebro e do sistema nervoso central e levar esse indivíduo ao óbito".
Guilherme Lisboa
Educador físico

Atenção às redes sociais, estética e pressão no mundo fitness

Guilherme ainda alerta que não deve-se normalizar, de forma alguma, o uso de hormônios e medicamentos. Mesmo com o aumento de influenciadores divulgando produtos, substâncias e dicas para "crescer mais rápido", é preciso tomar diversos cuidados. 

O especialista aponta que os hormônios, como outros medicamentos, possuem suas indicações. Apenas a partir de uma avaliação médica os indivíduos podem usar a insulina. Caso a pessoa não tenha nenhuma deficiência, não necessita utilizar. 

Imagem de um fisiculturista para ilustrar matéria sobre por que fisiculturistas usam insulina e entenda se a prática é perigosa.
Legenda: Para ser utilizada legalmente, a insulina precisa ser prescrita por um médico.
Foto: Shutterstock/Blackday.

Médicos alertam riscos da automedicação e protocolos clandestinos

Os indivíduos que usam insulina — por menor que seja a dose — sem recomendação médica, podem registrar potenciais danos no organismo, alerta Guilherme. Os impactos costumam aparecer principalmente no sistema cardiovascular, uma vez que o indivíduo pode: 

  • Ficar hipertenso; 
  • Registrar sangue mais gelatinoso; 
  • Ter arritmias graves; 
  • Ter aumento da espessura do ventrículo (coração fica mais grande, mas não bate mais forte). 

Além disso, Guilherme citou o surgimento de câncer. Segundo ele, não é que a aplicação de insulina cause câncer, mas a dosagem em indivíduo que tem pré-disposição ou histórico familiar pode potencializar os riscos de surgimento da doença

Qual a recomendação dos médicos para a automedicação e protocolos clandestinos?

A recomendação é não usar. Porém, no caso daquelas pessoas que vão fazer uso desse hormônio independente disso, os especialistas sugerem que sejam feitos exames periódicos. 

Isso serve para que o médico entenda o que aquela droga, hormônio ou substância está causando no organismo do indivíduo. "Então, basicamente, o médico vai trabalhar na redução de danos, em identificar como que esse indivíduo está, para que sejam tomadas medidas para minimizar os riscos", disse Guilherme.

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Perguntas frequentes

Fisiculturistas usam insulina legalmente?

Os que são diabéticos recebem a prescrição para ter acesso à insulina. Já os que não são, conseguem a substância ilegalmente, já que não há como adquirir sem a receita médica.

Quais os sintomas de hipoglicemia?

Dentre os sintomas da hipoglicemia, estão: 

  • Tontura; 
  • Confusão mental;
  • Sonolência;
  • Visão turva;
  • Taquicardia; 
  • Ansiedade;
  • Tremores. 

Quem não tem diabetes pode usar insulina? 

Não. Não há necessidade de usar a insulina se a pessoa não tiver diabetes. Guilherme lembra que o efeito colateral pode suplantar o benefício almejado

Insulina é considerada doping? 

Sim. O uso da insulina pode ser considerado doping se a substância não for prescrita por um médico. 

*Ana Paula Mota, médica endocrinologista da Rede ICC (Instituto do Câncer do Ceará).

**Guilherme Lisboa, mestre em Ciências Fisiológicas e educador físico, é professor de Educação Física da Unifanor Wyden.

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