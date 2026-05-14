Anvisa julga nesta sexta-feira (15) recurso da Ypê que tenta reverter suspensão de produtos
Em inspeção recente na fábrica de Amparo, no interior de São Paulo, o órgão encontrou 76 irregularidades e mais de 100 lotes de produtos da marca comprometidos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) julga, nesta sexta-feira (15), recurso da empresa química Amparo LTDA, sobre a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de produtos da Ypê. Uma semana atrás, o órgão alertou para a possibilidade de contaminação em lotes de 24 produtos da marca (veja lista ao final da matéria).
Em inspeção recente realizada pela Anvisa, pelo Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e pela Vigilância Sanitária Municipal de Amparo (GVS-Campinas), foram encontradas 76 irregularidades e mais de 100 lotes comprometidos.
A Ypê se comprometeu a entregar à agência um novo plano de ações corretivas e investimentos ainda nesta quinta-feira (14). O Diário do Nordeste solicitou à empresa um posicionamento sobre esse assunto e aguarda retorno para atualização desta matéria.
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Entenda o caso
No último 7 de maio, a Anvisa suspendeu e determinou o recolhimento imediato de produtos da Ypê, sob risco de infecção microbiológica. Naquele dia, a agência destacou que todos os itens de lotes terminados com o número 1 foram afetados, o que incluiu detergentes, desinfetantes e sabões líquidos para roupas.
No sábado (9), a empresa apresentou um recurso administrativo e conseguiu recorrer da decisão. No domingo (10), porém, o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Pinheiro Safatle, afirmou ao "Fantástico", da Globo, que até quarta-feira (13) decidiria se a determinação da suspensão seria ou não mantida.
Na quarta, a Diretoria Colegiada do órgão anunciou que julgaria o recurso apenas nesta sexta.
Confira a lista de produtos Ypê afetados (lotes com numeração final 1):
- Lava louças Ypê Clear Care;
- Lava louças com enzimas ativas Ypê;
- Detergente/lava louças Ypê;
- Detergente/lava louças Ypê Clear Care;
- Detergente/lava louças Ypê Toque Suave;
- Detergente/lava-louças concentrado Ypê Green;
- Detergente/lava-louças Ypê Clear;
- Detergente/lava-louças Ypê Green;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;
- Lava roupas líquido;
- Tixan Ypê Cuida das Roupas;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Green;
- Lava roupas líquido Ypê Express;
- Lava roupas líquido Ypê Power Act;
- Lava roupas líquido Ypê Premium;
- Lava roupas Tixan Maciez;
- Lava roupas Tixan Primavera;
- Desinfetante Bak Ypê;
- Desinfetante de uso geral Atol;
- Desinfetante perfumado Atol;
- Desinfetante Pinho Ypê;
- Lava roupas Tixan Power Act.