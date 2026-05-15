Anvisa mantém suspensão de produtos contaminados da marca Ypê

A Anvisa decidiu, nesta sexta-feira (15), por meio da Diretoria Colegiada em unanimidade, que irá manter a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de linhas de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da marca Ypê.

Os diretores da agência afirmaram, durante os votos, que as medidas adotadas pela empresa foram "insuficientes", citando que foram encontradas falhas no controle de qualidade da água utilizada na produção dos itens.

Ainda segundo os votos dos diretores, há um "histórico recorrente de contaminação microbiológica". No entanto, apesar da decisão, a diretoria suspendeu a obrigação de recolhimento imediato dos lotes.

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A Anvisa apontou que a suspensão tem caráter preventivo, afastando a hipótese de punição, e ainda ressaltou que a empresa poderá se adequar às exigências conforme for adotando medidas corretivas. Após isso, uma nova análise deve ser feita, considerando as medidas implementadas.

Prazo para recolhimento de produto

Além da suspensão, a Anvisa também estabeleceu regras para que a empresa apresente um plano de recolhimento dos produtos. A decisão é válida para todos os lotes de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes com numeração final 1.

A reunião também retomou o fato de que uma bactéria foi detectada em mais de 100 lotes de produtos suspensos da Ypê. Segundo o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, foram identificadas 76 irregularidades na vistoria realizada na última semana de abril.

Diante da decisão, a recomendação para os consumidores é de que quem possui lotes dos produtos em casa deve suspender o uso imediatamente. O próximo passo é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa.