Anvisa julga nesta sexta-feira (15) recurso da Ypê que tenta reverter suspensão de produtos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) julga, nesta sexta-feira (15), recurso da empresa química Amparo LTDA, sobre a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de produtos da Ypê. Uma semana atrás, o órgão alertou para a possibilidade de contaminação em lotes de 24 produtos da marca (veja lista ao final da matéria).

Em inspeção recente realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo (GVS-Campinas), foram encontradas 76 irregularidades e mais de 100 lotes comprometidos.

A Ypê se comprometeu a entregar à agência um novo plano de ações corretivas e investimentos ainda nesta quinta-feira (14). O Diário do Nordeste solicitou à empresa um posicionamento sobre esse assunto e aguarda retorno para atualização desta matéria.

Veja também Ser Saúde O que causa a bactéria Pseudomonas aeruginosa, encontrada pela Anvisa em lote de produtos Ypê? Ser Saúde Ypê diz que áreas de fábrica mostradas pela Anvisa passam por 'plano robusto de melhorias'

Entenda o caso

No último 7 de maio, a Anvisa suspendeu e determinou o recolhimento imediato de produtos da Ypê, sob risco de infecção microbiológica. Naquele dia, a agência destacou que todos os itens de lotes terminados com o número 1 foram afetados, o que incluiu detergentes, desinfetantes e sabões líquidos para roupas.

No sábado (9), a empresa apresentou um recurso administrativo e conseguiu recorrer da decisão. No domingo (10), porém, o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Pinheiro Safatle, afirmou ao "Fantástico", da Globo, que até quarta-feira (13) decidiria se a determinação da suspensão seria ou não mantida.

Na quarta, a Diretoria Colegiada do órgão anunciou que julgaria o recurso apenas nesta sexta.

Confira a lista de produtos Ypê afetados (lotes com numeração final 1):