Ypê reembolsa via Pix clientes afetados por suspensão de produtos; saiba como pedir

A Ypê disponibiliza no site da marca um “protocolo de atendimento” no qual clientes afetados pela suspensão de produtos da empresa após determinação da Anvisa podem pedir reembolso.

A iniciativa está presente em uma página do site intitulada “Comunicado aos nossos consumidores e clientes”, que abre com um posicionamento datado do último dia 13.

O “protocolo” aparece logo abaixo da nota e é apresentado como um “pedido de atendimento” a partir do qual é possível obter informações sobre “produtos lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, ou desinfetantes”.

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Como pedir reembolso da Ypê?

O formulário da Ypê pede dados do consumidor, incluindo nome, CPF, telefone, e-mail e também a chave Pix.

Outros campos dizem respeito aos dados de produtos e lotes "afetados pelo recolhimento". É preciso indicar:

Qual produto foi adquirido;

Lote do produto;

Tamanho da embalagem (90 ml ou 500 ml, 1, 2, 5 ou 7 litros);

Quantidade adquirida;

Data de fabricação;

Foto do produto.

No total, é possível adicionar até 20 produtos. Além disso, é opcional anexar nota fiscal ou cupom de compra dos produtos.

Legenda: Protocolo de atendimento está no site da marca. Foto: Reprodução / site da Ypê.

O Diário do Nordeste buscou a assessoria da Ypê para entender quando o protocolo de atendimento foi estabelecido e se ele é o único meio dos clientes conseguirem ressarcimento da empresa. Esta matéria será atualizada após resposta.

Anvisa mantém suspensão de produtos contaminados da marca Ypê

A Diretoria Colegiada da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu nesta sexta (15), em unanimidade, que irá manter a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de linhas de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca Ypê.

Os diretores da agência afirmaram, durante os votos, que as medidas adotadas pela empresa foram "insuficientes", citando que foram encontradas falhas no controle de qualidade da água utilizada na produção dos itens.

Ainda segundo os votos dos diretores, há um "histórico recorrente de contaminação microbiológica". No entanto, apesar da decisão, a diretoria suspendeu a obrigação de recolhimento imediato dos lotes.

A Anvisa apontou que a suspensão tem caráter preventivo, afastando a hipótese de punição, e ainda ressaltou que a empresa poderá se adequar às exigências conforme for adotando medidas corretivas. Após isso, uma nova análise deve ser feita, considerando as medidas implementadas.