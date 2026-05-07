Ypê contesta decisão da Anvisa, defende qualidade dos itens e pede reversão da medida
Anvisa determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca.
A fabricante de produtos de higiene e limpeza Ypê defendeu a segurança e qualidade de seus produtos após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar o recolhimento de detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes da marca. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7), mas a Ypê criticou a decisão.
Em nota, a empresa declarou que confia "plenamente" na reversão da decisão no menor prazo possível. A Ypê ainda disse estar mantendo diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa, apresentando informações e evidências técnicas adicionais.
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Ypê defende que produtos não apresentam risco
A companhia declarou que os produtos não apresentam qualquer risco ao consumidor, e que a marca possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes. Os produtos são testados e não possuem riscos, incluindo os intens das categorias:
- Lava-louças;
- Lava-louças concentrado;
- Lava-roupas líquido;
- Desinfetante.
"A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos", escreveu, em nota.
Em 2025, a empresa chegou a identificar um problema com uma linha de produtos. Na época, por meio de comunicado disponível no site da empresa, foi detectada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em alguns lotes específicos de lava-roupas líquidos. Os lotes do produto foram recolhidos de forma voluntária.
Entenda o caso
A Anvisa realizou uma análise das etapas de produção que identificou risco à segurança sanitária dos produtos. Havia possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica, com presença indesejada de bactérias, fungos, leveduras, vírus ou parasitas. Assim, a Agência solicitou a suspensão da:
- Fabricação;
- Comercialização;
- Distribuição;
- Uso dos produtos.
Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo (SP).
Durante a visita, foram encontradas falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade, etapas consideradas críticas no processo produtivo em larga escala.
Confira a lista de produtos Ypê afetados (lotes com númeração final 1):
- Lava louças Ypê Clear Care;
- Lava louças com enzimas ativas Ypê;
- Detergente/lava louças Ypê;
- Detergente/lava louças Ypê Clear Care;
- Detergente/lava louças Ypê Toque Suave;
- Detergente/lava-louças concentrado Ypê Green;
- Detergente/lava-louças Ypê Clear;
- Detergente/lava-louças Ypê Green;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor;
- Lava roupas líquido;
- Tixan Ypê Cuida das Roupas;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Antibac;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
- Lava roupas líquido Tixan Ypê Green;
- Lava roupas líquido Ypê Express;
- Lava roupas líquido Ypê Power Act;
- Lava roupas líquido Ypê Premium;
- Lava roupas Tixan Maciez;
- Lava roupas Tixan Primavera;
- Desinfetante Bak Ypê;
- Desinfetante de uso geral Atol;
- Desinfetante perfumado Atol;
- Desinfetante Pinho Ypê;
- Lava roupas Tixan Power Act.