Ypê contesta decisão da Anvisa, defende qualidade dos itens e pede reversão da medida

A fabricante de produtos de higiene e limpeza Ypê defendeu a segurança e qualidade de seus produtos após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar o recolhimento de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7), mas a Ypê criticou a decisão.

Em nota, a empresa declarou que confia "plenamente" na reversão da decisão no menor prazo possível. A Ypê ainda disse estar mantendo diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa, apresentando informações e evidências técnicas adicionais.

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Ypê defende que produtos não apresentam risco

A companhia declarou que os produtos não apresentam qualquer risco ao consumidor, e que a marca possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes. Os produtos são testados e não possuem riscos, incluindo os intens das categorias:

Lava-louças;

Lava-louças concentrado;

Lava-roupas líquido;

Desinfetante.

"A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos", escreveu, em nota.

Em 2025, a empresa chegou a identificar um problema com uma linha de produtos. Na época, por meio de comunicado disponível no site da empresa, foi detectada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em alguns lotes específicos de lava-roupas líquidos. Os lotes do produto foram recolhidos de forma voluntária.

Entenda o caso

A Anvisa realizou uma análise das etapas de produção que identificou risco à segurança sanitária dos produtos. Havia possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica, com presença indesejada de bactérias, fungos, leveduras, vírus ou parasitas. Assim, a Agência solicitou a suspensão da:

Fabricação;

Comercialização;

Distribuição;

Uso dos produtos.

Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo (SP).

Durante a visita, foram encontradas falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade, etapas consideradas críticas no processo produtivo em larga escala.

Confira a lista de produtos Ypê afetados (lotes com númeração final 1):