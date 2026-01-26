Alex Silva sente desconforto muscular na coxa e vira dúvida no Ceará

O lateral-direito Alex Silva sentiu desconforto muscular na posterior da coxa direita, no jogo contra o Ferroviário, no PV, e agora é dúvida para os próximos jogos. O atleta será reavaliado e passará por exames de imagem ao longo da semana para saber a gravidade da lesão.

Alex Silva iniciou entre os titulares no Clássico da Paz e saiu de campo com nove minutos do primeiro tempo, após alegar desconforto na coxa. O atleta, que vem sendo titular com Mozart, foi substituído por Rafael Ramos.

Com a lesão constatada, o lateral vira dúvida no elenco alvinegro. O confronto, diante do Tubarão da Barra, foi o terceiro que o Alex Silva atuou entre os titulares. Diante do Iguatu, ele entrou no decorrer da partida.

OPÇÕES NA LATERAL-DIREITA

Com a ausência do camisa 21, que chegou nesta temporada ao time de Porangabuçu, Rafael Ramos deve ocupar a vaga na onzena inicial do Vozão. Além do português, o Ceará tem Aloísio, lateral-direito do sub-20, que já treina com o time principal desde o início do ano.

Depois da vitória sobre o time coral, o Vozão se reapresentou na manhã desta segunda-feira (26), no CT de Porangabuçu. Mozart tem seis dias de treinos para montar a estratégia para a segunda rodada, contra o Horizonte, próximo domingo, no PV.



