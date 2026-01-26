Diário do Nordeste
Após acompanhar jogo na torcida, Marinho recebe proposta do Vitória

Ex-jogador do Fortaleza deve voltar ao Leão da Barra após 10 anos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:23)
Jogada
Legenda: Marinho jogou pelo Vitória em 2016
Foto: Francisco Galvão/EC Vitória

O atacante Marinho deve ser o novo reforço do Vitória-BA. O ex-jogador do Fortaleza recebeu uma proposta para voltar ao Leão da Barra, que está na Série A em 2026. A informação é do ge/ba.

Segundo o ge, o Rubro-Negro fez proposta para contratar o atacante de 35 anos até o fim da temporada com valor fixo e bônus por produtividade, mas Marinho fez uma contraproposta que ainda será analisada.

No último domingo (25), ele acompanhou na torcida do Vitória o Clássico com o Bahia no Barradão, pelo Campeonato Baiano.

Marinho retornará ao Vitória após 10 anos. Em 2016, ele fez 21 gols em 43 jogos.

