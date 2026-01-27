Jader Cristo, ícone do fisiculturismo brasileiro e vice-campeão mundial, morre após infarto

O fisiculturismo brasileiro perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas no último domingo (25). Jader José de Cristo, 60 anos, morreu vítima de um infarto em sua casa em Colatina (ES). A informação foi confirmada por familiares e por integrantes da cena esportiva local.

Cristo era uma referência histórica da modalidade no Brasil. Ao longo da carreira, ele venceu seis vezes o Campeonato Brasileiro e dominou o cenário sul-americano ao conquistar sete títulos consecutivos no Campeonato Sul-Americano entre meados dos anos 1990 e início dos anos 2000. Internacionalmente, destacou-se ao alcançar o vice-campeonato mundial, um dos pontos altos de sua trajetória.

Para entidades do esporte e colegas de profissão, a morte de Cristo representa a perda de um ícone que deixou um legado técnico e humano tanto pelo destaque nos palcos quanto pela contribuição à formação de talentos no Brasil.