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Ypê suspende reembolso via Pix de produtos após decisão da Anvisa

Órgão interrompeu a obrigação de recolhimento imediato dos lotes suspensos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:57)
Ser Saúde
Foto de pessoa aplicando detergente verde da marca Ypê em esponja para matéria sobre empresa interromper o ressarcimento via Pix após decisão da Anvisa.
Legenda: Mais cedo, a Ypê havia garantido o ressarcimento via Pix para os consumidores afetados, mas voltou atrás com a decisão.
Foto: Saulo Ferreira Angelo/Shutterstock.

A Ypê decidiu suspender o ressarcimento de produtos aos consumidores após reunião com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta sexta-feira (15).

A agência manteve suspensas a fabricação, comercialização, distribuição e o uso de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da Ypê com lotes final 1. Mas interrompeu a obrigação de recolhimento imediato dos produtos. Conforme alinhado na reunião, a Ypê deve apresentar um plano de ação que garanta a segurança dos clientes.

Mais cedo, a Ypê havia garantido o reembolso via Pix para os consumidores afetados pela suspensão de produtos. Agora que a obrigação de recolhimento imediato dos lotes foi interrompida pela Anvisa, esse ressarcimento foi suspenso.

A Ypê havia, inclusive, disponibilizado um canal no próprio site para que consumidores solicitassem o ressarcimento pelos produtos afetados. Pelo formulário, era pedido o preenchimento de dados como nome completo, CPF, telefone, e-mail, endereço, informações sobre o produto e a chave Pix — dado que deixou de ser pedido após a nova decisão da empresa. 

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Ypê reforçou que orientação é que os produtos permaneçam guardados até a emissão de novos laudos de laboratórios independentes.

"Em alinhamento com a Anvisa e devido ao foco na satisfação dos nossos consumidores, a Ypê seguirá atendendo em seus canais oficiais todos aqueles que ainda preferirem efetuar a troca ou obter o ressarcimento pelos produtos adquiridos", informou a empresa.
 
A companhia disse ainda propôs para a Anvisa apresentar testes realizados por laboratórios independentes autorizados pela agência, de todos os lotes já colocados no mercado, "para garantir a segurança dos mesmos e sua consequente liberação para uso o mais rápido possível".

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Os diretores da agência afirmaram, durante os votos, que as medidas adotadas pela empresa foram "insuficientes", citando que foram encontradas falhas no controle de qualidade da água utilizada na produção dos itens. 

Ainda segundo os votos dos diretores, há um "histórico recorrente de contaminação microbiológica". 

A Anvisa apontou que a suspensão tem caráter preventivo, afastando a hipótese de punição, e ainda ressaltou que a empresa poderá se adequar às exigências conforme for adotando medidas corretivas. Após isso, uma nova análise deve ser feita, considerando as medidas implementadas.

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