Corpo de Gabriel Ganley foi encontrado por amigo que arrombou porta de apartamento

O corpo do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley, encontrado morto no último sábado (23), foi descoberto por um amigo no apartamento em que Gabriel morava na Zona Leste de São Paulo. As informações constam no boletim de ocorrência obtido pela TV Globo.

Segundo o documento, o amigo foi até o imóvel após ser procurado por familiares preocupados com o desaparecimento de Gabriel, que não atendia ligações ou respondia mensagens desde a noite da quinta-feira (21).

Ao chegar ao prédio, foi informado por funcionários do condomínio de que Gabriel estava dentro do apartamento, que estava com as luzes acesas. O amigo chamou por ele, mas como não obteve resposta, acabou arrombando a porta com a ajuda dos funcionários.

O fisiculturista foi encontrado caído de bruços na cozinha, já sem vida. Ainda conforme o boletim, o rapaz tinha o rosto avermelhado, com presença de sangue, mas não havia sinais aparentes de violência no imóvel, que estava limpo e organizado.

O caso foi registrado no 42º Distrito Policial de São Paulo como morte suspeita, tratada inicialmente como morte súbita sem causa aparente. A perícia esteve no local e apreendeu diversos medicamentos, possivelmente anabolizantes, segundo o registro policial.

A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente e depende do resultado de exames do Instituto Médico Legal (IML).

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Quem era Gabriel Ganley?

Gabriel Ganley tinha 22 anos e acumulava quase dois milhões de seguidores somente no Instagram.

O jovem usava suas redes sociais para compartilhar rotina de exercícios, dicas de alimentação e outros conteúdos relacionados ao fisiculturismo.

“Com muita tristeza, nos despedimos do nosso eterno bbzinho, que viveu intensamente e com quem tivemos momentos históricos e inesquecíveis”, expressou uma nota de uma empresa de suplementos na qual Gabriel era patrocinado.