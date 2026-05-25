Saiba o que é cardiomiopatia hipertrófica, condição ligada à morte de Gabriel Ganley

A cardiomiopatia hipertrófica é uma condição que resulta no espessamento das paredes dos ventrículos, uma parte do coração. O atestado de óbito do influenciador e fisiculturista Gabriel Ganley, divulgado nesta segunda-feira (25), apontou morte súbita causada pela doença. O jovem tinha apenas 22 anos e era conhecido por praticar treinos intensos.

O curso da doença pode variar para cada paciente, assim como os sintomas apresentados. Algumas pessoas registram fadiga, palpitações e falta de ar ao fazer esforço. Porém, muitas vezes, os pacientes não notam nenhuma mudança no cotidiano.

"A morte súbita pode ser a primeira manifestação da doença, e é mais frequente em crianças e adultos jovens, durante o exercício físico. A CMH é a principal causa de morte súbita em atletas jovens", segundo informações da Biblioteca Virtual em Saúde, plataforma digital colaborativa realizada em parceria com o Ministério da Saúde.

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O que é cardiomiopatia hipertrófica?

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é uma doença caracterizada pelo espessamento do músculo cardíaco. Com essa mudança, o bombeamento do sangue pelo coração pode ser dificultado.

Nessa condição, as paredes dos ventrículos, como são chamadas as câmaras inferiores do coração, passam a ficar rígidas e espessas.

A doença costuma passar despercebida por muitos pacientes, por isso, é necessário ter um acompanhamento médico frequente.

Legenda: A morte súbita pode ser a primeira manifestação da cardiomiopatia hipertrófica. Foto: Shutterstock/Jo Panuwat D.

Quais são os sintomas da doença?

A cardiomiopatia hipertrófica costuma apresentar poucos sintomas, mas, para alguns pacientes, esse espessamento do músculo cardíaco resulta em sintomas graves, como:

Desmaio;

Falta de ar;

Dor torácica;

Palpitações.

Ainda segundo a Biblioteca Virtual em Saúde, algumas pessoas com MCH apresentam alterações no sistema elétrico do coração. Isso resulta em batimentos cardíacos irregulares com risco de vida ou morte súbita.

Saiba como é feito o diagnóstico

Para realizar uma avaliação completa, os médicos recomendam a realização de:

Exame clínico detalhado;

Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações;

Ecocardiograma.

No exame físico, alguns sinais podem chamar a atenção para a condição, como:

Impulso cardíaco sustentado, com área de contato aumentada: Esse é um sinal clínico que costuma indicar hipertrofia (aumento de massa) do ventrículo esquerdo;

Esse é um sinal clínico que costuma indicar hipertrofia (aumento de massa) do ventrículo esquerdo; Quarta bulha: é um som cardíaco anormal (patológico) que ocorre no final da diástole, que costuma indicar sobrecarga de pressão ou doença cardíaca;

é um som cardíaco anormal (patológico) que ocorre no final da diástole, que costuma indicar sobrecarga de pressão ou doença cardíaca; Sopros sistólicos: esses sopros são um tipo de ruído parecido com "chiado" no coração, audível durante a contração ventricular (sístole).

Já no ecocardiograma, é importante estar atento às dimensões do ventrículo esquerdo (VE) e de sua cavidade. Caso estejam reduzidas, também pode ser um sinal.

Quem era Gabriel Ganley?

Gabriel nasceu no Rio de Janeiro e ficou famoso nas redes sociais ao compartilhar sua rotina de treino e alimentação. Ele chegou a ter 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube.

Ele ficou conhecido, inicialmente, por defender o fisiculturismo sem uso de anabolizantes. No ano passado, porém, revelou que começou a utilizar os hormônios.

Essa doença é, muitas vezes, hereditária e genética, mas pode ser agravada pelo uso de anabolizantes. No entanto, não há confirmação de que ele começou a usar essas substâncias.