Após maratona, Ceará e Fortaleza não jogam no meio de semana; veja próximas partidas

Vovô e Leão ganham folga no calendário após sequência intensa e voltam a campo no fim de semana pelo Cearense

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:33)
Jogada
Legenda: Lucca, do Ceará, e Bareiro, do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM

Ceará e Fortaleza não entrarão em campo neste meio de semana pelo Campeonato Cearense 2026. Após uma maratona de partidas neste início de temporada, as equipes terão um tempo maior de descanso antes dos próximos compromissos.

O Ceará entrou em campo pela última vez no último domingo (25), quando goleou o Ferroviário por 5 a 1. O time só volta a campo agora no domingo (1º), quando enfrenta o Horizonte. O time alvinegro vai totalizar seis dias sem partidas.

Foto de Mozart, técnico do Ceará
Legenda: Mozart, técnico do Ceará
Foto: KID JUNIOR / SVM

Já o Fortaleza enfrentou o Floresta na última segunda-feira (26) e venceu por 1 a 0. Após esse confronto, o time comandado pelo técnico Thiago Carpini terá quatro dias de descanso, já que volta a campo no sábado (31), contra o Iguatu.

Anteriormente, Ceará e Fortaleza tiveram uma sequência de cinco partidas, com dois ou três dias no máximo de intervalo entre elas. Por isso, tanto Mozart, técnico do Ceará, como Carpini, técnico do Fortaleza, fizeram mudanças nas escalações.

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza
Legenda: Thiago Carpini, técnico do Fortaleza
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

As partidas contra o Horizonte, no caso do Ceará, e contra o Iguatu, no caso do Fortaleza, são justamente as últimas das duas equipes antes da disputa do primeiro Clássico-Rei da temporada 2026, marcado para o próximo dia 8 de fevereiro.

