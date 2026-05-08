Ministério da Saúde diz que hantavírus 'não representa risco para o Brasil'

Diante da repercussão sobre os casos de hantavírus no Paraná, o Ministério da Saúde emitiu uma nota de esclarecimento, na noite desta sexta-feira (8), afirmando que a doença "não representa um risco para o Brasil".

Segundo a Pasta, os dois casos confirmados do vírus no País "não têm qualquer relação com a situação internacional atualmente monitorada pela Organização Mundial da Saúde", no caso do cruzeiro que saiu da Argentina com destino a Cabo Verde.

No ano passado, o Brasil registrou 35 casos da doença. Em 2026, até o momento, sete casos foram confirmados, conforme o Ministério da Saúde.

"No país, a hantavirose é uma doença de notificação compulsória há mais de duas décadas, permitindo o monitoramento contínuo dos casos humanos e dos genótipos virais circulantes", assegura o órgão.

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Circulação de nova cepa

O Ministério teve como base as informações emitidas em uma avaliação mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS), que diz que o risco global de disseminação do hantavírus permanece baixo.

"O surto com casos confirmados e suspeitos em passageiros de um navio com histórico de circulação na América do Sul está sendo investigado sem impacto direto para o Brasil até o momento", esclareceu a nota do Ministério.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, não há registro da circulação do genótipo Andes no Brasil, variante apontada no caso raro de transmissão entre humanos, registrado na Argentina e no Chile, e que está em circulação no navio.

"Os casos humanos no Brasil não apresentam transmissão entre pessoas. Até o momento, o país identificou nove genótipos de Orthohantavírus em roedores silvestres, e nenhuma transmissão entre pessoas", completa a Pasta.

Casos de hantavírus no Brasil

A doença foi identificada no Brasil pela primeira vez em 1993. Desde o ano de identificação até dezembro de 2025, foram confirmados 2.412 casos e 926 óbitos.

As autoridades sanitárias brasileiras apontam que os dados recentes revelam uma tendência de redução do vírus no País. Em 2025, foram 35 casos confirmados e 15 óbitos, menor número desde o início da série histórica recente.

Em 2026, até o momento, foram confirmados sete casos, sem relação com a situação internacional.

"O Ministério da Saúde mantém vigilância contínua em todo o território nacional, com ações de controle ambiental, orientação à população e monitoramento epidemiológico", finalizou a Pasta.